Диетическая овсянка с малиной на кефире за 5 минут. Рецепт с фото

Диетическая овсянка с малиной на кефире получается очень вкусной. Эта каша - отличный завтрак для тех, кто худеет и ведёт здоровый образ жизни. Ведь все знают о пользе овсяных хлопьев.

Овсянку можно подготовить вечером и поставить в холодильник, а утром съесть на завтрак. Также её можно взять с собой на работу и вместо "вредных перекусов" наслаждаться полезной и вкусной овсянкой.

Этот рецепт с фото овсянки на кефире отлично подойдёт тем, кто не любит овсяную кашу. Её можно готовить не только с малиной, но и с другими ягодами, фруктами и сухофруктами. В овсяную кашу можно добавить горсточку орехов, семена льна или кунжута.

Время приготовления овсяной каши на кефире 5 минут + 30 минут (или более) для настаивания.

Ингредиенты для диетической овсянки с малиной на кефире:

овсянка - 0,5 стакана

нежирный кефир - 300 мл

малина - 100 г

фруктоза (или сахар) - по вкусу

Способ приготовления диетической овсянки с малиной на кефире

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетической овсянки с малиной.

Вам понадобится овсянка, кефир, малина и фруктоза.

В чистую баночку или другую ёмкость налейте кефир (можно взять ряженку) и добавьте овсяные хлопья. Я беру мелкие овсяные хлопья, они быстрей готовятся. Если у Вас обычные хлопья, время приготовления этого блюда может увеличится до 12 часов.

2) Добавьте малину (я использовала замороженную), можно использовать и другие ягоды, например клубнику или чёрную смородину.

3) Добавьте фруктозу или сахар по вкусу. Также можно использовать натуральный мёд. Перемешайте все ингредиенты.

Накройте банку крышкой и оставьте минимум на 30 минут. За это время овсяные хлопья набухнут и станут мягкими, а малина разморозится.

4) Когда проголодаетесь, просто перемешайте овсянку и кушайте с наслаждением.