Классический рецепт салата винегрет с огурцами и маслом: рецепт с фото
Во времена СССР, да и сегодня салат винегрет с огурцами и маслом по классическому рецепту остаётся одним из самых популярных салатов. Эту овощную закуску принято готовить в зимнее время, когда достать свежие овощи проблематично. Конечно, в наше время всё свежее можно найти и зимой, но винегрет свои позиции сдавать не собирается. Это вкусный салат, который не требует много времени на приготовление, его рецепт приготовления мы помним с детства, а на столе он выглядит ярко и красочно.
Ингредиенты для приготовления салата винегрет с огурцами и маслом:
- 1 солёный огурец
- 1 луковица
- 2 картофелины
- 1 маленькая свекла или половина большой
- 1 морковина
- 2 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. уксуса
- Перец
Приготовление салата винегрет с огурцами и маслом по классическому рецепту:
1) Картофель, морковь, свеклу вымой и отвари в кожуре до готовности (проверяй её ножом). Свеклу вари отдельно. Учти, что на её приготовление требуется больше времени, чем для моркови и картофеля.
2) Сваренные овощи остуди и сними с них кожуру.
3) Нарежь картофель и морковь кубиками.
4) Свеклу также измельчи кубиками.
5) Аналогичным образом нарежь и лук.
6) Солёный огурец измельчи кубиком. Слегка прижми его и слей выделившуюся жидкость.
7) Приготовь заправку. Соедини масло, уксус и перец. Количество уксуса регулируй по собственному усмотрению – кому-то нравится более кислый салат, кому-то - нет.
8) Соедини все овощи. Полей их заправкой, перемешай. На этом этапе можешь добавить соли по вкусу. В заправку её добавлять не стоит, поскольку огурец сам по себе солёный, и можно «переборщить». Салат готов.
Полезные советы по приготовлению винегрета:
- Заправленный винегрет не стоит хранить в холодильнике дольше 12 часов.
- Чтобы свекла не окрашивала другие продукты, после нарезки полей её небольшим количеством растительного масла и перемешай.
- Вышеописанный рецепт винегрета можно разнообразить, добавив к овощам зелёный горошек, селёдку, отваренную или консервированную фасоль, квашеную капусту, солёные или маринованные грибы. Также можно подавать винегрет к селёдке или грибам отдельно, в качестве гарнира.
- Чтобы уменьшить потерю полезных веществ овощами при варке, заливай их горячей водой.
- Винегрет не принято готовить с майонезом – только с заправкой на основе растительного масла.
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