Как привязать к себе мужчину? 7 действенных женских уловок

Вкусная еда, красивое бельё, уют в доме – эти фундаментальные приёмы действуют в браке. Но пока до семейных отношений дело не дошло, чтобы привязать к себе мужчину, необходимо использовать другие методики. Внимание, 7 действенных женских уловок, которые работают безотказно. Читаем, запоминаем, используем!

Как привязать к себе мужчину?

1. Корректная похвала на грани лести





Мужчины, как дети, несмотря на возраст, статус и жизненный опыт им крайне важна моральная поддержка. Не скупитесь на похвалу. Подбадривайте их. Чаще говорите им ласковые комплименты.

Милые барышни, поверьте, с вас не убудет, если вы лишний раз подчеркнёте достоинства избранника. Не сомневайтесь, уверенно настаивайте на том, что он самый умный, щедрый, сильный, мужественный.

2. Подчёркивайте свою беззащитность и женственность

Даже если вам по силам остановить скачущего коня и потушить все горящие избы в этом мире, сообщать об этом нет необходимости.

Гармоничная пара = сильный мужчина + слабая женщина. И никак иначе. При такой расстановке приоритетов он будет стремиться соответствовать представлениям, наполнять палитру отношений яркими акцентами.

Хотите заботы и внимания? Забудьте о том, как забивать гвозди, вкручивать лампочки и носить тяжести. Пока рядом «сильная половинка», вы – хрупкая и нежная женщина-цветок.

3. Слушайте всё, что он говорит

Мужчины любят поумничать, а иногда и просто поделиться горестями, радостями, прокомментировать текущие события. Так почему бы не обернуть эту их слабость себе на пользу? Видите, что избраннику нужны «свободные уши», предоставьте их. Не просто изображайте участливого слушателя, а попытайтесь вникнуть. Ненавязчиво превратите монолог в обоюдно приятную беседу.

4. Используйте имя, а не прозвище

Пупсик, котик, зайчик – этакая приторная ваниль сперва умиляет, но постепенно становится серьёзным раздражителем. Не сюсюкайте, обращайтесь по имени. Тем более, если вы общаетесь при посторонних.

Вы же ещё не забыли, что необходимо всячески ненавязчиво подчёркивать мужские качества своего избранника, правда?!

5. Только не отводи глаз

Интригующий взгляд – интересный женский приём, который не помешает потренировать. Взрослые мальчики любят, когда барышни смотрят на них оценивающе. Только не как на шубу в магазине, а с искорками восторга, желания, восхищения.

Всё, что нам, дамам, нужно, мужчины додумывают сами.

Не пожалейте времени, постройте глазки зеркалу. Научитесь выражать взглядом призыв, робость, желание.

6. Кто работой, кто заботой…

Никто не говорит о том, что нужно сразу брать на себя роль мамочки или домохозяйки. Но, если хотите привязать мужчину к себе, окружите его ненавязчивой заботой. Не ленитесь периодически интересоваться его делами, спрашивайте о здоровье, иногда приглашайте на ужин или обед. Кому понравятся отношения, в которых одна сторона только дающая, а вторая – исключительно принимающая? Нет. Мы за равноправие, пусть даже условное.

7. Молчание – золото!

Некоторые жизненные ситуации лучше не комментировать. Умение почувствовать и правильно вести себя в таких случаях – высший женский пилотаж. Молчание также полезно в момент ссор. Попробуйте вместо тысячи упрёков не беспокоить избранника, не отвечать на его сообщения день-два. Объявится сам, да ещё и с извинениями, цветами, шампанским.

Перечисленные женские уловки работают безотказно, чтобы привязать к себе мужчину. Только старайтесь не переигрывать!