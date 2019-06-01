Чем отличаются мужчина и женщина? Любовь, поведение и интеллект

Чем отличаются мужчина и женщина? Мальчикам – машинки и солдатики, девочкам – куклы и милые платьица. Первые – сильные и смелые, вторые - слабые и красивые. В раннем детстве всё однозначно, вопросов не возникает. Взрослея, мы осознаём физиологические отличия между полами, узнаём, что существуют ещё и гормоны. Чем старше мы становимся, тем больше пытаемся вникнуть в психологические аспекты, понять, в чём же разница между мужчиной и женщиной? Любовь, поведение, интеллект и восприятие действительности – эти черты исследовала американский доктор, Луан Бризендин. Результаты изложены в двух книгах, ставших бестселлерами: «Женский мозг» и «Мужской мозг», ниже приведены краткие адаптированные выдержки из них. Читатели по-разному оценивают информацию: одни говорят, что сильный и слабый пол – параллельные вселенные; другие настаивают на несущественности психологических различий. А какие выводы сделаете вы?

Чем отличаются мужчина и женщина? В любви и поведении, интеллекте и восприятии

Восприятие и реакция

Направления исследования:

зрение;

слух;

предпочтения;

эмоциональность.

Первые различия выявлены у младенцев: девочки фиксируются на лицах людей, мальчики – на движущихся объектах. По мере взросления ситуация практически не меняется. Визуальные контакты важнее для дам. Мужчины воспринимают образы медленнее, смотрят снизу вверх.

Женщины лучше слышат и различают голосовые интонации. Бризендин утверждает, что этот дар связан с природным предназначением - материнством. Заботливая родительница на большом расстоянии может не только услышать крик младенца, но и понять причину недовольства. Эта же особенность – причина упрёков по поводу сказанного второй половинкой не тем тоном.

У девочек, которые в детстве занимаются музыкой, слух совершенствуется, у мальчиков - нет. Исследование, проведённое в Нидерландах среди молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет, показало связь между звуком и классическим фоновым шумом. Девушки интенсивно реагируют на оба раздражителя. Молодые люди абстрагируются от белого шума, слышат только музыку. Ученые связывают эту особенность с двумя факторами: действием тестостерона и относительно худшим слухом представителей сильного пола.

Эксперименты с особенностями гендерной эмоциональности проводили, используя компьютерную томографию, рентгенограммы. Исследователи объясняют, что реакции идут разными путями в буквальном смысле. Мужчины откликаются на эмоции, используя только одно полушарие мозга. Дамы более восприимчивы, порывисты и сентиментальны. Впрочем, в этом разрезе учёные нас не удивили.

У мужчин и женщин разные вкусы. Об этом свидетельствуют особенности почерка и рисунков. Барышни предпочитают изображать людей, животных, растения. Они используют яркие и тёплые цвета. Картинки с автомобилями и самолетами характерны для противоположного пола. Ещё мужчинам нравится создавать анимационные боевые сцены или комиксы, в которых персонажи что-то делают. Они используют меньше цветов и чёткие линии.

Кто умнее: мужчины или женщины?

Без долгих предисловий скажем, что интеллект практически не зависит от гендерной принадлежности. Но всё же пальму первенства в этом аспекте исследователи склонны отдать мужчинам. Их выводы базируются на особенности сильного пола быстрее обрабатывать информацию, визуализировать пространство и движение. Кроме того, эксперименты показывают, что задачки по физике и математике быстрее (и правильнее) решают мальчики. А ещё упомянутая врождённая особенность объясняет, почему представители сильного пола лучше водят автомобиль и паркуются.

Разница поведения между мужчинами и женщинами

И в этом аспекте больше работы проводили с детьми. Мальчики и девочки организовываются по-разному, когда играют в командные игры.

Сорванцы предпочитают большие группы и сосредоточены на цели. Они азартны, агрессивны, обсуждают и навязывают иерархию, монополизируют пространство и задачи, демонстрируют физическую силу и угрожают. Девчонки стараются работать коллективно, улучшать отношения, проявлять инициативу, считают командную игру полноценным социальным опытом.

Мужчины и мальчики склонны рисковать. Девочки и женщины более осторожны. Это очевидно, если наблюдать, как дети катаются на велосипедах.

Представителям сильной половины человечества свойственно переоценивать свои способности. Это не самое положительное качество отражается в тенденции принимать неправильные решения с ошибочными расчётами. Заложенную природой агрессивность они склонны проявлять в физическом насилии, уважают конфронтацию и конкуренцию. Мальчишки с детства меряются, у кого больше лопатка, а повзрослев, стремятся усовершенствовать личный автомобиль. Дамам такие поведенческие качества чужды. Конкуренция их обычно пугает, открытая борьба вызывает стресс.

Женщины и мужчины отличаются отношением к проблемам. Слабый пол не любит самостоятельно принимать решения в сложных ситуациях, вместо этого ищет эмоциональную поддержку, помощь. Стремится получить максимум одобрений и подтверждений от подруг и знакомых. Оппоненты не видят смысла в долгом обсуждении. Их вообще практически не волнует мнение окружающих. Если они не могут решить вопрос самостоятельно, нанимают специалистов.

И ещё одно кардинальное различие - концепции дружбы. Мужчины начинают приятельство, если вместе работают, сходятся во взглядах на жизнь, имеют общее хобби. Они объединяются в клубы по интересам. Женщины заводят подруг на уровне эмпатии, больше общаются с теми, кто готов их поддерживать эмоционально.

Любовь

Инь и Янь – вечные противоположности по-разному воспринимают чувства на духовном и физическом уровне.

Дамы культивируют романтические фантазии, для них важен статус визави. Они смотрят на социальное положение, способность содержать и строить семью с детьми, обеспечить безопасность и ресурсы. Кавалеры визуализируют эротические образы без какой-либо реальной эмоциональной увлечённости; тривиально предпочитают молодых и красивых партнёрш со здоровым видом и формами, подтверждающими возможность продолжения рода.

В своих трактатах Луан Бризендин доказывает, что именно мужчины делают первый шаг. Этот момент существует испокон веков и не изменится даже в эру тотального феминизма. Объяснение тому – природой заложенная потребность в защите слабых.

Хотя в кино и романах нам показывают разное, с первого взгляда влюбляются именно мужчины. Они легко запоминают образ недавней знакомой и невольно представляют её и себя в разнообразных интимных ситуациях. Женщинам необходимо время, чтобы мысленно переварить положительные и отрицательные качества потенциального партнёра. Да, им тоже свойственны эротические фантазии, но только в периоды длительного отсутствия физической близости.

Факт, требующий особенного внимания, - ревность. Представители сильной половины человечества, как правило, по-настоящему остро реагируют лишь на физическое предательство. Дамы более ранимы. Их нервируют любые нежелательные действия партнёра: неуместный тон, взгляд в другую сторону и даже сама мысль о возможности измены.

Как видите, разница между мужчинами и женщинами заключается не только в физиологии. Психологические моменты и особенности восприятия – немаловажные факторы. Учитывайте это, если стремитесь к гармонии в личных отношениях.