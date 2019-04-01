Итальянская брускетта с помидорами и базиликом: рецепт с фото
Итальянская брускетта с помидорами и базиликом - очень простое в приготовлении и популярное блюдо. Это итальянский бутерброд, который состоит из поджаренного хлеба и различных добавок. В переводе брускетта (Вruschetta) от bruscare — «запекать на углях».
Среди ценителей итальянской кухни брускетта пользуется популярностью, разные варианты начинки позволяют выбрать "бутерброд" на свой вкус. Её можно готовить с помидорами, прошутто, оливками, моцареллой, всех вариантов добавок и не перечесть. Самый распространённый вариант приготовления итальянской брускетты - с помидорами и базиликом.
Приготовление брускетты, как видно из пошагового рецепта, займёт у вас 15-20 минут, а если вы заранее подготовите хлеб и начинку, то всего 5 минут.
Ингредиенты для приготовления итальянской брускетты с помидорами и базиликом
- багет
- помидоры - 3-4 шт.
- базилик - несколько веточек
- оливковое масло - 1-2 ст.л.
- соль - щепотка
- чёрный перец - щепотка
- чеснок - 1 зубок
Способ приготовления итальянской брускетты с помидорами и базиликом
1) Подготавливаем ингредиенты для приготовления брускетты.
Для брускетты используют чиабатту, но подойдёт и обычный багет. Нарежьте багет под углом, таким образом увеличится площадь багета и будет удобней разложить начинку.
Лучше всего поджарить багет на гриле, но, к сожалению, не у всех есть такая возможность. Поэтому поджариваем багет в духовке до золотистого цвета. Так же можно воспользоваться сковородой гриль, но масло не добавляйте!
Хрустящий багет достать из духовки и дать ему немного остыть.
Чеснок очистить, и натереть зубочком чеснока багет.
2) С помидор нужно снять кожицу. Для этого делаем на них крестобразные надрезы, складываем в миску и заливаем кипятком. Оставляем на 2-3 минуты. После чего шкурка снимается очень легко.
3) Помидоры режем небольшими кубиками.
4) Складываем их в тарелку и солим и перчим по вкусу. Добавляем масло и перемешиваем. Лучше всего использовать оливковое масло Extra-virgin olive oil. Это хорошее качественное масло первого отжима.
К помидорам можно добавить и базилик, но я предпочитаю его выкладывать сверху, так он смотрится лучше.
5) На каждый кусочек поджаренного багета аккуратно выкладываем начинку из помидоров. Поправляйте начинку вилкой и ножом, чтобы она не падала на тарелку, а оставалась на багете.
6) Сверху аккуратно выложите листики базилика.
Готовая брускетта с помидорами и базиликом должна подаваться сразу.
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