Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом. Проверенный рецепт с фото

Хочу поделиться с вами «мильён» раз проверенным рецептом не только вкусных, но и сытных блинов. И всё это благодаря начинке из куриного филе и сливок. Блины бездрожжевые на молоке с курицей и сливочным соусом получаются всегда отлично, а если повар в хорошем расположении духа – особенно вкусны! А наши красочные фото помогут сделать всё красиво и вкусно.

Время приготовления: 35-40 минут.

Потребуется: миска для теста, ручной венчик для взбивания, проверенная сковорода для жарки блинов.

Ингредиенты на 10-12 средних бездрожжевых блинов на молоке с курицей и сливочным соусом:

Тесто для блинов:

мука высший сорт – 5 ст. ложек с маленькой горкой

молоко, желательно жирность от 2.5% - 0.5 литра

яйца куриные свежие – 2 крупных или 3 средних

масло подсолнечное без аромата – 3-4 ст. ложки в тесто + для жарки

кефир или холодная вода – 3-5 ст. ложек для дырчатых блинов

Начинка:

куриное филе – 300 г ~ 2 шт.

сливки, жирность 10-20% - 50 мл

зелень: укроп + зелёный лучок по желанию

сливочное масло – 10-20 г + подсолнечное – для жарки

Как приготовить бездрожжевые блины на молоке с курицей и сливочным соусом:

1) Приготовить достаточно пышные/упитанные блины на молоке без дрожжей традиционным способом: взбить ручным венчиком яйца с щепоткой сахара и соли до однородности, затем добавить два-три раза просеянную муку, залить небольшим количеством слегка подогретого молока, размешать опять же таки венчиком, чтобы не было крупных и мелких комочков. И только потом густое однородное блинное тесто разбавить остальным молоком. В конце влить подсолнечное мало и ещё разок смешать все ингредиенты. Готовое тесто оставить под салфеткой на 15 минут.

2) Блины жарить на раскалённой сковороде, слегка смазанной с помощью кисточки растительным маслом. Обжарить с двух сторон, переложить на блюдо и смазать кусочком сливочного масла.

Готовые блины выглядят очень аппетитно:

3) Готовим начинку: куриное филе нарезать мелкими кубиками или тонкими длинными полосками – как вам больше нравится.

Обжарить на смеси сливочного и растительного масла – именно такое сочетание позволяет не подгорать сливочному маслу и добавляет курочке этот особенный аромат. К обжаренному в течение 4-6-ти минут филе добавить сливки и зелень, посолить, поперчить, перемешать и тушить на маленьком огне не больше 5-ти минут. Важно, чтобы готовая начинка была влажной – кусочки белого мяса купались в белом соусе, но не плавали!

4) Готовую начинку остудить до комнатной температуры.

5) На каждый развёрнутый «солнцем» блин положить начинку и красиво завернуть сначала с боков, а затем сформировать закрытый со всех сторон конвертик.

6) Фаршированные нежной курочкой блины сложить в глубокую форму и поставить в прохладное место.

7) Перед подачей на стол блины разогреть и подрумянить с двух сторон на сковороде, подать на стол с ложкой сметаны и зеленью. Приятного Вам аппетита!

Советы и рекомендации:

Готовя тесто для блинов, не переусердствуйте, взбивая ингредиенты – блины могут стать резиновыми.

Если хотите получить тонкие и кружевные (с дырочками/в дырочку!) блины – необходимо добавить кефир или ледяную воду. Но для фаршированных лучше подходят толстые или пышные блины, даже если они замешаны без дрожжей.

Фаршированные блины перед подачей на стол из холодильника или сразу после приготовления всё равно настоятельно рекомендую подрумянить с двух сторон на горячей сковороде с кусочком сливочного масла – блины точно вызовут восторг ваших домашних!