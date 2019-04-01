15 признаков того, что ваш мужчина опасен

Многие женщины сталкивались с такой ситуацией, когда встречали такого великолепного мужчину, о котором только можно мечтать. Он красивый, галантный, интеллигентный и обходительный – при встрече всегда дарит цветы, открывает двери, водит в элитные рестораны и суперлюбовник. Он постоянно говорит, как безумно счастлив, что встретил такую шикарную женщину, которая согласилась пойти с ним на свидание. Он относится к своей возлюбленной, как к принцессе. Но проходит время и внимательность превращается в одержимость – кажется, что от любви ничего не осталось, теперь он властный владелец своей любимой игрушки.

Так как же не попасться в эту ловушку, когда якобы любящий мужчина превращается в монстра? Нужно первоначально быть внимательнее к нему, ведь все «монстры» ведут себя практически одинаково. Вот признаки того, что ваш мужчина опасен.

Признаки того, что ваш мужчина опасен

У него нет ни приятелей, ни увлечений. Он никогда не говорит о друзьях, его круг общения ограничен только вами. После работы у него нет никаких занятий. Он не посещает спортзал, не ходит по выходным выпить с коллегами пива и вообще, когда вы не идёте с ним на свидание, он проводит всё время в одиночестве. Хотя говорит, что у него раньше были и приятели, и увлечения, но он всё бросил ради того, чтобы быть всегда рядом с вами. Он уверен, что вы до сих пор вспоминаете о своих прошлых отношениях с ностальгией. Даже если сейчас вы находитесь в разводе или давно расстались с прежним парнем, то всё равно думаете о нём, а с этим мужчиной вы только лишь потому, что вам его жаль. Просто он настолько не уверен в себе, что даже не понимает, по какой причине вы решили быть с ним. Он говорит, что от вас без ума, на первом же свидании. Да, услышать такие слова приятно каждой женщине, но стоит задуматься, возможно ли это. Ведь для того, чтобы кого-то по-настоящему полюбить, этого человека нужно узнать получше. Поэтому, если парень вдруг начал признаваться в любви, только познакомившись, это звоночек, показывающий, что с ним не всё ладно. Он говорит, что вы его вселенная. Он не устаёт повторять, что вы его мир, его смысл жизни, его космос. Поначалу это лестно, что мужчина вас настолько ценит, что готов признать вас центром Вселенной, но со временем приходит понимание, что быть его миром очень тяжело. В любую минуту он готов его разрушить. Он постоянно желает признания в любви. Если ваш мужчина часто задаёт один и тот же вопрос, любите ли вы его, или же требует, чтобы вы осыпали его комплиментами и хвалебными речами, то это сигнал. Безусловно, нам всем приятно слышать о себе лестные слова, но его потребности в комплиментах выходят за пределы разумного. Скорее всего, у него низкая самооценка, а это мощная сила, движущая людей к безрассудным и опасным поступкам. Ему неприятно, когда вы общаетесь с кем-то, кроме него. Он с неохотой отпускает вас к вашим друзьям и коллегам, не любит, когда вы ходите по магазинам с подругами, запрещает общаться с другими мужчинами. Он часто звонит и шлёт сообщения, чтобы проверить, что вы делаете без него. Первоначально такое поведение может вас ввести в заблуждение и заставить себя чувствовать особенной и желанной, но очень скоро его собственничество начнёт раздражать, ведь любое ваше общение с кем-либо сильно расстраивает вашего мужчину. Он угрожает расстаться с вами. Ваш мужчина постоянно грозится, что уйдёт от вас, так как не чувствует себя желанным и любимым. Всё это он делает для того, чтобы вы его просили и умоляли остаться. Поэтому, если вы вдруг спокойно отреагируете на его угрозу уйти, то очень скоро он начнёт прилагать все усилия, чтобы не потерять вас. Он просто проверяет вашу преданность и требует подтверждения любви, которую он так жаждет. В итоге, либо вас засосут такие отношения, либо вы устанете от этой постоянной игры на нервах и позволите ему уйти по-настоящему. Он рассказывает о своих бывших и их изменах ему. По его словам, его никто не любил по-настоящему, он всегда был наивной жертвой, которую постоянно использовали. Кстати, это может быть правдой и главной причиной его такого навязчивого поведения. Если вы отзывчивый человек, то будете страдать вместе с ним и ни в коем случае не покинете такого униженного и обиженного человека. Но всё же примите его рассказы, как сигнал о том, что стоит задуматься о своём будущем с такой ранимой душой. Он следит за вами в соцсетях. Он всегда в курсе, когда и что вы публикуете, знает, что вы делаете, а также сильно расстраивается, если какой-то новостью вы первоначально делитесь в соцсетях, а не с ним. Он проверяет ваш телефон. Он смотрит через плечо, когда вы читаете сообщения, или же небрежно спросит, кому вы пишете. Ему часто кажется, что вы от него что-то скрываете, если вдруг задерживаетесь с телефоном в руках и у компьютера, даже если проверяете свою рабочую почту или же отправляете рецепт пирога маме. Он просто заваливает вниманием и подарками. Сначала это очень приятно, но очень скоро приходит сомнение в искренности его такой щедрости. Одаривает ли он из-за большой любви или же из-за желания купить ваши чувства? Он подозревает вас в неверности. Он может начать обвинять вас в флирте с официантом или в романе с коллегой. Кстати, такая ревность не показатель недоверия, скорее, это его неуверенность в том, что он достоин вас. Он огорчается, если вы не можете ежедневно видеться. Через пару минут после вашего свидания он пишет послание со словами, что уже соскучился. Это очень приятно, но до тех пор, пока это не стает навязчиво. Он хочет видеться каждый день и очень расстраивается, если у вас есть какие-то дела, работа или важные поручения от родителей. Его настроение зависит от вас. Это нормально, если не сказать, что хорошо, когда партнёры близки и на душевном уровне. Но, когда мужчина радуется только по той причине, что его похвалили, или огорчается, если вы не обратили на него внимания, придя измотанной с работы, то это сильно напрягает. Такая взаимосвязь начнёт оказывать на вас невероятное давление, ведь вам придётся постоянно играть роль счастливицы, чтобы не огорчать любимого. Он страдает, когда вы его критикуете. Конечно, нам всем неприятно слышать критические слова в свой адрес, но, если у человека низкая самооценка, то его расстраивает даже самая добрая и конструктивная критика. Вместо того, чтобы выслушать ваши советы, он впадает в уныние, из которого вам придётся его вытаскивать шутками, прибаутками и похвалой.

Если ваша вторая половинка ведёт себя таким образом, как было указано выше, то ничего хорошего из таких отношений не выйдет, скорее всего, они в итоге приведут к расставанию. Так стоит ли начинать?