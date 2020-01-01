Закуска из свеклы с чесноком на праздничный стол – быстрое, лёгкое и бюджетное блюдо. Такую закуску можно подавать как самостоятельное блюдо, а можно использовать и в качестве начинки для тарталеток. К тому же, такая начинка будет хорошо смотреться, если фаршировать ею отварные яйца и украсить их ещё чем-то. Например, зеленью, свежими огурцами. Включайте фантазию, и привычные блюда заиграют новыми красками и украсят ваш стол.

Время приготовления будет зависеть от того, как долго будет вариться свекла. В целом же закуску можно будет приготовить за 15 минут.

В общем, будь то красивая закуска на любой праздник, даже на Новый год, либо намазка для хлеба для повседневного ужина, с этим всем справится закуска из свеклы, приготовленная по рецепту, который будет указан ниже.

Ингредиенты для приготовления закуски из свеклы с чесноком на праздничный стол

свекла – 2 шт.,

чеснок – 3 зубчика,

майонез – 1 ст. ложка,

оливки – 10-15 шт.,

хлеб – 5-10 кусочков.

Рецепт приготовления закуски из свеклы с чесноком на праздничный стол

1) Свеклу хорошо помойте. Подготовьте кастрюлю с водой и выложите в неё чистую свеклу. Поставьте кастрюлю на печь и включите огонь. Варите примерно 1,5-2 часа в зависимости от количества и размера свеклы. Она должна стать мягкой. Затем достаньте свеклу, остудите и очистите. Измельчите на мелкой тёрке.

2) Чеснок очистите и измельчите на чесночнице.

3) Добавьте майонез и хорошо перемешайте.

4) Оливки без косточек мелко нарежьте.

5) Добавьте в тарелку со свеклой и другими ингредиентами и оливки, помешайте в последний раз. Закуска готова.

Такую закуску можно использовать в качестве икры и намазывать на хлеб. Получается вкусно, сытно и полезно.