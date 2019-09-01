2020 год по китайскому календарю – астрологический прогноз

Преемник Земляной Свиньи по китайскому календарю – Металлическая Крыса, эта зверушка с 25 января 2020 года покровительствует планете. Начинается новый двенадцатилетний цикл, а значит, пора готовиться к серьёзным переменам. Астрологи уже знают, что нас ждёт, и приоткрывают завесу тайны. Так каким же будет 2020-ый?

Астрологический прогноз, главные тенденции

Ключевые моменты: радикальные позиции и проблема выбора. Прежде чем предпринимать в 2020 году новые инициативы, к какой бы жизненной сфере они ни относились, тщательно взвесьте риски и шансы на успех. Инстинкт подскажет правильные решения, доверяйте внутреннему голосу. Кардинальные перемены, случившиеся в начале цикла, не одномоментные, их влияние будет ощущаться в грядущие 12 лет.

Чёткого управления требуют финансы. Не допускайте небрежности и колебаний в денежных вопросах. Первоочередная задача – обеспечить собственные нужды, и только потом можно заняться благотворительностью и побеспокоиться о других. Те, кто в приоритетном порядке решает чужие проблемы и тратит время в погоне за химерами, рискуют дорого заплатить.

Люди, рождённые в год Крысы, какие они?

Индивидуальность человека, родившегося в 2020, объединяет лучшие качества зверя-покровителя: сообразительность, внимательность, обострённая интуиция, решительность. Названные характеристики обеспечивают успех в делах, но порой усложняют жизнь личную. Металлическая Крыса всегда стремится к свободе, ненавидит, когда её подстрекают или принуждают к тому, что ей не нравится.

Положительные стороны:

умение контролировать ситуацию;

щедрость;

обаяние;

острый ум;

наблюдательность;

хозяйственность.

Прекрасный набор, не так ли? Это всё заложено с рождения, а преобладание и степень развития конкретных качеств зависит от множества внешних обстоятельств.

Отрицательные стороны:

непостоянство;

ревнивость;

склонность к депрессии.

Янский Металл – покровительствующий элемент 2020 года

В китайской культуре это – символ осени, времени сбора урожая. Астрологи обещают значительное увеличение доходов инвесторам, вложившим средства в интересные проекты предыдущих лет. Они же рекомендуют не зацикливаться на прошлом, а разрабатывать новые амбициозные стратегии.

Чтобы полностью раскрыть потенциал Янского Металла, необходимо понимать его особенности. Ключевые параметры: жёсткость и доминирование.

Поскольку в 2020 году властвует атмосфера солидной финансовой прибыли, усилится напряжённость, порождённая недобросовестными оппортунистами, готовыми на всё, чтобы воспользоваться выгодными, хотя порой и сомнительными, возможностями. Чтобы твёрдо защищать собственные интересы, необходимо тщательно изучать все возможные риски предстоящих сделок, до копейки просчитывать доходность. Владение ситуацией, твёрдость и мудрость станут лучшими помощниками при выходе из ловушек неправильной стратегии или предательства партнёра.

2020 год по китайскому календарю: чего ждать?

Здоровье и образ жизни

Живой и эмоциональный темперамент Металлической Крысы призывает людей к активности. Общество перестанет отрицать экологические проблемы. Правительства стран, влиятельные благотворительные фонды и всемирные организации займутся внедрением чистых методов производства энергии, устранением пластикового мусора.

Главная угроза для жителей развитых стран – стрессы и болезни, связанные с неправильным питанием. Важно объективно оценивать внутренние резервы, уделять время физическим нагрузкам и активному отдыху. Значительную часть рынка завоюют органические продукты.

Деньги, карьера, удача

Время позаботиться о собственном кармане. Не тратьте безрассудно заработки, откладывайте хоть понемногу, но регулярно. В конце года денежки пригодятся.

Небесные покровители благоволят смелым и умным. Лентяям придётся попыхтеть над саморазвитием, зато наступит бенефис профессионалов, которые усердно учились. Металлическая Крыса не потерпит аматорства, но щедро вознаградит мастерство.

Впечатляющий взлёт по карьерной лестнице ждёт внимательных и обстоятельных специалистов. Молодёжь востребована в ИТ-сфере. Повышается спрос на молодёжь, освоившую рабочие профессии.

Общество и политика

В мире будут властвовать тенденции к волнениям. Поскольку год благоприятствует новым идеям, нередко утопиям, нас ждут разрушения и революции. Ускорится движение к протекционизму, что усилит напряжённость и недопонимание между соседствующими странами. Это станет причиной военных конфликтов.

В 2020 году на политической сцене проявят свои таланты молодые амбициозные люди. Много внимания будет уделено борьбе с коррупцией. Дабы избежать обвинений в лицемерии и жажде наживы, власть имущие наконец-то начнут воплощать в жизнь обещания.

Любовь, дружба, семья

Период сомнений, которые мучили пары в 2019 году, наконец завершится. Колеблющиеся определятся с чувствами. 2020-ый – время страсти и близости. Партнёры потребуют доказательств любви, от неловких вопросов придётся откупаться дорогими подарками.

У тех, кто ещё не нашёл свою половинку, периоды одиночества будут сменять яркие вспышки общественной активности. Этот парадокс объясняет невообразимое сочетание независимости металла и стайного образа жизни крыс.

В семейных отношениях властвуют вечные ценности – понимание, терпимость, взаимная поддержка.

Особенно успешны в делах личных будут люди, родившиеся в год Дракона, Буйвола, Обезьяны и Крысы. Им астрологи пророчат огромную радость – пополнение семьи.

Итоги

2020 год по китайскому календарю – время личного развития и профессионального продвижения. Металлическая Крыса порадует людей эмоциональных, доверяющих внутренним инстинктам, и останется равнодушной к холодным прагматикам. Нужно быть начеку, ловить финансовую удачу, но при этом экономить, пополнять собственную кубышку.