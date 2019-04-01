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16 предупреждающих знаков о том, что перед вами плохой человек
Нас чуть ли не с пелёнок учат быть добрыми, отзывчивыми людьми, однако почему-то в каждом коллективе обязательно найдётся одна или несколько злобных личностей, которые просто отравляют жизнь окружающим. Единственный способ, чтобы они не стали вашим ядом – это распознать их как можно раньше и постараться свести общение с ними к минимуму или вообще прекратить его. Вот как определить, что перед вами плохой человек.
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Как определить, что человек плохой? 16 предупреждающих знаков
- Наслаждение чужим горем. Если злой человек видит или слышит что-то устрашающее, например, новости по телевидению о катаклизмах или разрушениях, или же он стал свидетелем смертельной аварии, то он получает огромное удовлетворение, которое даже не пытается скрыть, расписывая в подробностях произошедшее. Самый большой ужас в том, что они могут сами провоцировать неприятные ситуации для окружающих, чтобы насладиться несчастьем.
- Проблемы с контролем. Злобные личности всё и всех держат под контролем – они ощущают себя беспомощными, если что-то выходит из-под их власти. Со стороны они кажутся учтивыми, аккуратными и немногословными одиночками – доля правды в этом есть – они никому не доверяют, ведут отшельнический образ жизни. Приближенным к ним людям очень сложно – они хотят знать каждый шаг, каждый вздох контролируемой ими личности. Противодействовать им сложно – их злит, когда что-то происходит не по их плану, поэтому они начинают бить по самому больному, ведь они тщательнейшим образом изучают свою жертву, точно зная, как нанести удар в сердце, ранив до самой глубины.
- Ложь. Безусловно, все люди лгут: кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но злой человек – патологический лгун. Их цель - оклеветать человека, чтобы испортить ему жизнь. Но, даже если кто-то и поймает их на лжи, они всегда находят выход, как выкрутиться – подставив другого.
- Дискомфорт. Все мы знаем, что наши тела излучают особенную ауру. Так вот, у злого человека она настолько негативна, что рядом с ним, даже если он ничего плохого и не сделал, всё равно ощущаешь ужасный дискомфорт или даже страх. Стоит доверять своей интуиции и, если рядом с кем-то вам неприятно находиться, лучше прекратить общение.
- Заблуждение. Злобные люди стараются всеми силами ввести окружающих в заблуждение, часто с помощью лжи – перевирание сказанного, искажения истинных действий и фактов. Делают они это ради того, чтобы столкнуть как можно больше людей лбами, ведь конфликт доставляет им огромное удовольствие.
- Нет места раскаянию. Злые личности просто в восторге от несчастий окружающих, поэтому они никогда не сожалеют о содеянном. И, даже если попытаться их заставить раскаяться, искренне они это не сделают. Слова извинения могут прозвучать из их уст только под сильным давлением, но душа их всё равно будет полна злобы.
- Жестокость. Они частые зачинщики драк, нередко причиняют вред даже близким людям – второй половинке, детям, приятелям или животным. Злые люди настолько жестоки, что убивают морально, а некоторые и физически, за что после могут получить и тюремный срок, но даже от этого они получают большое удовлетворение, распространяя зло среди таких же, как и они.
- Безответственные. У них нет морального компаса – они делают всё, что им заблагорассудится, они не чувствуют ответственность за причинённую ими боль. Часто свою вину они перекладывают на плечи других, заставляя их извиняться за ошибки, совершённые ими.
- Предупреждение от близких. Обычно друзья, родственники злого человека предупреждают о том, что вы начали общение со злобным негодяем. Кто-то это будет делать напрямую, рассказывая свои истории, связанные с этим человеком, кто-то, напротив, постарается скрыть эту информацию, тем самым выдавая себя. В любом случае нужно обязательно обращать внимание на знаки окружающих.
- Плохие друзья. Если злой человек решил протянуть руку помощи, то у него наверняка есть какая-то цель. Они никогда ничего не делают от чистого сердца.
- Расист, гомофоб, фанатик. Именно этими качествами обладают самые отвратительные люди в мире, таким был, к примеру, Гитлер. Такие люди делили человечество на чёрное и белое, что и привело к катастрофе мирового масштаба. Таких личностей нужно опасаться.
- Манипуляторы. Они постоянно манипулируют другими словами, показной добротой, своим поведением, чтобы подчинить и подогнуть под себя. За своё проявление добра они всегда требуют какие-то услуги, и это один из сигналов, что перед вами злостная личность.
- Унижение. Они обожают унижать других, насмехаясь над внешностью, телом или интересами, увлечениями и надеждами другого человека. Ни в коем случае нельзя попадать под их влияние – нужно проявить терпимость к их высказываниям, но продолжить жить по-своему.
- Испугать и конфликтовать. Злобные люди используют бедлам, смущение, конфликт для своих личных целей. И чем более напуганы и не уверены в себе окружающие их люди, тем больше они имеют власти над ними. Поэтому в любой ситуации надо соблюдать спокойствие и рассудительность, таким образом можно будет с лёгкостью избежать ссор и путаницы в жизни.
- Двойная жизнь. Они никогда и никому не раскрывают своего настоящего лица – у них для каждого есть свой тщательно продуманный образ, жизненная история, поэтому никто и не знает, кто они есть на самом деле.
- Цепкость и настойчивость. Сколько бы вы ни пытались от них отвязаться, злые люди всеми силами стараются вернуться, они как бумеранги. Однако с ними нужно проявлять настойчивость и ни в коем случае не пускать их в свою жизнь.
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Злой человек может измениться, но сделать это самостоятельно - не в его силах. Если вы хотите их исправить, придётся набраться большого терпения, потому как это очень сложный процесс, который нескоро приносит свои плоды.
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