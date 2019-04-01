Рецепты блюд » Напитки » Творожно-банановый смузи с имбирём для похудения: рецепт с пошаговыми фото

Творожно-банановый смузи с имбирём для похудения: рецепт с пошаговыми фото

Творожно-банановый смузи с имбирём для похудения можно готовить круглый год, ведь бананы всегда есть в продаже. Смузи с бананом и имбирём получается не только вкусным и полезным, но и очень сытным. Такой смузи с имбирём для похудения можно приготовить на завтрак и вы до обеда не будете чувствовать себя голодной. Этот коктейль заменит булочки и шоколадки.

 

Творожно банановый смузи с имбирем для похудения рецепт фото

 

Хранить смузи в холодильнике не рекомендуется. Готовьте смузи для похудения с бананом и имбирём на 1 раз, ведь рецепт приготовления прост, и он будет готов очень быстро и легко.  

 

Смотрите также: Банановый смузи с корицей, рецепт с фото.

 

Смузи лучше всего не пить, а кушать маленькой ложечкой. Так вы быстрее усмирите аппетит, насытитесь и получите больше удовольствия.

Ингредиенты для приготовления творожно-бананового смузи с имбирём для похудения

  • банан - 1 шт.
  • творог обезжиренный - 50 г
  • кефир - 300 мл
  • имбирь - 1 ч.л. без горки

Ингредиенты для приготовления творожно-бананового смузи с имбирем для похудения

 

Время приготовления - 10 минут.

Способ приготовления творожно-бананового смузи с имбирём для похудения

Подготовьте все ингредиенты для приготовления бананового смузи с имбирём для похудения. Вам понадобится банан, кефир, творог обезжиренный и молотый имбирь. 

 

Для приготовления смузи возьмите переспевший банан, очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кусочками.

 

Нарезаем банан фото 1

 

В стакан от блендера положите творог, порезанный кусочками банан и порошок имбиря. 

 

Вместо молотого имбиря можно взять свежий корень и натереть его на мелкой тёрке. Свежего корня имбиря возьмите примерно 1-1,5 см.

 

Уложите в блендер творог, банан, добавьте имбирь фото 2

 

Залейте все ингредиенты кефиром. Если вы хотите приготовить диетический смузи, кефир и творог лучше всего брать с небольшим содержанием жира. Чтобы ещё больше уменьшить калорийность смузи, можно заменить кефир минеральной водой без газа. 

 

Хорошо взбейте все ингредиенты до появления пузырьков, смузи получится плотным и однородным.

 

Влейте кефир и измельчите фото 3

 

Готовый банановый смузи с имбирём для похудения разлейте по стаканам и сразу подавайте к столу.

 

Как приготовить творожно-банановый смузи с имбирем для похудения

 

Смузи получается сладким, с приятным вкусом банана и имбиря.

 

Смотрите также: Ягодный смузи на кефире с клюквой и смородиной, рецепт с фото.

 

Приятного аппетита! Худейте вкусно и с удовольствием.


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:34

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Рецепты из кабачков Рецепты из кабачков
Рецепты из баклажанов Рецепты из баклажанов

Рецепты блюд:

» Первые блюда

» Вторые блюда

» Салаты и закуски

» Выпечка и десерты

» Напитки

 

Популярные рецепты

» Рецепты из кабачков

» Рецепты из баклажанов

» Рецепты из печени

» Рецепты с творогом

» Постные рецепты

 

Праздничные рецепты

» День Святого Валентина

» Рецепты на Масленицу

» Рецепты на Пасху

Канал Синьорины в Дзене