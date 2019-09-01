Диетическая овсяная каша с бананом на воде, рецепт с фото

О пользе овсяной каши на завтрак известно уже давно. Овсяная каша оздоравливает организм, улучшает работу желудка и кишечника, а так же способствует похудению. Диетическая овсяная каша готовится на воде, а вместо сахара в неё добавляется банан. Существует даже овсяная диета, говорят, что за неделю можно сбросить до 5 лишних кг. В готовую овсяную кашу по нашему рецепту с фото можно также добавить немного молотой корицы, но это на любителя. Диетическая овсяная каша с бананом без сахара действительно получается очень вкусная и сытная.

Ингредиенты на 2 порции для приготовления диетической овсяной каши с бананом на воде

овсяные хлопья - 0,5 стакана

банан - 1 шт.

вода - 400 мл

мята - несколько листиков для подачи

Время приготовления - 10 минут.

Способ приготовления диетической овсяной каши с бананом на воде

1) Подготовьте все ингредиенты для приготовления диетической овсянки с бананом. Вам понадобится банан, овсяные хлопья и вода.

В кастрюлю налейте воду и закипятите. В кипящую воду всыпьте овсяные хлопья и, помешивая, варите от 3 до 10 минут. Время варки хлопьев обычно написано на упаковке. Готовить диетическую овсяную кашу лучше из хлопьев «Экстра» и «Геркулес».

Кидать овсяные хлопья лучше всего в кипящую воду, так они выделяют немного слизи. Если любите более жидкую кашу, то не кидайте много хлопьев, а если густую, то, наоборот, положите их побольше.

2) Банан очистите от кожуры и нарежьте небольшими кусочками. Оставьте несколько кусочков банана для украшения.

Можно пюрировать банан блендером. Но мне больше нравится, когда в каше попадаются кусочки банана.

3) Когда овсянка будет готова, добавьте порезанный банан и перемешайте.

Проварите кашу с бананом ещё 1 минуту и выключите огонь.

4) Подавайте диетическую овсяную кашу с бананом сразу после приготовления.

5) Разложите кашу по тарелочкам, выложите сверху несколько кружочков банана и украсьте веточкой мяты.

Кушаем полезную овсяную кашу с удовольствием!