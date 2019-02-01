5 знаков Зодиака – самые большие лицемеры

Лицемер – это тот, кто говорит одно, а делает совсем другое. Однако часто умение хитрить бывает нам просто необходимо для достижения поставленной цели или для поддержания приятельских отношений с важными особами. Но есть такие люди, которые просто не могут без того, чтобы не лукавить. Оказывается, эта черта характера зависит от зодиакального созвездия, под которым родился человек. Астрологи выделили 5 знаков Зодиака, являющихся главными лицемерами.

Знаки Зодиака – самые большие лицемеры

Стрелец

Это двуличный и довольно скрытный знак Зодиака. Стрельца часто ловят на том, что он говорит одно, и тут же совершает действия, противоположные сказанному. Нередко причиной их лицемерия является излишняя амбициозность: ради своей цели они готовы льстить, извращаться и выворачиваться наизнанку. Но, добившись желаемого, они становятся эгоистичны и жестки. К тому же, Стрелец не любит ждать, ему нужно сразу и всё, а чтобы это получить, приходится играть роль дружелюбного, отзывчивого человека, он даже придёт на помощь, но никогда не упустит момент напомнить о своём добродетельном поступке, когда ему это понадобится. В принципе, у Стрельца очень много друзей, но лучше ему всё же полностью не доверять.

Близнецы

Несмотря на их обаяние, этот знак с лёгкостью нанесёт удар в спину. Тем более, что у них постоянно меняется настроение, предпочтения, вкусы и отношение к той или иной ситуации. Поэтому не факт, что если Близнец сегодня готов вас целовать и обнимать, то завтра не плюнет вам в след. Люди этого знака и сами иногда не могут понять, чего хотят, из-за чего и лицемерят. Притом их двуличность настолько явная, что многих она отталкивает. Однако, если вы занесены в список их друзей, они будут с вами и в беде, и в радости, притом искренне. Одним словом, у этого знака есть несколько сторон, и никто не может предугадать, каким Близнец будет сегодня – весёлым и коммуникабельным или недовольным и молчаливым.

Рыбы

Их человеколюбие просто зашкаливает: они всегда придут на помощь и советом и делом, притом не только к близким, но и к совершенно чужим людям. Поэтому назвать Рыб лицемерами очень сложно, но, если копнуть, то их двуличность будет очевидна. Тем более, если они загорелись какой-то идеей. В ход идёт тяжёлая артиллерия – лесть. Они настолько тонко чувствуют собеседника, что всегда знают, что сказать и что сделать, чтобы им не отказали. Так, если они видят заинтересованность противоположного пола – будут кокетничать и засыпать комплиментами, хорошее отношение вышестоящего руководства – могут польстить ради карьерного роста. Они - не опасные люди, но всё же лучше держать с ними ухо востро.

Весы

Этот знак кажется милым и безобидным, но под их приятной внешностью прячется мастер лицемерия. Причина их двуличности – неопределённость. Они постоянно примеряют какие-то маски, взвешивают все за и против, но не могут понять, чего же хотят. Также они могут льстить из-за боязни конфликтовать и решать проблемы. Им легче улизнуть, недосказать, согласиться с чужим мнением, но избежать открытого противостояния. Окружающих это мнимое дружелюбие часто разочаровывает, но и Весам приходится тяжело, так как они вынуждены прятать своё истинное лицо. Поэтому, если вы хотите видеть возле себя настоящие Весы, будьте с ними ласковее и добрее, прощайте им их промахи и ошибки.

Дева

Этот знак всегда готов указать на слабые стороны и недостатки окружающих, но когда критикуют их, они принимают оборонительную позицию, которая выражается в лести в сторону критика. Дева просто не может смириться с тем, что сама не идеальна, поэтому и пытается умаслить критикующего. К тому же, по природе Девы очень стеснительны, они сильно боятся, что «вдруг скажут не так или будут выглядеть глупо», поэтому их девиз - лучше сразу же расположить окружающих к себе, а потом уже действовать по обстоятельствам.

Безусловно, нет на свете полностью честных людей. Все лгут, но кто-то от случая к случаю, а кто-то постоянно. «Хамелеоны» и сами часто страдают от своей беспрерывной лжи, но ничего поделать с этим не могут. Как оказалось, во всём виноваты звёзды, под которыми они родились. И особенно не повезло пяти знакам Зодиака – самым большим лицемерам.