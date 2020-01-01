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Трубочки из лаваша с яйцом и сыром - любимая закуска детей и взрослых!

Любите различного рода закуски? А как вам интересна быстрая и вкусная закуска - трубочки из лаваша с яйцом и сыром? Звучит заманчиво? Если вы любите сыр, то вам однозначно стоит взять этот рецепт с фото на заметку. Примечательным в блюде является то, что, кроме божественного вкуса, жареные трубочки из лаваша с сырной начинкой готовить довольно легко, а главное быстро. На их приготовление у меня уходит всего 10 минут времени. 

 

Трубочки из лаваша с яйцом и сыром

 

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Кстати, хотелось бы отметить, что данные трубочки можно готовить двумя способами: запечь в духовке или обжарить на сковороде до красивейшей золотистой и хрустящей корочки. Я предпочитаю использовать второй способ. Да и с ингредиентами можно смело экспериментировать. Если вы сторонник остренькой пищи, тогда можете добавить в начинку дольку измельчённого чеснока. Если вы любите ароматную пищу, тогда смело можете добавить приправы или травы в качестве специй. Кроме того, в качестве начинки можно использовать и мясные компоненты или ветчину, что сделает ваше блюдо более сытным.

Итак, необходимые ингредиенты для приготовления трубочки из лаваша с яйцом и сыром:

  • 1 армянский лаваш,
  • 2 куриных яйца (1 - для кляра),
  • 100 грамм любого твёрдого сыра,
  • немного майонеза (или сметаны).

Ингредиенты для приготовления трубочки из лаваша с яйцом и сыром

Приготовление трубочек из лаваша с яйцом и сыром

1) Прежде всего, нарежем лаваш на равномерные квадратики. Это очень удобно сделать с помощью ножа для пиццы.

 

Нарезать лаваш фото 1

 

2) В мисочку выдавим немного майонеза.

 

Выложить майонез фото 2

 

3) Твёрдый сыр натрём на мелкой тёрочке, выложим его к майонезу.

 

Сыр натереть фото 3

 

4) Куриное яйцо отварим до готовности, очистим и также натрём на тёрке. Соединим с основной начинкой и перемешаем массу ложкой.

 

Яйцо отварит и натереть фото 4

 

Перемешать массу фото 5

 

5) Выложим начинку на квадрат лаваша, разровняем ложечкой.

 

Выложить начинку фото 6

 

Распределить начинку фото 7

 

6) Затем аккуратно свернём лаваш рулетиком.

 

Свернуть рулетом фото 8

 

7) В миске взобьём яйцо. Обмакнём в него лаваш, а затем выложим на сковороду. 

 

Окунуть в яйцо фото 9

 

8) Обжарим трубочки до хрустящей корочки, а затем выложим их на красивое блюдо.

 

Выложить на сковороду фото 10

 

Обжарить с двух сторон фото 11

 

Смотрите похожий рецепт: Постные пирожки из лаваша с картошкой и поджаренным луком.

 

Трубочки из лаваша с яйцом и сыром готовы! Ваши дети будут в восторге от этой закуски.

 

трубочки из лаваша с яйцом и сыром рецепт фото

 

Как приготовить трубочки из лаваша с яйцом и сыром


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:55

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