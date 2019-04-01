Классический рецепт салата винегрет с огурцами и маслом: рецепт с фото

Во времена СССР, да и сегодня салат винегрет с огурцами и маслом по классическому рецепту остаётся одним из самых популярных салатов. Эту овощную закуску принято готовить в зимнее время, когда достать свежие овощи проблематично. Конечно, в наше время всё свежее можно найти и зимой, но винегрет свои позиции сдавать не собирается. Это вкусный салат, который не требует много времени на приготовление, его рецепт приготовления мы помним с детства, а на столе он выглядит ярко и красочно.

Ингредиенты для приготовления салата винегрет с огурцами и маслом:

1 солёный огурец

1 луковица

2 картофелины

1 маленькая свекла или половина большой

1 морковина

2 ст.л. растительного масла

1 ч.л. уксуса

Перец

Приготовление салата винегрет с огурцами и маслом по классическому рецепту:

1) Картофель, морковь, свеклу вымой и отвари в кожуре до готовности (проверяй её ножом). Свеклу вари отдельно. Учти, что на её приготовление требуется больше времени, чем для моркови и картофеля.

2) Сваренные овощи остуди и сними с них кожуру.

3) Нарежь картофель и морковь кубиками.

4) Свеклу также измельчи кубиками.

5) Аналогичным образом нарежь и лук.

6) Солёный огурец измельчи кубиком. Слегка прижми его и слей выделившуюся жидкость.

7) Приготовь заправку. Соедини масло, уксус и перец. Количество уксуса регулируй по собственному усмотрению – кому-то нравится более кислый салат, кому-то - нет.

8) Соедини все овощи. Полей их заправкой, перемешай. На этом этапе можешь добавить соли по вкусу. В заправку её добавлять не стоит, поскольку огурец сам по себе солёный, и можно «переборщить». Салат готов.

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