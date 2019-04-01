7 шагов, чтобы развить свою интуицию

В жизни каждого человека была такая ситуация, когда приходилось обращаться к своему внутреннему голосу, и он не подводил. Но это была случайность, а ведь каждый из нас хочет постоянно иметь личного помощника, который подскажет верное решение. Оказывается, нет ничего проще, главное знать, как развить интуицию, а после просто прислушиваться к ней, желательно не споря, особенно в некоторых случаях. Ведь шестое чувство – это единственный спутник жизни, который никогда не обманет. Так считает ведущий психолог и психотерапевт из Милана – Давид Алжери. Он же рассказывает о существовании некоторых способов развития внутреннего голоса. Вот 7 случаев, когда вы должны полагаться на свою интуицию.

Как развить свою интуицию

Тело подаст знак. Вы получили приглашение на свадьбу или же договорились о какой-то встрече, но внутри всё противится этому. Прислушайтесь к своему телу и вспомните о тех знаках, которое оно уже подавало, но вы их проигнорировали и всё пошло наперекосяк. Это может быть боль в животе или же покалывание в пальцах, не важно. Главное, чтобы вы поняли, что нужно обязательно слушать своё шестое чувство, потому что оно соответствует вашей инстинктивной части мозга. Полагаться на него, значит быть в согласии с самим собой и делать то, что хочется именно вам, а не то, что желают другие. Глаза – зеркало души. Возможно, ваш собеседник вам улыбается, ведёт себя мило и ласково, но глядя в его глаза, вы чувствуете фальшь. Не стоит недооценивать то чувство, которое вы ощущаете при взгляде человека, думая, что просто преувеличиваете. Вместо этого нужно довериться себе, ведь наша интуиция связана с инстинктами выживания, а значит, если при виде чьих-то глаз шестое чувство сигнализирует об опасности, то так и есть. Наша рациональная часть мозга просто не видит неизбежных опасностей. Возможно, первоначально вам будет казаться странным испытываемый страх при виде какого-то человека, но постфактум, если вы после свяжете своё первое впечатление о нём с его последующими действиями, то наверняка поймёте, что ваше подсознание не ошибалось. Звук души. С этим человеком при первой же встрече хочется быть искренним, откровенно делясь своими горестями и радостями? Прислушайтесь и вы услышите приятную музыку или же лёгкий звон колокольчика. Это вам подаёт сигналы ваше тело. Шестое чувство – это компас во взаимоотношениях с другими. Учитесь быть внимательнее к эмоциональным реакциям, сравнивая их с другими. Так, при виде негативно настроенного объекта вы можете услышать звук тревожного колокола или напряжённую мелодию. Как по волшебству. Вы встретили привлекательную особу и сердце поёт от любви, и голова с ним согласна, приводя доказательства её положительности, одно лишь шестое чувство противится, крича, что этот человек вам не подходит. Значит, нужно задуматься о подаваемых сигналах и попросить помощи у шестого чувства во всём разобраться. А для этого с ним нужно договориться заранее, потренировавшись, например, ежедневно задавать вопросы интуиции и ждать сигнала от неё – дрожания коленей или зуда губ. Теперь проделайте всё наоборот, вы трогаете колено и задаёте мысленно вопрос: задрожали коленки, интуиция с вами согласна, противится – никаких действий не происходит. Прямой вопрос. Если вы почувствовали, что вас обманывают, то у вас есть два варианта развития событий: первый - верить сказанному человеком и идти против себя, и второй – задать ему вопрос и прислушаться к своей интуиции. Она вас точно не подведёт. Обязательно подаст знак. Да или нет. Как поступить в определённой ситуации, этот вопрос интересует всех, главное его правильно задавать, никаких или-или, только чётко сформулированные предложения, требующие конкретного ответа – положительного или отрицательного. Поэтому не задавайте себе вопрос: «Мне сменить работу или пока подождать?» Замените его на такое предложение: «Я должен сменить работу!» и прислушайтесь к своим ощущениям. Те, кто использует шестое чувство, всегда более успешны. Прогнозирование. Начните с малого, например, постарайтесь предсказать, во что сегодня будет одета ваша подруга или же во сколько вам позвонит мама. Только не относитесь к своим прогнозам всерьёз: если не угадали – не стоит расстраиваться. Через какое-то время вы сможете с лёгкостью предсказывать многие события своей жизни, а также окружающих вас друзей и знакомых.

Если вы не знаете, как развить интуицию, но очень хотите это сделать, то просто научитесь прислушиваться к себе. Ведь шестое чувство присуще каждому из нас, так же как обоняние, слух и осязание. Однако, даже развив её, не следует слепо доверять только этому чувству, нужно в равной степени использовать как подсказки внутреннего голоса, так и здравый смысл. Только нужно понять, в какой ситуации лучше предпочесть логику, а в какой интуицию.