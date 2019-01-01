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Тест личности: Какое вы время года?
У каждого человека есть любимое время года. Оказывается, от его выбора зависит образ жизни человека, его характер, вкусы и предпочтения. Одним словом, его сущность. Однако любить пору года – это одно, а вот понять, с какой из них человек себя ассоциирует – это другое. Если вы хотите узнать о себе кое-что интересное, пройдите онлайн тест личности: «Какое вы время года?» Возможно, результат вас удивит.
Вопросы онлайн-теста личности «Какое вы время года»:
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