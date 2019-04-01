Итальянская брускетта с помидорами и базиликом: рецепт с фото

Итальянская брускетта с помидорами и базиликом - очень простое в приготовлении и популярное блюдо. Это итальянский бутерброд, который состоит из поджаренного хлеба и различных добавок. В переводе брускетта (Вruschetta) от bruscare — «запекать на углях».

Среди ценителей итальянской кухни брускетта пользуется популярностью, разные варианты начинки позволяют выбрать "бутерброд" на свой вкус. Её можно готовить с помидорами, прошутто, оливками, моцареллой, всех вариантов добавок и не перечесть. Самый распространённый вариант приготовления итальянской брускетты - с помидорами и базиликом.

Приготовление брускетты, как видно из пошагового рецепта, займёт у вас 15-20 минут, а если вы заранее подготовите хлеб и начинку, то всего 5 минут.

Ингредиенты для приготовления итальянской брускетты с помидорами и базиликом

багет

помидоры - 3-4 шт.

базилик - несколько веточек

оливковое масло - 1-2 ст.л.

соль - щепотка

чёрный перец - щепотка

чеснок - 1 зубок

Способ приготовления итальянской брускетты с помидорами и базиликом

1) Подготавливаем ингредиенты для приготовления брускетты.

Для брускетты используют чиабатту, но подойдёт и обычный багет. Нарежьте багет под углом, таким образом увеличится площадь багета и будет удобней разложить начинку.

Лучше всего поджарить багет на гриле, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Поэтому поджариваем багет в духовке до золотистого цвета. Так же можно воспользоваться сковородой гриль, но масло не добавляйте!

Хрустящий багет достать из духовки и дать ему немного остыть.

Чеснок очистить, и натереть зубочком чеснока багет.

2) С помидор нужно снять кожицу. Для этого делаем на них крестобразные надрезы, складываем в миску и заливаем кипятком. Оставляем на 2-3 минуты. После чего шкурка снимается очень легко.

3) Помидоры режем небольшими кубиками.

4) Складываем их в тарелку и солим и перчим по вкусу. Добавляем масло и перемешиваем. Лучше всего использовать оливковое масло Extra-virgin olive oil. Это хорошее качественное масло первого отжима.

К помидорам можно добавить и базилик, но я предпочитаю его выкладывать сверху, так он смотрится лучше.

5) На каждый кусочек поджаренного багета аккуратно выкладываем начинку из помидоров. Поправляйте начинку вилкой и ножом, чтобы она не падала на тарелку, а оставалась на багете.

6) Сверху аккуратно выложите листики базилика.

Готовая брускетта с помидорами и базиликом должна подаваться сразу.