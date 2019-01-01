Возраст с 20 до 30 лет считается самым прекрасным: беззаботная молодость, минимум обязанностей, идеальное подтянутое тело и никаких морщин. Но как бы ни было великолепно это десятилетие, всё же нужно подумать о будущем. Ведь впереди маячит сорокалетие, а вместе с ним кризис среднего возраста и анализ прожитых лет, правильно ли была выбрана работа, брачный или деловой партнёр и жизненные цели… Поэтому период 19-29 лет нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно потом.

5 вещей, которые нужно сделать в 20 лет, чтобы не жалеть об этом в 30

1. Как правильно экономить. Этот навык никогда не будет лишним, ведь никто не знает, как сложится ваша судьба. Безусловно, когда вы зарабатываете небольшие деньги, даже маленькую сумму тяжело отложить, но нужно постараться. Мы часто покупаем вещи не по причине их срочной необходимости, а потому что на них идёт акция, и тратим на ненужную покупку буквально последние деньги. Чтобы не попасться в эту маркетинговую ловушку, воспользуйтесь проверенной многими техникой «30 дней на раздумье», которая заключается в том, чтобы перед приобретением вещи дать себе месяц на размышление. Если спустя этот срок вы не избавитесь от мысли совершить покупку, не отказывайтесь от неё. Но довольно часто приходит понимание, что это было лишь мимолётное желание. С помощью этого метода вы с лёгкостью сэкономите деньги, а значит в будущем не раскаетесь в том, что были такими расточительными.

2. Подумайте о своём теле. В двадцать лет вы можете есть всё подряд, не задумываясь о лишних кило, которые могут отложиться на ваших боках: в таком возрасте быстрый метаболизм и вес практически не набирается. Но с годами обмен веществ замедляется, и вам всё-таки придётся избавляться от своих вредных привычек. Притом решительно и бесповоротно. Это очень сложно, поэтому лучше приучать свой организм к правильному образу жизни постепенно. Запишитесь в спортзал, начинайте своё утро со свежего фруктового сока, ешьте больше овощей. И вы заблуждаетесь, думая, что алкоголь в выходные в больших количествах никак не отражается на организме, а нерегулярная чистка зубов на их состоянии. Ещё как отражается – впереди вас ожидает неприятная встреча с гастроэнтерологом и стоматологом, а также сдача анализов, многие из них довольно болезненные и дорогостоящие. Поэтому лучше позаботиться о своём здоровье сегодня. То же самое касается и курения, игнорирования солнцезащитного крема и полноценного сна. Поберегите себя!

3. Откажитесь от отношений ради отношений. Это распространённая ошибка старшего поколения – строить отношения с человеком только по той причине, что вы с ним давно знакомы или связаны материально. Просто поймите, что такой союз не принесёт ничего хорошего, притом не только вам, но и вашему партнёру. Да, одиночество – не самое лучшее чувство, тем более когда все вокруг об этом говорят, но и жить с человеком, с которым не чувствуешь себя свободным и счастливым, тоже неправильно, ведь потраченное время на такие отношения уже не вернуть. Не бойтесь расставаться из-за боязни одиночества – одинокая жизнь может быть даже прекрасной, если вы свободны и независимы.

4. Путешествуйте. Сейчас самое идеальное время для этого, ведь вы не привязаны к работе и семье. Притом в вашем возрасте это можно делать в одиночестве, каждый раз знакомясь с новыми людьми и обзаводясь новыми связями. Став старше, вы не сможете себе это позволить, даже имея достаточно денег – семья будет диктовать свои условия.

5. Подумайте о карьере. Многие, прежде чем найти своё призвание, стараются попробовать себя в разных областях. Это очень хорошо, ведь только так вы сможете выяснить, что на самом деле вам интересно, чтобы потом направить свою энергию в нужное русло для достижения высот в профессиональном плане. Ведь начинать всё с чистого листа в тридцать или сорок лет намного сложнее, так как, скорее всего, к этому времени у вас появятся дети, с которыми уже себя не поищешь – им нужна финансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И, возможно, именно к этому возрасту к вам придёт сомнение и сожаление о бесцельно прожитых годах, когда вы не смогли схватить свою мечту за хвост.

Итак, если вам 20 лет, постарайтесь до своего тридцатилетия найти время для себя. Станьте эгоистом. Сосредоточьтесь на своих целях. Любите себя и не теряйте момент, когда вы можете всё, что захотите. Возможно, после будет поздно.