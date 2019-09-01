Рецепты блюд » Домашний майонез с горчицей в блендере за 1 минуту: рецепт с фото

Домашний майонез с горчицей в блендере за 1 минуту: рецепт с фото

Хватит покупать майонез в магазине, он содержит огромное количество вредных консервантов, которые вредят вашему здоровью. Если вы любите майонез, обязательно приготовьте его в домашних условиях по этому рецепту. Домашний майонез с горчицей в блендере действительно можно приготовить всего за 1 минуту, ну ещё 5 минут вы потратите на подготовку продуктов.

 

Домашний майонез с горчицей в блендере за 1 минуту: рецепт с фото

 

Смотрите также: Сыроедческий майонез из семечек подсолнуха, подробный рецепт.

 

По рецепту с фото домашнего майонеза всё очень просто, и даже неопытная хозяйка сможет его приготовить. У меня всегда получается майонез по этому рецепту и уже больше трёх лет я не покупаю майонез в магазине.

Ингредиенты для приготовления домашнего майонеза с горчицей в блендере за 1 минуту

  • растительное масло рафинированное - 200 мл
  • куриное яйцо - 1 шт.
  • сахар - 0,5 ч.л.
  • соль - щепотка
  • лимонный сок - 1 ст.л.
  • горчица - 0,5 ч.л.

Ингредиенты для приготовления домашнего майонеза с горчицей в блендере за 1 минуту

Способ приготовления домашнего майонеза с горчицей в блендере за 1 минуту

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления домашнего майонеза за 1 минуту.

 

В любую подходящую ёмкость налейте растительное масло без запаха. Я для этого использую чистую поллитровую банку. Потом очень удобно в ней хранить домашний майонез, нужно просто накрыть крышкой. 

 

Налейте растительное масло фото 1

 

2) В ёмкость с маслом добавьте соль, сахар, лимонный сок и горчицу. 

 

Затем аккуратно разбейте куриное яйцо, так, чтобы не повредить желток, и добавьте его в ёмкость к остальным продуктам.

 

Добавьте остальные ингредиенты фото 2

 

3) Возьмите погружной блендер и аккуратно опустите его в ёмкость с продуктами. Желток яйца должен быть на дне.

 

Расположите блендер как на фото 3

 

4) Начинайте взбивать блендером на самой высокой скорости. Перемещайте блендер вверх-вниз и уже через 1 минуту у вас получится густой майонез.

 

Если вы хотите, чтобы майонез не был очень густым, добавьте немного молока.

 

Взбейте на высокой скорости фото 4

 

5) Готовый домашний майонез можно сразу использовать для приготовления салатов или накрыть крышкой и хранить в холодильнике в течение трёх дней.

 

Домашний майонез хранить в холодильнике под крышкой фото 5

 

Смотрите также: Домашний майонез с лимонным соком, рецепт с фото.

 

Домашний майонез получается очень вкусным.

 

домашний майонез с горчицей в блендере за 1 минуту рецепт фото


 (голосов: 0)
Автор:
Сегодня, 07:59

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Хэллоуин Хэллоуин

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху

Канал Синьорины в Дзене