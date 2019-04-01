16 предупреждающих знаков о том, что перед вами плохой человек

Нас чуть ли не с пелёнок учат быть добрыми, отзывчивыми людьми, однако почему-то в каждом коллективе обязательно найдётся одна или несколько злобных личностей, которые просто отравляют жизнь окружающим. Единственный способ, чтобы они не стали вашим ядом – это распознать их как можно раньше и постараться свести общение с ними к минимуму или вообще прекратить его. Вот как определить, что перед вами плохой человек.

Как определить, что человек плохой? 16 предупреждающих знаков

Наслаждение чужим горем. Если злой человек видит или слышит что-то устрашающее, например, новости по телевидению о катаклизмах или разрушениях, или же он стал свидетелем смертельной аварии, то он получает огромное удовлетворение, которое даже не пытается скрыть, расписывая в подробностях произошедшее. Самый большой ужас в том, что они могут сами провоцировать неприятные ситуации для окружающих, чтобы насладиться несчастьем. Проблемы с контролем. Злобные личности всё и всех держат под контролем – они ощущают себя беспомощными, если что-то выходит из-под их власти. Со стороны они кажутся учтивыми, аккуратными и немногословными одиночками – доля правды в этом есть – они никому не доверяют, ведут отшельнический образ жизни. Приближенным к ним людям очень сложно – они хотят знать каждый шаг, каждый вздох контролируемой ими личности. Противодействовать им сложно – их злит, когда что-то происходит не по их плану, поэтому они начинают бить по самому больному, ведь они тщательнейшим образом изучают свою жертву, точно зная, как нанести удар в сердце, ранив до самой глубины. Ложь. Безусловно, все люди лгут: кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но злой человек – патологический лгун. Их цель - оклеветать человека, чтобы испортить ему жизнь. Но, даже если кто-то и поймает их на лжи, они всегда находят выход, как выкрутиться – подставив другого. Дискомфорт. Все мы знаем, что наши тела излучают особенную ауру. Так вот, у злого человека она настолько негативна, что рядом с ним, даже если он ничего плохого и не сделал, всё равно ощущаешь ужасный дискомфорт или даже страх. Стоит доверять своей интуиции и, если рядом с кем-то вам неприятно находиться, лучше прекратить общение. Заблуждение. Злобные люди стараются всеми силами ввести окружающих в заблуждение, часто с помощью лжи – перевирание сказанного, искажения истинных действий и фактов. Делают они это ради того, чтобы столкнуть как можно больше людей лбами, ведь конфликт доставляет им огромное удовольствие. Нет места раскаянию. Злые личности просто в восторге от несчастий окружающих, поэтому они никогда не сожалеют о содеянном. И, даже если попытаться их заставить раскаяться, искренне они это не сделают. Слова извинения могут прозвучать из их уст только под сильным давлением, но душа их всё равно будет полна злобы. Жестокость. Они частые зачинщики драк, нередко причиняют вред даже близким людям – второй половинке, детям, приятелям или животным. Злые люди настолько жестоки, что убивают морально, а некоторые и физически, за что после могут получить и тюремный срок, но даже от этого они получают большое удовлетворение, распространяя зло среди таких же, как и они. Безответственные. У них нет морального компаса – они делают всё, что им заблагорассудится, они не чувствуют ответственность за причинённую ими боль. Часто свою вину они перекладывают на плечи других, заставляя их извиняться за ошибки, совершённые ими. Предупреждение от близких. Обычно друзья, родственники злого человека предупреждают о том, что вы начали общение со злобным негодяем. Кто-то это будет делать напрямую, рассказывая свои истории, связанные с этим человеком, кто-то, напротив, постарается скрыть эту информацию, тем самым выдавая себя. В любом случае нужно обязательно обращать внимание на знаки окружающих. Плохие друзья. Если злой человек решил протянуть руку помощи, то у него наверняка есть какая-то цель. Они никогда ничего не делают от чистого сердца. Расист, гомофоб, фанатик. Именно этими качествами обладают самые отвратительные люди в мире, таким был, к примеру, Гитлер. Такие люди делили человечество на чёрное и белое, что и привело к катастрофе мирового масштаба. Таких личностей нужно опасаться. Манипуляторы. Они постоянно манипулируют другими словами, показной добротой, своим поведением, чтобы подчинить и подогнуть под себя. За своё проявление добра они всегда требуют какие-то услуги, и это один из сигналов, что перед вами злостная личность. Унижение. Они обожают унижать других, насмехаясь над внешностью, телом или интересами, увлечениями и надеждами другого человека. Ни в коем случае нельзя попадать под их влияние – нужно проявить терпимость к их высказываниям, но продолжить жить по-своему. Испугать и конфликтовать. Злобные люди используют бедлам, смущение, конфликт для своих личных целей. И чем более напуганы и не уверены в себе окружающие их люди, тем больше они имеют власти над ними. Поэтому в любой ситуации надо соблюдать спокойствие и рассудительность, таким образом можно будет с лёгкостью избежать ссор и путаницы в жизни. Двойная жизнь. Они никогда и никому не раскрывают своего настоящего лица – у них для каждого есть свой тщательно продуманный образ, жизненная история, поэтому никто и не знает, кто они есть на самом деле. Цепкость и настойчивость. Сколько бы вы ни пытались от них отвязаться, злые люди всеми силами стараются вернуться, они как бумеранги. Однако с ними нужно проявлять настойчивость и ни в коем случае не пускать их в свою жизнь.

Злой человек может измениться, но сделать это самостоятельно - не в его силах. Если вы хотите их исправить, придётся набраться большого терпения, потому как это очень сложный процесс, который нескоро приносит свои плоды.