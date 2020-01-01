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Закуска из свеклы с чесноком на праздничный стол

Закуска из свеклы с чесноком на праздничный стол – быстрое, лёгкое и бюджетное блюдо. Такую закуску можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно использовать и в качестве начинки для тарталеток. К тому же, такая начинка будет хорошо смотреться, если фаршировать ею отварные яйца и украсить их ещё чем-то. Например, зеленью, свежими огурцами. Включайте фантазию, и привычные блюда заиграют новыми красками и украсят ваш стол.

 

Закуска из свеклы с чесноком на праздничный стол

 

Время приготовления будет зависеть от того, как долго будет вариться свекла. В целом же закуску можно будет приготовить за 15 минут.

 

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В общем, будь то красивая закуска на любой праздник, даже на Новый год, либо намазка для хлеба для повседневного ужина, с этим всем справится закуска из свеклы, приготовленная по рецепту, который будет указан ниже. 

Ингредиенты для приготовления закуски из свеклы с чесноком на праздничный стол

  • свекла – 2 шт.,
  • чеснок – 3 зубчика,
  • майонез – 1 ст. ложка,
  • оливки – 10-15 шт.,
  • хлеб – 5-10 кусочков.

Рецепт приготовления закуски из свеклы с чесноком на праздничный стол

1) Свеклу хорошо помойте. Подготовьте кастрюлю с водой и выложите в неё чистую свеклу. Поставьте кастрюлю на печь и включите огонь. Варите примерно 1,5-2 часа в зависимости от количества и размера свеклы. Она должна стать мягкой. Затем достаньте свеклу, остудите и очистите. Измельчите на мелкой тёрке.

 

Свеклу отварить и натереть фото 1

 

2) Чеснок очистите и измельчите на чесночнице.

 

Добавить чеснок фото 2

 

3) Добавьте майонез и хорошо перемешайте.

 

Добавить майонез фото 3

 

4) Оливки без косточек мелко нарежьте.

 

Нарезать оливки фото 4

 

5) Добавьте в тарелку со свеклой и другими ингредиентами и оливки, помешайте в последний раз. Закуска готова.

 

Добавьте оливки и перемешайте фото 5

 

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Такую закуску можно использовать в качестве икры и намазывать на хлеб. Получается вкусно, сытно и полезно.

 

закуска из свеклы с чесноком на праздничный стол рецепт фото


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Автор:
Сегодня, 08:15

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