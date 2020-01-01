Жареные бананы в ореховой панировке в мультиварке, рецепт с фото

Самый вкусный десерт любителям бананов посвящается! Я впервые попробовала жареные бананы в тайском ресторане, попыталась определить состав ингредиентов панировки и воспроизвести дома этот рецепт по фото. Десерт получается вкуснейший и очень нежный! Я использовала панировку из орехов грецких. В оригинальном рецепте, думаю, был всё же миндаль, но на пробу переводить миндаль – дороговато. В итоге – вкус меня очаровал так же, как и тогда в ресторане. Понравилось лакомство абсолютно всем: и детям, и бабушкам-дедушкам! Бананы способны спасти любое блюдо, а уж десерт из этого фрукта – удачное решение в 100% случаев. Вы можете приготовить жареный банан в ореховой панировке как для романтического вечера со своей второй половинкой, так и в качестве третьего блюда в обыкновенный будний день. Затраты по времени – минимальны, так что всё, что Вам нужно – запастись заранее ореховой крошкой (я обжариваю грецкие орехи на сковороде, затем перекручиваю их в блендере или мясорубке) и купить свеженькие сладенькие бананы. Но бананы должны быть всё же слегка недозревшими, иначе они «развалятся» в чаше мультиварки.

А подсластить их всех можно с помощью сахарной пудры и кокосовой стружки.

Важный момент – не перегрейте чашу мультиварки! Не включайте её до того, как выложите все бананы и быстро их переворачивайте. Затем после приготовления – сначала отключаем мультиварку, затем снимаем бананы.

Для приготовления жареных бананов на 4 порции нужно 15 минут времени.

Ингредиенты для приготовления жареных бананов в ореховой панировке в мультиварке:

Банан – 2 штуки

Орехи грецкие – 6-7 штук

Сахарная пудра – 1 столовая ложка

Кокосовая стружка – 1 столовая ложка

Вода фильтрованная – 1 столовая ложка

Мята – 2-3 веточки

Сливочное масло – 1 столовая ложка

Этапы приготовления жареных бананов в ореховой панировке в мультиварке:

1) Покупаем бананы, орешки, хорошее сливочное масло и приступаем.

Орехи грецкие наколоть, обжарить слегка на сковороде и перекрутить в блендере или мясорубке.

2) Разводим ореховую крошку водой и обмакиваем в получившимся кляре каждый кусочек банана. Бананы предварительно почистили и нарезали.

3) В чашу мультиварки выкладываем сливочное масло и кружочки бананов. Обжариваем с одной стороны на среднем огне до золотистой корочки – 2 минуты.

4) Бананы аккуратно переворачиваем с помощью ложки на другую сторону. Обжариваем ещё 3-4 минуты и выключаем мультиварку.

5) Выкладываем жареные бананы на блюдо. Даём им полностью остыть.

6) Мяту подготавливаем – листочки срываем, промываем и просушиваем.

7) Подаём десерт из жареных бананов на красивом плоском блюде. Сначала выкладываем листочки мяты, на них – кружочки бананов, а затем присыпаем сверху сахарной пудрой (используйте сито) и кокосовой стружкой.

Кушать бананы можно вилкой или китайскими палочками. Наслаждайтесь вкусом и ароматом замечательного и необыкновенного десерта!