С чем носить синюю майку, топ, рубашку, блузу, тунику, джемпер и пиджак? Обзор с фото

Не знаете, с чем носить синюю майку, топ, рубашку, блузу, тунику, джемпер и пиджак? Предлагаем вам обзор с фото, который даст вам отличные идеи для создания модного образа.

Детали одежды, выполненные в различных синих оттенках, позволяют создавать достаточно интересные образы на каждый день, а также, в зависимости от конкретного тона синего, могут придать наряду дополнительную женственность, сдержанную классическую стильность или современные нотки гламура. Так, лёгкие летящие туники, блузы и топы светло-синих пастельных полутонов отлично сочетаются с расклешёнными юбками длиной до колена или чуть ниже, кокетливыми шортами, классическими брюками со стрелками или прямыми джинсами более тёмных оттенков синего цвета, а также таких светлых как белый, кремовый, бежевый, пшеничный и цвет слоновой кости. Для создания нежных и милых тандемов, идеально подходящих совсем юным девушкам, следует комбинировать светлые синие цвета с пастельными розовыми, персиковыми, салатовыми, жемчужно-серыми и бирюзовыми оттенками. Обувь и аксессуары к такому наряду следует подбирать светлых тонов, преимущественно белого или бежевого оттенка.

С чем носить синюю майку, топ, блузку, водолазку или джемпер?

Майки, топы, блузки, водолазки и джемпера классических синих оттенков следует сочетать с любыми привычными предметами одежды, выполненными в наиболее подходящих тонах.

Если нижняя часть ансамбля более светлая, то необходимо выбирать обувь и сумку в максимально светлых тонах или же цветах, соответствующих оттенку синего верхней части наряда. Если же юбка, брюки или джинсы имеют более тёмный тон, то обувь и сумка должны быть классически чёрными или же максимально соответствующими тонам нижней части ансамбля.

Для создания праздничных образов следует выбирать синие топы, майки и блузы, сшитые из блестящих тканей или расшитые различными сверкающими пайетками и сочетать их с узкими брюками чёрного, белого или тёмно-серого цвета, а также дополнять эффектными босоножками или туфлями на высоком каблучке из кожи или ткани серебристо-серых или металлизированных тёмно-синих цветов.

С чем носить синий пиджак, джемпер, пальто и кардиган?

Пиджак, джемпер, кардиган или пальто светлых синих тонов достаточно сложны в носке и требуют не только правильного сочетания с другими цветами, но и определённого кроя того или иного элемента одежды.

Так, светло-синий пиджак классического кроя в сочетании со светлыми пастельными топами и блузами, а также юбками или брюками различных серых оттенков является достаточно оригинальным, очень освежающим, но при этом совсем не вызывающим вариантом одежды для бизнес-леди. Более молодёжные варианты коротеньких приталенных пиджаков, блейзеров или жакетов светло-синей гаммы идеально сочетаются с любым джинсовым «низом», а также брюками, юбками или шортами белых, молочных и бежевых оттенков.

Верхняя одежда и пиджаки различных классических синих тонов являются вполне универсальными элементами одежды, запросто способными заменить стандартные чёрные и тёмно-серые наряды. Сочетать их следует с любыми блузами, топами, водолазками, брюками и юбками подходящих оттенков. Синий блейзер, пиджак, кардиган или пальто с фиолетовым подтоном привнесут в любой образ загадочность и лёгкий шарм.

Комбинировать подобные вещи можно с различными элементами одежды изумрудных и других глубоких зелёных тонов, тёмно-золотистых и медных тонов, серо-серебристых и жемчужных, а также лиловых и приглушённых бордовых оттенков.

Синий цвет в расцветке под названием «морская полоска»

Отдельно стоит выделить использование синего цвета в такой известной всем расцветке, как «морская полоска», состоящей из синих и белых полос различной ширины и направленности.

Наряды с подобной расцветкой уже давно стали своеобразной классикой для тёплого времени года, поскольку идут они абсолютно всем девушкам без исключения, а также позволяют скрыть различные недостатки фигуры за счёт умелого комбинирования элементов одежды с горизонтальными и вертикальными полосами разной ширины.

Свободная морская сине-белая тельняшка ещё со времён легендарной Коко Шанель стала олицетворением свободного стиля современной женщины. Впрочем, сегодня к синему и белому цветам достаточно часто добавляют различные элементы ярко-красных цветов, что делает наряды ещё более эффектными и стильными.

К комплекту одежды в «морскую полоску» можно надевать самую разнообразную обувь: балетки, босоножки или туфли на высоком каблуке, босоножки на плетёной танкетке, а также спортивные кеды, выполненные в белом, синем или красном цвете. С полосатым сине-бело-красным нарядом идеально сочетаются достаточно массивные золотые украшения и аксессуары золотистых или серебристых оттенков.

Сегодня в гардеробе каждой девушки обязательно найдётся парочка вещей синего цвета, представленных как универсальными джинсами, так и другими, более классическими элементами одежды, а также различными платьями. Правильное сочетание подобных вещей с одеждой других цветов поможет создать множество базовых вариантов нарядов как для ежедневной носки, так и для особо торжественных случаев.