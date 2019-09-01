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Рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами: рецепт с фото

Закуски пользуются популярностью всегда, будь то праздничный стол или семейный обед. Очень вкусное и быстрое блюдо из разряда холодных закусок я хочу Вам представить – рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами. Рецепт приготовления займёт у Вас минут 15-20, а наслаждаться этим мягким нежным вкусом вы сможете бесконечно долго.

 

Рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами

 

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Ингредиенты для приготовления рулетов из баклажанов с творогом, чесноком и орехами:

  • баклажан – 1 шт. (крупный)
  • творог – 150 г
  • орехи грецкие – горсть
  • базилик – 1 пучок
  • чеснок – 1-2 зубчика
  • майонез – 1 ст. л.
  • растительное масло для жарки (1 ст. л. на каждую порцию)
  • соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для приготовления рулетов из баклажанов с творогом, чесноком и орехами

Рецепт приготовления рулетов из баклажанов с творогом, чесноком и орехами

1) Баклажан помыть, срезать плодоножку, нарезать острым ножом на тонкие продолговатые ломтики. Если у Вас мелкие баклажаны, режьте овощи вдоль. 

 

Баклажаны нарезать фото 1

 

2) Практически во всех рецептах встречаются рекомендации, что перед приготовлением «синенькие» необходимо обильно посолить и выдержать около получаса, чтобы избавиться от горечи. Я эту операцию пропускаю всегда без исключения – ну не имеет никакой горечи этот замечательный овощ!

 

Выложить ломтики баклажана на сковородку с разогретым растительным маслом и немного посолить. Баклажаны моментально впитают всё масло и может показаться, что его недостаточно, но добавлять ещё не советую, в итоге будет слишком жирно, ведь «синенькие» также хорошо отдают масло, как и впитывают.

 

Обжарить с двух сторон на среднем огне под закрытой крышкой до зарумянивания (когда перевернёте, не забудьте ещё немного посолить).

 

Обжарить баклажаны фото 2

 

3) Шаг 2-й – приготовление творожной начинки.

 

Базилик измельчить с помощью ножа (можете использовать и любую другую зелень). Грецкие орехи измельчить. Чеснок пропустить через пресс.

 

В глубоком салатнике соединить творог, орехи, базилик, чеснок и майонез.

 

Приготовить начинку фото 3

 

Добавить небольшую щепотку соли и немного чёрного молотого перца. Тщательно перемешать все составляющие начинки, попробовать на вкус, при необходимости подкорректировать.

 

4) Шаг 3-й – формирование и сервировка закуски.

 

На ломтик баклажана выложить небольшую порцию начинки (примерно чайную ложку) таким образом, как показано на фотографии.

 

Выложить начинку фото 4

 

5) Свернуть в рулетик. 

 

Свернуть в рулетик фото 5

 

6) При желании закрепить шпажкой или зубочисткой. 

 

Рулетики закрепить шпажкой фото 6

 

7) Аналогичным образом сформировать все остальные рулетики, пока не закончатся кусочки баклажана и начинка. 

 

Формируем рулетики фото 7

 

8) Если с первого раза не получилось распределить всё равномерно и у Вас осталась начинка или, наоборот, она закончилась, а баклажаны остались, не беда – по отдельности тоже очень даже вкусно!

 

Для сервировки удобно использовать плоское блюдо. Уложить на него приготовленные рулетики и украсить листьями базилика. Закуска из баклажанов с творожной начинкой готова.

 

рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами рецепт фото

 

Смотрите также: Вкусная закуска из жареных баклажанов, рецепт с фото.

 

Если блюдо предполагается подать на праздничный стол, рекомендую воспользоваться разноцветными шпажками – ярко и красиво!

 

как приготовить рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами

 

Готовим быстро, едим с удовольствием!

Приятного аппетита!


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:04

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