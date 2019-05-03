Самые лучшие любовники по знаку Зодиака: ТОП-12

Хотите узнать, кому нет равных в постели? Астрологи давно уже выяснили этот момент и рассказали, кто они – самые лучшие любовники по знаку Зодиака. Подсказки звёзд - крайне неожиданные, но невероятно точные. Они помогут лучше понять вторую половинку, добиться гармонии в интимной сфере.

Внимание, рейтинг самых лучших любовников по знаку Зодиака: ТОП-12

12 место. Рыбы

Лишнее подтверждение тому, что справедливости в жизни нет! Как любвеобильные Рыбы, для которых чувственные наслаждения – неотъемлемая часть жизни, и вдруг в конце рейтинга?

Астрологи логично объясняют градацию. Проблема не столько в самих Рыбах, сколько в их склонности к прекрасному. Эти представители стихии воды – исключительные любовники, но при соответствующем настрое. Чтобы всё было на высшем уровне, создайте атмосферу: зажгите свечи, рассыпьте лепестки роз на шёлковых простынях.

11 место. Дева

Если у вас отношения с этими подопечными Меркурия, запомните два правила.

Дев проще убить, чем полностью удовлетворить.

Интим будет продолжаться до тех пор, пока партнёр не получит желаемую порцию удовольствия.

Сами они, будучи искусными обольстителями, внутри остаются холодны. Более того, после первого раза тщательно проанализируют случившееся, взвесят слабые и сильные стороны партнёра. В общем, не факт, что связь повторится.

10 место. Козерог

Многие думают, что капризные рогатики вообще безразличны к физической близости. Конечно же, это не так! Просто они слишком практичны, отношения рассматривают, в первую очередь, с позиции выгодности. Действуют строго по расписанию, которое сами же и составляют.

Ситуация кардинально меняется, если внутри пылает чувственный огонь. Тогда Козероги готовы не вылезать из постели вовсе.

9 место. Рак

Отношения с представителями этого знака характеризуются тройственно: длинные, вкусные, фантастические. Заботливые и внимательные любовники. Правда, часто их нужно немножечко подучить, подбодрить, настроить «под себя».

Термин «длинный» мы использовали в том смысле, что Ракам хочется продолжительной и нежной близости. Одно плохо: чтобы всё случилось, требуется множество предварительных ласк, а ещё подходящее настроение, расположение звёзд, температура воздуха за бортом…

8 место. Телец

Уважают обстоятельность во всём, интимная сфера – не исключение. К делу подходят без огонька, но с чувством, с толком, с расстановкой. Молодым и пылким это часто не нравится, но для тех, кто много чего попробовал, Тельцы – лучшие любовники.

Физическая близость с ними – это не скучно, но, как правило, долго. А после просто необходимо поговорить. Иначе Телец чувствует себя обманутым. И он отомстит. Может даже неоправданно жестоко.

7 место. Львы

Похвала на грани лести + актерская игра. Эти два фактора как воздух необходимы Львам для комфортного самоощущения. Прелюдию придётся заменить театрализованным представлением, начинать которое лучше задолго до времени «Х». Первые попытки соблазнить Льва лучше предпринимать на публике. Увы, на подобные хлопоты тратится столько энергии, что в постели только и остаётся, что обняться и выспаться.

6 место. Водолей

Нельзя сказать, что эти фантазёры совсем игнорируют плотскую часть отношений, но она для них не особенно важна. Водолеи, прежде всего, хотят большой и чистой любви, а потом - всего остального. Ещё они любят сценарии.

Всё происходит примерно так: подметив интерес к себе, Водолей детально представляет фантастический интим. В ванной с шампанским, в открытом окне, на кухонном столе… Дабы получить лучшую в жизни близость, партнёр должен догадаться, что конкретно выдумано в этот раз. Получилось? Бинго, и небо в алмазах. Не угадали? Вы слабое звено. До свидания.

5 место. Овен

Страстные. Опытные. Готовы экспериментировать. Ценят внимание к своей ненаглядной персоне.

Только чувственность Овнов иногда играет с ними злые шутки. Порой они достигают высшего наслаждения слишком быстро. Партнёр просто не понимает ситуацию: он всего-то на полпути к финишу, а Овен уже готов подкуривать сигаретку, нетерпеливо поглядывая на часы.

4 место. Близнецы

Сильны духом и телом. До ТОП-3 лучших любовников по знаку Зодиака Близнецы не дотянули совсем чуток. Казалось бы, очень общительные и слегка ветреные, они осторожно относятся к случайным связям. Гипотетических партнёров для радостей сладкой ночи предпочитают вначале изучить, немного подержать в карантине. Думаете, ничего не случится? Как бы не так! Всё под контролем. Вас просто готовят к марафону чувственных наслаждений.

3 место. Стрелец

Искренне любят сам процесс! Всегда готовы к интиму, как никто другой ценят плотские удовольствия. Склонны к разнообразию, с удовольствием пробуют незнакомые ранее виды утех.

Вы спросите, так где же пресловутая «ложка дёгтя»? Почему Стрельцы не лидируют? Отвечаем: уж слишком они многогранны, не любят ограничения. Такие партнёры хороши для личностей, которые либо способны объять собой весь мир, либо спокойно воспринимают свободные отношения.

2 место. Скорпион

Гуру эротики. Всё знает и может!

С лёгкостью придумывает новые способы удивить партнёра. Не чурается экстравагантных экспериментов с использованием игрушек и садо-мазо атрибутики. Да, Скорпионы – действительно лучшие любовники. Не возглавляют наш рейтинг они по двум причинам. Во-первых, в постели частенько заботятся исключительно о собственном наслаждении. Во-вторых, не все могут контролировать живущее внутри них озабоченное и ненасытное чудовище.

1 место. Весы

Та-дам! Почётный титул, золотая медаль и страстные взгляды потенциальных партнёров принадлежат этим любимчикам брутального Сатурна. Дополнительный бонус – пожелания немного снизить уровень чувственности.

Но учтите, заполучить в любовники Весов нелегко. Они крайне осторожно выбирают партнёров, отдают предпочтение тем, кого не пугают нетрадиционные интимные шалости.

Надеемся, наш рейтинг лучших любовников по знаку Зодиака не огорчил вас. Даже если гороскоп не оправдал ожиданий, напоминаем, это – всего лишь астрологическая метка. В жизни существуют и другие обстоятельства: особенности характера, воспитание, самооценка. Порой именно они, а не дата рождения, играют решающую роль.