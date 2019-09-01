Домашний майонез с горчицей в блендере за 1 минуту: рецепт с фото

Хватит покупать майонез в магазине, он содержит огромное количество вредных консервантов, которые вредят вашему здоровью. Если вы любите майонез, обязательно приготовьте его в домашних условиях по этому рецепту. Домашний майонез с горчицей в блендере действительно можно приготовить всего за 1 минуту, ну ещё 5 минут вы потратите на подготовку продуктов.

По рецепту с фото домашнего майонеза всё очень просто, и даже неопытная хозяйка сможет его приготовить. У меня всегда получается майонез по этому рецепту и уже больше трёх лет я не покупаю майонез в магазине.

Ингредиенты для приготовления домашнего майонеза с горчицей в блендере за 1 минуту

растительное масло рафинированное - 200 мл

куриное яйцо - 1 шт.

сахар - 0,5 ч.л.

соль - щепотка

лимонный сок - 1 ст.л.

горчица - 0,5 ч.л.

Способ приготовления домашнего майонеза с горчицей в блендере за 1 минуту

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления домашнего майонеза за 1 минуту.

В любую подходящую ёмкость налейте растительное масло без запаха. Я для этого использую чистую поллитровую банку. Потом очень удобно в ней хранить домашний майонез, нужно просто накрыть крышкой.

2) В ёмкость с маслом добавьте соль, сахар, лимонный сок и горчицу.

Затем аккуратно разбейте куриное яйцо, так, чтобы не повредить желток, и добавьте его в ёмкость к остальным продуктам.

3) Возьмите погружной блендер и аккуратно опустите его в ёмкость с продуктами. Желток яйца должен быть на дне.

4) Начинайте взбивать блендером на самой высокой скорости. Перемещайте блендер вверх-вниз и уже через 1 минуту у вас получится густой майонез.

Если вы хотите, чтобы майонез не был очень густым, добавьте немного молока.

5) Готовый домашний майонез можно сразу использовать для приготовления салатов или накрыть крышкой и хранить в холодильнике в течение трёх дней.

Домашний майонез получается очень вкусным.