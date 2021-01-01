С чем носить сапоги, чтобы быть всегда модной и стильной

Сапоги различных фасонов можно найти в гардеробе каждой женщины, что не удивительно, ведь эта разновидность обуви по праву занимает первые места в хит-параде популярной зимней обуви. Сапоги способны украсить любую женщину, нужно только знать, с какими элементами одежды их лучше всего сочетать.

С чем носить высокие сапоги

Повседневные или нарядные, на плоском ходу или на высоких каблуках, высокие сапоги длиной до колена являются одним из самых универсальных вариантов обуви в холодный период года.

Невероятно элегантно и женственно высокие сапоги на каблуке смотрятся с юбками длиной до колена, которые позволяют видеть небольшой кусочек женских ножек между верхом сапог и низом юбки. С высокими сапогами и расклешёнными пышными юбками следует надевать мягко облегающие фигуру блузы, блейзеры или свитеры, а также короткие кожаные куртки или кашемировые пальто длиной до середины бедра. Узкие юбки с высокими сапогами можно надевать только стройным женщинам и сочетать их с обтягивающим или, наоборот, свободным верхом. Под юбки длиной до колена можно надевать как прозрачные однотонные колготки, так и колготки или чулки с изысканным узором.

Для создания смелого сексуального образа высокие сапоги на каблуке-шпильке следует комбинировать с мини-юбками, плотными колготками, женственными блузами или блейзерами необычного кроя, короткими куртками или жакетами и эффектными аксессуарами: небольшими сумочками, декорированными заклёпками или камнями, перчатками из перфорированной кожи, ювелирными украшениями в современном стиле и необычными головными уборами. Колготки под такой наряд можно выбирать как однотонные матовые, так и с небольшим блестящим отливом. Надев к мини-юбке высокие сапоги на плоском ходу, можно создать повседневный образ в стиле городского шика.

Одним из самых распространённых комплектов является сочетание высоких сапог как на каблуке, так и на плоском ходу, с джинсами skinny или узкими брюками, различными топами, футболками, туниками, блузами и свитерами, мягко облегающими фигуру, кожаными куртками и короткими жакетами, а также кашемировыми пальто длиной чуть выше колена.

Отличный повседневный наряд можно создать с помощью высоких сапог, прозрачных колгот и простых платьев: платьев-рубашек, платьев-свитеров, милых расклешённых платьев и платьев в стиле babydoll. К подобному наряду следует подбирать простые и функциональные аксессуары и украшения в минималистском стиле.

С высокими сапогами нельзя надевать широкие брюки или джинсы, слишком длинные юбки и короткие шорты, которые выглядят чересчур вульгарно.

С чем носить ботильоны

При правильном сочетании с различными элементами одежды ботильоны способны украсить любую женщину и придать ножке невероятную изящность.

Наиболее элегантный тандем представляет собой сочетание ботильонов с длинными расклешёнными однотонными юбками, которые должны быть выполнены из лёгких тканей, и женственными блузами или блейзерами. Юбка такого типа должна полностью закрывать верхнюю часть ботильонов, оставляя видимым только носок сапог. Узкие длинные юбки с боковым разрезом, демонстрирующим красоту женских ножек, можно выбирать исключительно женщинам со стройными бёдрами и ногами. К такой юбке следует надевать майки, топы или блузы свободного кроя. Под длинные юбки любого типа следует надевать прозрачные колготки или чулки. Весь наряд гармонично дополнит короткая кожаная куртка, жакет или кашемировый пиджак, а также большая бесформенная сумка.

Многие женщины боятся сочетать ботильоны с короткими юбками, однако при правильно подобранной модели такие комбинации позволяют даже скорректировать некоторые недостатки фигуры. Так, мягко облегающие фигуру юбки длиной на ладонь выше колена или чуть короче в сочетании с плотными матовыми колготками или леггинсами, эффектными топами, майками, рубашками или блузами свободного кроя, короткими куртками или жакетами и ботильонами на платформе и высоком каблуке позволяют создать наряд, который визуально удлиняет ноги и делает их немного стройнее. Подобный образ в тандеме с сумочкой-клатчем и изящными украшениями идеально подходит для вечерних мероприятий и романтических свиданий.

Сочетание ботильонов с узкими джинсами или брюками является самым распространённым, однако подходит только женщинам со стройной фигурой. Главное правило подобного сочетания – выбирать длинные джинсы или брюки, которые можно заправить внутрь ботильонов, и сочетать их со свободным верхом и короткими куртками или жакетами. Такой наряд в стиле городского шика можно дополнить удобной сумкой среднего размера и эффектными украшениями.

Ботильоны противопоказаны женщинам с полными икрами. Кроме того, ботильоны не рекомендуется сочетать с укороченными джинсами, широкими брюками, короткими леггинсами, расклешёнными и узкими юбками длиной до колена или чуть ниже, шортами и брюками-капри.

С чем носить сапоги-угги

В последнее время удобные и комфортные сапоги-угги, которые так полюбились звёздам шоу-бизнеса, находятся на пике популярности. Чтобы создать гармоничный наряд с угги, нужно сначала правильно подобрать их фасон и цвет.

В процессе выбора угги следует ориентироваться на цвет кожи и волос, то есть на свой цветотип. Женщинам с бледной кожей и светлыми волосами подойдут угги естественных земляных оттенков: каштанового, коричневого и серо-коричневого. Брюнеткам с оливковой кожей лучше всего выбирать чёрные, серые или синие угги. Рыжеволосым женщинам подойдут коричневые, рыжие и бежевые угги.

При коротких ногах следует выбирать угги высотой до щиколотки или чуть выше и сочетать их с джинсами skinny или леггинсами. Женщинам с длинными ногами можно выбирать как короткие, так и высокие угги.

Сапоги-угги можно носить с самыми разными нарядами, создавая таким образом различные образы. Чаще всего сапоги-угги сочетают с узкими джинсами, мешковатой майкой, футболкой или туникой и короткой курткой. Сумку следует выбирать большую, объёмную и мягкую. Подобный образ можно дополнить массивными украшениями, особенно хорошо смотрятся длинные ожерелья и широкие браслеты.

Угги также можно надевать с широкими штанами из плотных тканей, которые должны быть заправлены в сапоги, облегающими фигуру топами, майками, футболками или рубашками. Окончательно сформировать образ помогут эффектные украшения и сумка в спортивном стиле на длинной ручке.

Сочетание угги с короткой расклешённой юбкой с оборками, плотными матовыми однотонными колготками, строгой блузой или джемпером и классической сумкой правильной формы позволяет сформировать образ примерной школьницы.

Для создания кокетливого игривого образа сапоги-угги следует надевать с леггинсаи, ярким платьем в стиле babydoll и укороченной курткой или болеро. Дополнить образ поможет небольшая сумочка, лёгкий шёлковый шарф, повязанный необычным узлом, а также ненавязчивые милые украшения. С помощью такого наряда можно скрыть несколько лишних килограммов в районе бёдер и живота.

Научившись правильно носить сапоги, подбирая под определённые модели сапог соответствующую одежду, можно на протяжении всего холодного сезона каждый день выглядеть по-новому.