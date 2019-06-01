Как понять психологию мужчин? Вопрос не праздный, а очень даже актуальный для женщин, которые стремятся к гармоничным отношениям в паре. Да, некоторые счастливицы интуитивно разрабатывают рабочую стратегию и механизмы, но таких единицы. Чаще партнёры страдают из-за ссор, взаимных обид, недомолвок.

В действительности внутренняя вселенная сильной половины человечества не такая уж и загадочная. Разобраться помогут 12 уроков понимания психологии мужчин. Внимание, дамы, предлагаем универсальный путеводитель для предотвращения огорчений и недоразумений, укрепления пары.

Уроки понимания мужской психологии

Урок 1. Способы сказать: «Я люблю тебя!»

Болтовня для слабаков! Настоящие мачо не выражают чувства словами. Они предпочитают конкретные действия: приготовить завтрак, принести картошки, подстричь газон или другой способ порадовать вторую половинку. И всё это без единого напоминания. Только не воспринимайте старания как должное. Хвалите искренне, от всей души восхищайтесь. Так вы стимулируете его на другие маленькие и большие подвиги.

Урок 2. Женская инициатива – это нормально!

«Он должен сделать мне предложение» - знакомая фраза? А ведь многие так и не дождались исполнения заветного желания, и даже намёки разной степени прозрачности не помогли. Убеждение о мужской инициативе, как единственно возможной, безнадёжно устарело. Дамы, которые это поняли, успешно пользуются новыми привилегиями, без стеснения обсуждая с партнёром любые вопросы. И это нормально! Если инициатива касается интимной сферы - просто замечательно. Такие женщины однозначно выигрывают в сравнении со стеснительными барышнями, пытающимися подтолкнуть любимого к нужному решению истериками и угрозами «уйти к маме».

Урок 3. Позиция по укреплению отношений.

Увы, мужчины-романтики почти вымерли как класс. Выжившие экземпляры пристроены и под охраной. Поэтому не ждите после ссоры цветов в качестве знака примирения. Ужин при свечах организовать, конечно, можно, но и этот вариант укрепления отношений ему не особо понравится, и уж точно не сблизит вас. Нынче работают другие рычаги: интерес, страсть, секс. Научитесь правильно ими манипулировать, и пламя чувств не погаснет никогда.

Урок 4. Важность личного пространства.

Поумерьте ревность и любопытство! Не лезьте в его мессенджеры, не проверяйте журнал звонков, спокойно отпускайте в гараж, на рыбалку и на встречу с друзьями. У вас ведь и без этого масса дел, правда? Бесцеремонное женское вторжение в мужское личное пространство чревато необратимыми последствиями. Первая проба его напрягает, при повторных попытках образуется серьёзный конфликт. Любимый может и вовсе сбежать. Запомните, обеспечение свободной зоны для партнёра - решающий инструмент укрепления пары.

Урок 5. Образ отца воплощается в сыне.

Подсказка из серии «маленькие полезности». Генетика срабатывает в девяноста случаев из ста. Если женщина хочет глубоко понять любимого, лучшее, что она может сделать, - внимательно изучить его отца. Мужчины, выросшие в полной семье, наследуют пример родителя в дружбе, быту, романтических отношениях. Безусловно, необходимо делать скидку на индивидуальность, но минимальную.

Урок 6. Особенности мужской памяти.

Представители сильного пола не умеют и не любят подолгу «переваривать» в голове случившиеся неприятные события. Именно поэтому они меньше склонны к стрессу и депрессии. Например, если ссора произошла вчера, завтра подробности будут уже забыты. Поверьте, он искренне не воспринимает упрёки и подколки после того, как время прошло. Попытки посмаковать подробности «на холодную голову» бесполезны, но раздражают.

Урок 7. Существенность чётких подсказок.

Если хотите, чтобы партнёр хорошо вас понимал, чётко формулируйте свои желания. Понравилось новое платье, скажите об этом прямо, а не вздыхайте: «Какой у Светки любящий кавалер, балует её, одевает…» Адекватная реакция мужчины – «Вот и молодец». В итоге вместо платья получите разочарование и злость. Они мыслят действием и предметами, а не ассоциациями. Намёки бесполезны. Да, их волнует тень печали на женском лице, беспокоит завеса недовольства, но зацикливаться на загадке никто не будет из-за особенностей их психологии.

Урок 8. Потребность в восхищении и похвале.

О том, что это важно, мы уже упоминали в начале, теперь подробнее. Чётко разграничьте 3 понятия: лесть, комплимент, похвала. Используйте именно последнее. Если барышня ненавязчиво показывает, что конкретно ей нравится в любимом, уважает, ценит и одобряет его поведение, он будет стараться сделать лучше и больше. Приёмчик действует на 100% лучше тычков и упрёков. Не верите? А вы попробуйте!

Урок 9. Специфичность мышления.

Хотите угадать, о чём сейчас думает ваша сильная половинка? Наверняка о сексе. Для подобного утверждения нет необходимости быть провидицей. Просто все мужчины в возрасте до 60 лет думают о сексе хотя бы раз в день (против 25% женщин). Если нет постоянной подруги или с потенцией проблемы, мысль об интиме превращается в навязчивую идею. Их эротические фантазии ярче и разнообразнее. Другой вопрос, участвуете ли в них вы?

Урок 10. У них тоже «болит голова».

Даже самым неутомимым рыцарям без страха и упрёка иногда нужен отдых! Они также страдают от стресса, могут переживать за оплату счетов, тревожиться из-за мелких бытовых неувязок. И не падайте в обморок, если друг говорит: «Мне не хочется сегодня...» Это не значит, что чувства остыли, он потерял к вам интерес или был у любовницы. Не устраивайте сцен, лучше вкусненько покормите и уложите спать. Не сегодня, значит, завтра. Он отдохнёт и будет весь ваш.

Урок 11. Удовольствие должно быть взаимным.

Не стесняйтесь, начистоту объясняйте ему, как именно вам хочется и нравится заниматься любовью. Не бойтесь быть непонятой. Доверяйте, рассказывайте чётко и подробно. Мужчина непременно оценит откровения, будет стараться выполнить все пожелания. Каждый адекватный человек стремится доставить удовольствие партнёру. Если не получается, самооценка сильно страдает. И он боится пробовать снова, комплексует. Чего доброго, попытается самоутвердиться на стороне.

Урок 12. Им нужна любовь.

Ласка и нежность, объятия и поцелуи, забота и внимание – вот чего мужчины ждут от женщин. Правда, всё это необходимо правильно дозировать, поскольку потребности у каждого свои. Да, попадаются отдельные экземпляры, холодные, как айсберги, раздражительные и эмоционально подавленные. К ним нужно подбирать отдельный ключик. Если любите, бескорыстно дарите второй половинке всё вышеперечисленное, и о плотских его желаниях не забывайте.

Как видите, понимание психологии мужчин доступно, если основные аспекты разложить по полочкам. Наши уроки наверняка читают не только барышни. Ау, сильный пол, где ошибка? Ждём комментариев!