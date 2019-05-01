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Быстрый торт-шалаш без выпечки из печенья с творогом и шоколадом. Рецепт с фото

Не знаю ни одного человека, который бы не готовил такой быстрый торт без выпечки хоть раз в жизни. 

Для этого торта все ингредиенты будут уже готовыми, выпечка ему не требуется. Поэтому, если на пороге гости, то есть повод выглядеть оригинальной хозяйкой.

 

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Ингредиенты для быстрого торта с творогом и шоколадом без выпечки:

  • 18 штук печенья «топлёное молоко» или «юбилейный букет» квадратной формы,
  • 200 грамм творожной массы,
  • 100 грамм молока,
  • 100 грамм изюма,
  • 100 грамм чёрного шоколада.

Ингредиенты для быстрого торта с творогом и шоколадом без выпечки

Рецепт приготовления быстрого торта с творогом, печеньем и шоколадом без выпечки

Предварительно замочим изюм в тёплой воде на 20 минут.

 

Замочим изюм в теплой воде фото 1

 

Печенье должно быть квадратной формы, будем строить домик. На пищевую плёнку выкладываем квадрат размером 3 штуки печенья в ширину на 3 штуки печенья в длину.

 

Выложить печенье фото 2

 

Кисточкой смочим печенье молоком. Можно окунуть каждое печенье в молоко, но, если оно свежее, печенье может быстро раскиснуть.

 

Кисточкой смочим печенье молоком фото 3

 

На печенье выкладываем творожную массу и равномерно распределяем по всем печеньям. С изюма сливаем воду, промываем под холодной водой и обильно посыпаем изюмом.

 

Выложить творожную массу и изюм фото 4

 

Второй слой точно так же выкладываем печеньем и смазываем молоком силиконовой кисточкой. 

 

выкладываем печеньем новым слоем фото 5

 

Распределяем творожную массу, оставшийся изюм кладём на середину.

 

оставшийся изюм кладем на середину фото 6

 

Самый трудный и важный момент: берём за край плёнки и один ряд печенья заворачиваем, получается половина крыши у домика. 

 

одну половину печенья заворачиваем фото 7

 

Точно так же и второй ряд присоединяем к половине крыши. Плёнку снимем с половинок крыши, подправим все печенья, если некоторые съехали. Подмажем  творожной массой пустые места.

 

Пленку снимем с половинок фото 8

 

Осталось украсить крышу чёрным шоколадом. Если вам удалось достать кондитерский шоколад, с ним удобно работать, но подойдёт и шоколадка в плитке. 

 

Поломать плитку шоколада фото 9

 

На водяной бане растопите шоколад. Очень аккуратно: шоколад - нежный продукт, и очень быстро может сгореть. Поэтому миска с шоколадом не должна касаться горячей воды паровой бани.

На крышу дома из печенья нанести равномерно шоколад. Отправить в холод.

 

Нанести равномерно шоколад на торт фото 9

 

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Если гости уже на пороге, можно на 20 минут поставить быстрый торт в морозилку.

 

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 (голосов: 3)
Автор:
1 мая 2019

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