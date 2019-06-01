Гвоздика: посадка и уход в открытом грунте. Когда сеять семенами?

Гвоздика привлекает внимание дачников своими яркими и душистыми цветами. Растения довольно капризные, поэтому посадка и уход в открытом грунте требуют несколько больше внимания, чем неприхотливые растения. Однако, если приложить максимум усилий, можно получить красивую и долго цветущую клумбу.

Требования к грунту для посадки гвоздики

Гвоздика предпочитает расти на лёгкой, хорошо удобренной почве. Если грунт кислый, необходимо внести в землю известь или золу. Если цветник расположен на глинистой почве, потребуется торф или песок.

Выбор участка





Для выращивания гвоздики выбирают солнечный участок, допускается полутень после 14 часов. Так цветение будет более продолжительным.

Размещать растения в тени не рекомендуется. В таком случае листья и цветки перестанут развиваться.

Гвоздику не желательно выращивать возле водоёмов, ручьёв, на заболоченной почве.

Посадочные работы

Цветы выращивают рассадным способом. Приступать к посадочным работам необходимо в конце февраля - начале марта. Для начала нужно подготовить семена. Их следует замочить на сутки. Кроме того, потребуется подготовить ящики для рассады и наполнить их грунтом.

Как только все подготовительные работы будут закончены, можно приступать к высеву семян. Для этого их нужно разложить по поверхности почвы, сверху присыпать землёй, убрать ёмкости в тёмное место. Важно поддерживать температурный режим в пределах 17-20 градусов.

Первые всходы появятся уже через неделю. После этого ящики с рассадой необходимо поставить на хорошо освещённый подоконник. Чтобы растения нормально развивались, их нужно опрыскивать из распылителя. Через 3 недели требуется провести пикировку.

Высадка гвоздики на клумбу в открытый грунт

Как только рассада подрастёт и наберётся сил, её необходимо высадить на постоянное место. Для этого требуется выполнить следующие действия:

Выкапываем лунки на расстоянии 15 см друг от друга; Добавляем в ямки компост, песок; Погружаем рассаду в лунку, слегка присыпаем землёй; Проводим полив и мульчирование почвы.

Когда сеять семенами гвоздику в отрытый грунт?

Кроме того, высаживать семена гвоздики можно сразу в открытый грунт. Посадочные работы следует проводить во второй половине мая. Семена следует заглубить в почву на 1 см, прикрыть плёнкой. Как только покажутся всходы, укрытие необходимо снять.

Уход за цветником

Чтобы клумба радовала яркими цветами и продолжительным цветением, за растениями нужно правильно ухаживать. Основной уход за гвоздикой заключается в следующем:

Полив. Поливать растения необходимо умеренно. Многолетние цветы неплохо переносят засуху. Однако недостаток воды может негативно сказаться на продолжительности цветения растения. Рыхление. Процедура проводится на следующий день после полива. Она позволяет разрушить почвенную корку, благодаря чему к корневой системе будет поступать воздух. Мульчирование. В качестве мульчи можно использовать торф, перегной. Мульчирование помогает сохранить влагу в почве. Подкормка. Первая подкормка необходима через неделю после высадки растений в грунт. В качестве удобрений можно использовать азот, калий, фосфор. Разрешено добавить аммиачную селитру, суперфосфат, калийную соль. Следующая процедура потребуется в начале цветения. В этот период цветкам необходим калий. Борьба с вредителями и болезнями. Гвоздики болеют редко. Однако, некоторые недуги всё же дают о себе знать.

Из заболеваний особую опасность представляет фузариоз, ржавчина, альтернариоз. Из вредителей можно выделить следующих: тля, клещи, медведки, трипсы, проволочники. Защитить посевы от вредителей помогут пестициды Арриво, Децис.

Гвоздика – невероятно красивый цветок. Её используют для украшения клумбы, она прекрасно сочетается с другими растениями. Несомненно, такое растение украсит любой сад.