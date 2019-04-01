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Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом. Проверенный рецепт с фото

Хочу поделиться с вами «мильён» раз проверенным рецептом не только вкусных, но и сытных блинов. И всё это благодаря начинке из куриного филе и сливок. Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом получаются всегда отлично, а если повар в хорошем расположении духа – особенно вкусны! А наши красочные фото помогут сделать всё красиво и вкусно.

 

Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом рецепт фото

 

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Время приготовления: 35-40 минут.

Потребуется: миска для теста, ручной венчик для взбивания, проверенная сковорода для жарки блинов.

Ингредиенты на 10-12 средних бездрожжевых блинов на молоке с курицей и сливочным соусом:

Тесто для блинов:

  • мука высший сорт – 5 ст. ложек с маленькой горкой
  • молоко, желательно жирность от 2.5% - 0.5 литра
  • яйца куриные свежие – 2 крупных или 3 средних
  • масло подсолнечное без аромата – 3-4 ст. ложки в тесто + для жарки
  • кефир или холодная вода – 3-5 ст. ложек для дырчатых блинов

Начинка:

  • куриное филе – 300 г ~ 2 шт.
  • сливки, жирность 10-20% - 50 мл
  • зелень: укроп + зелёный лучок по желанию
  • сливочное масло – 10-20 г + подсолнечное – для жарки

Как приготовить бездрожжевые блины на молоке с курицей и сливочным соусом:

1) Приготовить достаточно пышные/упитанные блины на молоке без дрожжей традиционным способом: взбить ручным венчиком яйца с щепоткой сахара и соли до однородности, затем добавить два-три раза просеянную муку, залить небольшим количеством слегка подогретого молока, размешать опять же таки венчиком, чтобы не было крупных и мелких комочков. И только потом густое однородное блинное тесто разбавить остальным молоком. В конце влить подсолнечное мало и ещё разок смешать все ингредиенты. Готовое тесто оставить под салфеткой на 15 минут.

 

Замешиваем тесто для блинов и печем блины фото 1

 

2) Блины жарить на раскалённой сковороде, слегка смазанной с помощью кисточки растительным маслом. Обжарить с двух сторон, переложить на блюдо и смазать кусочком сливочного масла. 

 

Готовые блины выглядят очень аппетитно:

 

Выпекаем стопку блинов фото 2

 

3) Готовим начинку: куриное филе нарезать мелкими кубиками или тонкими длинными полосками – как вам больше нравится.

 

Обжарить на смеси сливочного и растительного масла – именно такое сочетание позволяет не подгорать сливочному маслу и добавляет курочке этот особенный аромат. К обжаренному в течение 4-6-ти минут филе добавить сливки и зелень, посолить, поперчить, перемешать и тушить на маленьком огне не больше 5-ти минут. Важно, чтобы готовая начинка была влажной – кусочки белого мяса купались в белом соусе, но не плавали!

 

Приготовить начинку фото 3

 

4) Готовую начинку остудить до комнатной температуры.

 

Охладить начинку фото 4

 

5) На каждый развёрнутый «солнцем» блин положить начинку и красиво завернуть сначала с боков, а затем сформировать закрытый со всех сторон конвертик.

 

Выложить начинку и завернуть блины фото 5

 

6) Фаршированные нежной курочкой блины сложить в глубокую форму и поставить в прохладное место. 

 

Фаршированные нежной курочкой блины сложить в глубокую форму фото 6

 

7) Перед подачей на стол блины разогреть и подрумянить с двух сторон на сковороде, подать на стол с ложкой сметаны и зеленью. Приятного Вам аппетита! 

 

Блины подрумянить фото 7

Советы и рекомендации:

Готовя тесто для блинов, не переусердствуйте, взбивая ингредиенты – блины могут стать резиновыми.

 

При подаче поливать соусом фото 8

 

Если хотите получить тонкие и кружевные (с дырочками/в дырочку!) блины – необходимо добавить кефир или ледяную воду. Но для фаршированных лучше подходят толстые или пышные блины, даже если они замешаны без дрожжей.

 

Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом фото 9

 

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Фаршированные блины перед подачей на стол из холодильника или сразу после приготовления всё равно настоятельно рекомендую подрумянить с двух сторон на горячей сковороде с кусочком сливочного масла – блины точно вызовут восторг ваших домашних!

 

Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом рецепт фото


 (голосов: 2)
Автор:
Вчера, 07:41

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