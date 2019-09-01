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Диетическая овсянка с малиной на кефире за 5 минут. Рецепт с фото

Диетическая овсянка с малиной на кефире получается очень вкусной. Эта каша - отличный завтрак для тех, кто худеет и ведёт здоровый образ жизни. Ведь все знают о пользе овсяных хлопьев.

 

Диетическая овсянка с малиной на кефире - рецепт с фото

 

Овсянку можно подготовить вечером и поставить в холодильник, а утром съесть на завтрак. Также её можно взять с собой на работу и вместо "вредных перекусов" наслаждаться полезной и вкусной овсянкой.

 

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Этот рецепт с фото овсянки на кефире отлично подойдёт тем, кто не любит овсяную кашу. Её можно готовить не только с малиной, но и с другими ягодами, фруктами и сухофруктами. В овсяную кашу можно добавить горсточку орехов, семена льна или кунжута. 

 

Время приготовления овсяной каши на кефире 5 минут + 30 минут (или более) для настаивания.

Ингредиенты для диетической овсянки с малиной на кефире:

  • овсянка - 0,5 стакана
  • нежирный кефир - 300 мл
  • малина - 100 г
  • фруктоза (или сахар) - по вкусу

Ингредиенты для диетической овсянки с малиной на кефире

Способ приготовления диетической овсянки с малиной на кефире

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетической овсянки с малиной. 

 

Вам понадобится овсянка, кефир, малина и фруктоза. 

 

В чистую баночку или другую ёмкость налейте кефир (можно взять ряженку) и добавьте овсяные хлопья. Я беру мелкие овсяные хлопья, они быстрей готовятся. Если у Вас обычные хлопья, время приготовления этого блюда может увеличится до 12 часов.

 

влейте кефир, добавьте овсянку фото 1

 

2) Добавьте малину (я использовала замороженную), можно использовать и другие ягоды, например клубнику или чёрную смородину.

 

Добавьте малину фото 2

 

3) Добавьте фруктозу или сахар по вкусу. Также можно использовать натуральный мёд. Перемешайте все ингредиенты. 

 

Накройте банку крышкой и оставьте минимум на 30 минут. За это время овсяные хлопья набухнут и станут мягкими, а малина разморозится. 

 

Перемешать овсянку фото 3

 

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4) Когда проголодаетесь, просто перемешайте овсянку и кушайте с наслаждением.

 

диетическая овсянка с малиной на кефире рецепт с фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:37

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