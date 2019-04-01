Творожно-банановый смузи с имбирём для похудения: рецепт с пошаговыми фото

Творожно-банановый смузи с имбирём для похудения можно готовить круглый год, ведь бананы всегда есть в продаже. Смузи с бананом и имбирём получается не только вкусным и полезным, но и очень сытным. Такой смузи с имбирём для похудения можно приготовить на завтрак и вы до обеда не будете чувствовать себя голодной. Этот коктейль заменит булочки и шоколадки.

Хранить смузи в холодильнике не рекомендуется. Готовьте смузи для похудения с бананом и имбирём на 1 раз, ведь рецепт приготовления прост, и он будет готов очень быстро и легко.

Смузи лучше всего не пить, а кушать маленькой ложечкой. Так вы быстрее усмирите аппетит, насытитесь и получите больше удовольствия.

Ингредиенты для приготовления творожно-бананового смузи с имбирём для похудения

банан - 1 шт.

творог обезжиренный - 50 г

кефир - 300 мл

имбирь - 1 ч.л. без горки

Время приготовления - 10 минут.

Способ приготовления творожно-бананового смузи с имбирём для похудения

Подготовьте все ингредиенты для приготовления бананового смузи с имбирём для похудения. Вам понадобится банан, кефир, творог обезжиренный и молотый имбирь.

Для приготовления смузи возьмите переспевший банан, очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кусочками.

В стакан от блендера положите творог, порезанный кусочками банан и порошок имбиря.

Вместо молотого имбиря можно взять свежий корень и натереть его на мелкой тёрке. Свежего корня имбиря возьмите примерно 1-1,5 см.

Залейте все ингредиенты кефиром. Если вы хотите приготовить диетический смузи, кефир и творог лучше всего брать с небольшим содержанием жира. Чтобы ещё больше уменьшить калорийность смузи, можно заменить кефир минеральной водой без газа.

Хорошо взбейте все ингредиенты до появления пузырьков, смузи получится плотным и однородным.

Готовый банановый смузи с имбирём для похудения разлейте по стаканам и сразу подавайте к столу.

Смузи получается сладким, с приятным вкусом банана и имбиря.

Приятного аппетита! Худейте вкусно и с удовольствием.