Банановые блинчики на кефире с мукой: рецепт с фото

Без преувеличения, блинчики – одно из самых быстрых в приготовлении блюд. Если готовить из них завтрак для небольшой семьи, вполне можно уложиться в 15-20 минут от начала приготовления до того момента, когда блюдо будет на столе. Ну, а чтобы они не надоели, можно готовить их с разными добавками, как со сладкими, так и с солёными. В качестве одной из добавок к сладким блинчикам прекрасно подходит банан. Так можно сократить количество сахара и ваши банановые блинчики на кефире с мукой будут очень вкусные.

Время подготовки 5 минут. Время приготовления 10-15 минут. Количество порций 2.

Ингредиенты для приготовления банановых блинчиков на кефире с мукой:

кислое молоко или кефир 0.5 ст.

мука 0.5 ст.

яйцо 1 шт.

сахар 1 ст. л.

соль щепотка

сода щепотка

банан 0.5 шт.

Приготовление банановых блинчиков на кефире с мукой

1) В кефир добавляем яйцо, сахар, соль и соду. Соду не нужно предварительно гасить, потому что кефир сам является кислой средой.

2) Хорошо смешиваем кефир с остальными ингредиентами. Чтобы во время замеса в тесте не образовывались комочки, можно всыпать муку в отдельную ёмкость и постепенно разводить её кефиром. Если же для замеса используется миксер с насадками или комбайн, просто всыпаем всю муку в тесто. Готовое тесто должно получится жидковатым, чуть гуще, чем для блинов.

3) Уже после того, как тесто полностью готово, очищаем банан, нарезаем его небольшими кубиками, добавляем в тесто и размешиваем.

4) Готовим блинчики на хорошо разогретой сковороде в небольшом количестве растительного масла, выкладывая тесто ложкой. Обжариваем с обеих сторон.

Блинчики по этому рецепту получаются мягкими, с нежными банановыми вкраплениями. Подавать их можно со сметаной, с любым сладким соусом или с мёдом.