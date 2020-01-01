Трубочки из лаваша с яйцом и сыром - любимая закуска детей и взрослых!

Любите различного рода закуски? А как вам интересна быстрая и вкусная закуска - трубочки из лаваша с яйцом и сыром? Звучит заманчиво? Если вы любите сыр, то вам однозначно стоит взять этот рецепт с фото на заметку. Примечательным в блюде является то, что, кроме божественного вкуса, жареные трубочки из лаваша с сырной начинкой готовить довольно легко, а главное быстро. На их приготовление у меня уходит всего 10 минут времени.

Кстати, хотелось бы отметить, что данные трубочки можно готовить двумя способами: запечь в духовке или обжарить на сковороде до красивейшей золотистой и хрустящей корочки. Я предпочитаю использовать второй способ. Да и с ингредиентами можно смело экспериментировать. Если вы сторонник остренькой пищи, тогда можете добавить в начинку дольку измельчённого чеснока. Если вы любите ароматную пищу, тогда смело можете добавить приправы или травы в качестве специй. Кроме того, в качестве начинки можно использовать и мясные компоненты или ветчину, что сделает ваше блюдо более сытным.

Итак, необходимые ингредиенты для приготовления трубочки из лаваша с яйцом и сыром:

1 армянский лаваш,

2 куриных яйца (1 - для кляра),

100 грамм любого твёрдого сыра,

немного майонеза (или сметаны).

Приготовление трубочек из лаваша с яйцом и сыром

1) Прежде всего, нарежем лаваш на равномерные квадратики. Это очень удобно сделать с помощью ножа для пиццы.

2) В мисочку выдавим немного майонеза.

3) Твёрдый сыр натрём на мелкой тёрочке, выложим его к майонезу.

4) Куриное яйцо отварим до готовности, очистим и также натрём на тёрке. Соединим с основной начинкой и перемешаем массу ложкой.

5) Выложим начинку на квадрат лаваша, разровняем ложечкой.

6) Затем аккуратно свернём лаваш рулетиком.

7) В миске взобьём яйцо. Обмакнём в него лаваш, а затем выложим на сковороду.

8) Обжарим трубочки до хрустящей корочки, а затем выложим их на красивое блюдо.

Трубочки из лаваша с яйцом и сыром готовы! Ваши дети будут в восторге от этой закуски.