Быстрый торт-шалаш без выпечки из печенья с творогом и шоколадом. Рецепт с фото

Не знаю ни одного человека, который бы не готовил такой быстрый торт без выпечки хоть раз в жизни.

Для этого торта все ингредиенты будут уже готовыми, выпечка ему не требуется. Поэтому, если на пороге гости, то есть повод выглядеть оригинальной хозяйкой.

Ингредиенты для быстрого торта с творогом и шоколадом без выпечки:

18 штук печенья «топлёное молоко» или «юбилейный букет» квадратной формы,

200 грамм творожной массы,

100 грамм молока,

100 грамм изюма,

100 грамм чёрного шоколада.

Рецепт приготовления быстрого торта с творогом, печеньем и шоколадом без выпечки

Предварительно замочим изюм в тёплой воде на 20 минут.

Печенье должно быть квадратной формы, будем строить домик. На пищевую плёнку выкладываем квадрат размером 3 штуки печенья в ширину на 3 штуки печенья в длину.

Кисточкой смочим печенье молоком. Можно окунуть каждое печенье в молоко, но, если оно свежее, печенье может быстро раскиснуть.

На печенье выкладываем творожную массу и равномерно распределяем по всем печеньям. С изюма сливаем воду, промываем под холодной водой и обильно посыпаем изюмом.

Второй слой точно так же выкладываем печеньем и смазываем молоком силиконовой кисточкой.

Распределяем творожную массу, оставшийся изюм кладём на середину.

Самый трудный и важный момент: берём за край плёнки и один ряд печенья заворачиваем, получается половина крыши у домика.

Точно так же и второй ряд присоединяем к половине крыши. Плёнку снимем с половинок крыши, подправим все печенья, если некоторые съехали. Подмажем творожной массой пустые места.

Осталось украсить крышу чёрным шоколадом. Если вам удалось достать кондитерский шоколад, с ним удобно работать, но подойдёт и шоколадка в плитке.

На водяной бане растопите шоколад. Очень аккуратно: шоколад - нежный продукт, и очень быстро может сгореть. Поэтому миска с шоколадом не должна касаться горячей воды паровой бани.

На крышу дома из печенья нанести равномерно шоколад. Отправить в холод.

Если гости уже на пороге, можно на 20 минут поставить быстрый торт в морозилку.