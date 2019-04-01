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Итальянская брускетта с помидорами и базиликом: рецепт с фото

Итальянская брускетта с помидорами и базиликом - очень простое в приготовлении и популярное блюдо. Это итальянский бутерброд, который состоит из поджаренного хлеба и различных добавок. В переводе брускетта (Вruschetta) от bruscare — «запекать на углях».

 

Итальянская брускетта с помидорами и базиликом рецепт фото

 

Среди ценителей итальянской кухни брускетта пользуется популярностью, разные варианты начинки позволяют выбрать "бутерброд" на свой вкус. Её можно готовить с помидорами, прошутто, оливками, моцареллой, всех вариантов добавок и не перечесть. Самый распространённый вариант приготовления итальянской брускетты - с помидорами и базиликом.

 

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Приготовление брускетты, как видно из пошагового рецепта, займёт у вас 15-20 минут, а если вы заранее подготовите хлеб и начинку, то всего 5 минут.

Ингредиенты для приготовления итальянской брускетты с помидорами и базиликом

  • багет
  • помидоры - 3-4 шт.
  • базилик - несколько веточек
  • оливковое масло - 1-2 ст.л.
  • соль - щепотка
  • чёрный перец - щепотка
  • чеснок - 1 зубок

Ингредиенты для приготовления итальянской брускетты с помидорами и базиликом

Способ приготовления  итальянской брускетты с помидорами и базиликом

1) Подготавливаем ингредиенты для приготовления брускетты. 

 

Для брускетты используют чиабатту, но подойдёт и обычный багет. Нарежьте багет под углом, таким образом увеличится площадь багета и будет удобней разложить начинку. 

 

Лучше всего поджарить багет на гриле, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Поэтому поджариваем багет в духовке до золотистого цвета. Так же можно воспользоваться сковородой гриль, но масло не добавляйте! 

 

Хрустящий багет достать из духовки и дать ему немного остыть. 

 

Чеснок очистить, и натереть зубочком чеснока багет.

 

Поджарить багет на гриле фото 1

 

2) С помидор нужно снять кожицу. Для этого делаем на них крестобразные надрезы, складываем в миску и заливаем кипятком. Оставляем на 2-3 минуты. После чего шкурка снимается очень легко.

 

С помидор нужно снять кожицу фото 2

 

3) Помидоры режем небольшими кубиками.

 

Помидоры режем небольшими кубиками фото 3

 

4) Складываем их в тарелку и солим и перчим по вкусу. Добавляем масло и перемешиваем. Лучше всего использовать оливковое масло Extra-virgin olive oil. Это хорошее качественное масло первого отжима.

 

К помидорам можно добавить и базилик, но я предпочитаю его выкладывать сверху, так он смотрится лучше.

 

Добавить соль, перец, масло и перемешать фото 4

 

5) На каждый кусочек поджаренного багета аккуратно выкладываем начинку из помидоров. Поправляйте начинку вилкой и ножом, чтобы она не падала на тарелку, а оставалась на багете.

 

Уложить томаты и базилик фото 5

 

6) Сверху аккуратно выложите листики базилика.

 

Готовая брускетта с помидорами и базиликом должна подаваться сразу.

 

Итальянская брускетта с помидорами и базиликом рецепт фото


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 07:52

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