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Классический рецепт салата винегрет с огурцами и маслом: рецепт с фото

Во времена СССР, да и сегодня салат винегрет с огурцами и маслом по классическому рецепту остаётся одним из самых популярных салатов. Эту овощную закуску принято готовить в зимнее время, когда достать свежие овощи проблематично. Конечно, в наше время всё свежее можно найти и зимой, но винегрет свои позиции сдавать не собирается. Это вкусный салат, который не требует много времени на приготовление, его рецепт приготовления мы помним с детства, а на столе он выглядит ярко и красочно. 

 

Салат винегрет с огурцами и маслом, классический рецепт фото

 

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Ингредиенты для приготовления салата винегрет с огурцами и маслом:

  • 1 солёный огурец
  • 1 луковица
  • 2 картофелины
  • 1 маленькая свекла или половина большой
  • 1 морковина
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 1 ч.л. уксуса
  • Перец

Приготовление салата винегрет с огурцами и маслом по классическому рецепту:

1) Картофель, морковь, свеклу вымой и отвари в кожуре до готовности (проверяй её ножом). Свеклу вари отдельно. Учти, что на её приготовление требуется больше времени, чем для моркови и картофеля. 

 

Картофель, морковь, свеклу отварить фото 1

 

2) Сваренные овощи остуди и сними с них кожуру. 

 

Овощи очистить фото 2

 

3) Нарежь картофель и морковь кубиками. 

 

Нарежь картофель и морковь кубиками фото 3

 

4) Свеклу также измельчи кубиками. 

 

Свеклу нарезать фото 4

 

5) Аналогичным образом нарежь и лук. 

 

Нарезаем лук фото 5

 

6) Солёный огурец измельчи кубиком. Слегка прижми его и слей выделившуюся жидкость. 

 

Нарезаем соленый огурец фото 6

 

7) Приготовь заправку. Соедини масло, уксус и перец. Количество уксуса регулируй по собственному усмотрению – кому-то нравится более кислый салат, кому-то - нет. 

 

Приготовь заправку фото 7

 

8) Соедини все овощи. Полей их заправкой, перемешай. На этом этапе можешь добавить соли по вкусу. В заправку её добавлять не стоит, поскольку огурец сам по себе солёный, и можно «переборщить». Салат готов.

 

Соединяем все овощи, заправляем заправкой фото 8

 

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Полезные советы по приготовлению винегрета:

  • Заправленный винегрет не стоит хранить в холодильнике дольше 12 часов. 
  • Чтобы свекла не окрашивала другие продукты, после нарезки полей её небольшим количеством растительного масла и перемешай. 
  • Вышеописанный рецепт винегрета можно разнообразить, добавив к овощам зелёный горошек, селёдку, отваренную или консервированную фасоль, квашеную капусту, солёные или маринованные грибы. Также можно подавать винегрет к селёдке или грибам отдельно, в качестве гарнира.  
  • Чтобы уменьшить потерю полезных веществ овощами при варке, заливай их горячей водой. 
  • Винегрет не принято готовить с майонезом – только с заправкой на основе растительного масла. 

Классический рецепт салата винегрет с огурцами и маслом


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 08:35

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