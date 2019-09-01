Рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами: рецепт с фото

Закуски пользуются популярностью всегда, будь то праздничный стол или семейный обед. Очень вкусное и быстрое блюдо из разряда холодных закусок я хочу Вам представить – рулеты из баклажанов с творогом, чесноком и орехами. Рецепт приготовления займёт у Вас минут 15-20, а наслаждаться этим мягким нежным вкусом вы сможете бесконечно долго.

Ингредиенты для приготовления рулетов из баклажанов с творогом, чесноком и орехами:

баклажан – 1 шт. (крупный)

творог – 150 г

орехи грецкие – горсть

базилик – 1 пучок

чеснок – 1-2 зубчика

майонез – 1 ст. л.

растительное масло для жарки (1 ст. л. на каждую порцию)

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления рулетов из баклажанов с творогом, чесноком и орехами

1) Баклажан помыть, срезать плодоножку, нарезать острым ножом на тонкие продолговатые ломтики. Если у Вас мелкие баклажаны, режьте овощи вдоль.

2) Практически во всех рецептах встречаются рекомендации, что перед приготовлением «синенькие» необходимо обильно посолить и выдержать около получаса, чтобы избавиться от горечи. Я эту операцию пропускаю всегда без исключения – ну не имеет никакой горечи этот замечательный овощ!

Выложить ломтики баклажана на сковородку с разогретым растительным маслом и немного посолить. Баклажаны моментально впитают всё масло и может показаться, что его недостаточно, но добавлять ещё не советую, в итоге будет слишком жирно, ведь «синенькие» также хорошо отдают масло, как и впитывают.

Обжарить с двух сторон на среднем огне под закрытой крышкой до зарумянивания (когда перевернёте, не забудьте ещё немного посолить).

3) Шаг 2-й – приготовление творожной начинки.

Базилик измельчить с помощью ножа (можете использовать и любую другую зелень). Грецкие орехи измельчить. Чеснок пропустить через пресс.

В глубоком салатнике соединить творог, орехи, базилик, чеснок и майонез.

Добавить небольшую щепотку соли и немного чёрного молотого перца. Тщательно перемешать все составляющие начинки, попробовать на вкус, при необходимости подкорректировать.

4) Шаг 3-й – формирование и сервировка закуски.

На ломтик баклажана выложить небольшую порцию начинки (примерно чайную ложку) таким образом, как показано на фотографии.

5) Свернуть в рулетик.

6) При желании закрепить шпажкой или зубочисткой.

7) Аналогичным образом сформировать все остальные рулетики, пока не закончатся кусочки баклажана и начинка.

8) Если с первого раза не получилось распределить всё равномерно и у Вас осталась начинка или, наоборот, она закончилась, а баклажаны остались, не беда – по отдельности тоже очень даже вкусно!

Для сервировки удобно использовать плоское блюдо. Уложить на него приготовленные рулетики и украсить листьями базилика. Закуска из баклажанов с творожной начинкой готова.

Если блюдо предполагается подать на праздничный стол, рекомендую воспользоваться разноцветными шпажками – ярко и красиво!

Готовим быстро, едим с удовольствием!

Приятного аппетита!