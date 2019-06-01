Нет таких секретов личностных характеристик, которые не освещал бы гороскоп. Так, все мы стремимся к гармонии в личных отношениях, но существует 4 знака зодиака, которые всегда думают о сексе. Ничего предосудительного, просто их интимные фантазии более развиты, чем у остальных. Давайте посмотрим, кого именно звёзды одарили особенным темпераментом.

Кто из знаков зодиака постоянно думает о сексе

Козерог

Их секрет – стремление к совершенству. Личные отношения Козероги воспринимают крайне серьёзно, стараются сделать всё возможное, чтобы стать идеальным партнёром. Представители этого знака отличаются реализмом, практичностью и трудолюбием во всех жизненных сферах, интим – не исключение. Они бесконечно осмысливают и неспешно оттачивают разнообразные эротические техники. Такой ответственный подход, конечно же, даёт положительные результаты: Козероги – великолепные и, говорят, необычайно выносливые любовники.

Овен

Движимые стихией огня, они постоянно находятся в состоянии лёгкого возбуждения. Нет, Овны – не развратники, им чужды случайные связи. Хотя, если представители этого знака решают кого-нибудь соблазнить, они непременно добиваются цели. Не агрессивны, но любят руководить, непредсказуемы, жаждут феерии ярких эмоций. Их мысли как раз таки на последнем и сосредоточены. Овны – образцовые партнёры для тех, кому нравятся эротические эксперименты в необычных местах.

Телец

Заботливые и нежные, искусные и темпераментные любовники. Да, они практически идеальны, но скромны и предпочитают доминировать. Наибольшую сложность для Тельца представляют поиски партнёра, перед которым он смог бы полностью раскрыться, воплотить в жизнь сокровенные желания. На начальном этапе отношений представители этого знака необычайно романтичны и стеснительны, думают о том, как могло бы быть, но боятся попробовать. Если наберётесь терпения и будете правильно реагировать на знаки внимания, Телец раскроется с лучшей стороны.

Скорпион

Представители этого знака – неутомимые выдумщики-фантазёры, требующие не только физической, но и ментальной близости. Они хотят ощущать себя желанными везде и всегда! Любовники-Скорпионы не приемлют постельной рутины, им подавай настоящие чувства, как в книжках и фильмах. Чтобы и о работе поговорить, и с игрушками побаловаться. Да, их может быть слишком много, и это - проблема. Впрочем, не для Скорпионов. Деятельные личности, они с лёгкостью находят новую «жертву», если предыдущая не выдерживает.

Огромный плюс в том, что все 4 знака зодиака, которые всегда думают о сексе, не только теоретики, но ещё и отличные практики. И не удивительно, ведь интимные отношения, как и любые другие, требуют осмысленности и определённой ответственности.