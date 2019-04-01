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Банановые блинчики на кефире с мукой: рецепт с фото

Без преувеличения, блинчики – одно из самых быстрых в приготовлении блюд. Если готовить из них завтрак для небольшой семьи, вполне можно уложиться в 15-20 минут от начала приготовления до того момента, когда блюдо будет на столе. Ну, а чтобы они не надоели, можно готовить их с разными добавками, как со сладкими, так и с солёными. В качестве одной из добавок к сладким блинчикам прекрасно подходит банан. Так можно сократить количество сахара и ваши банановые блинчики на кефире с мукой будут очень вкусные.

 

Банановые блинчики на кефире с мукой рецепт фото

 

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Время подготовки 5 минут. Время приготовления 10-15 минут. Количество порций 2.

Ингредиенты для приготовления банановых блинчиков на кефире с мукой:

  • кислое молоко или кефир 0.5 ст.
  • мука 0.5 ст.
  • яйцо 1 шт.
  • сахар 1 ст. л.
  • соль щепотка
  • сода щепотка
  • банан 0.5 шт.

Приготовление банановых блинчиков на кефире с мукой

1) В кефир добавляем яйцо, сахар, соль и соду. Соду не нужно предварительно гасить, потому что кефир сам является кислой средой.

 

В кефир добавляем яйцо, сахар, соль и соду фото 1

 

2) Хорошо смешиваем кефир с остальными ингредиентами. Чтобы во время замеса в тесте не образовывались комочки, можно всыпать муку в отдельную ёмкость и постепенно разводить её кефиром. Если же для замеса используется миксер с насадками или комбайн, просто всыпаем всю муку в тесто. Готовое тесто должно получится жидковатым, чуть гуще, чем для блинов.

 

Всыпаем всю муку в тесто и перемешиваем фото 2

 

3) Уже после того, как тесто полностью готово, очищаем банан, нарезаем его небольшими кубиками, добавляем в тесто и размешиваем.

 

Нарезать банан фото 3

 

4) Готовим блинчики на хорошо разогретой сковороде в небольшом количестве растительного масла, выкладывая тесто ложкой. Обжариваем с обеих сторон.

 

Банановые блинчики на кефире с мукой рецепт фото

 

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Блинчики по этому рецепту получаются мягкими, с нежными банановыми вкраплениями. Подавать их можно со сметаной, с любым сладким соусом или с мёдом.


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Автор:
Сегодня, 08:22

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