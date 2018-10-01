4 знака Зодиака, которые расстанутся с любимыми до конца 2018 года

Даже самые лучшие отношения могут когда-то закончиться. Причин множество – кто-то стремится к большему и не готов ждать, когда партнёр будет готов к переменам, кто-то встречает другого человека, а кто-то просто однажды проснулся и понял, что его розовые очки влюблённости спали с него и он не готов принимать вторую половинку с грязными носками под кроватью и ночным храпом. Конечно, можно ещё попытаться сохранить отношения, несмотря ни на что, но, с другой стороны, зачем, если жить с нелюбимым человеком становится в тягость.

До конца года осталось совсем немного, и если вы ещё сомневаетесь, будете ли вы вместе со своим партнёром или всё-таки решитесь на разрыв, мы вам расскажем, что сулят вам звёзды. Согласно астрологическому прогнозу, 4 знака Зодиака могут расстаться с любимыми до конца 2018 года. Итак…

Рак. Представители этого зодиакального созвездия закончат этот год нестабильностью в любовных отношениях. Окончательное решение о разрыве они примут в конце декабря. И, что удивительно, сделают это с лёгкостью, полностью забыв о второй половинке. Как будто её и не было в их жизни. В январе их ожидает новая связь.

Овен. В конце ноября этот знак будет страдать из-за разочарования в любимом, поэтому уже в начале декабря, будучи по своей натуре максималистом, решится на окончательный разрыв с предателем. Притом, вычеркнет его из своей жизни навсегда. Кстати, он ещё проследит и за тем, чтобы их общие друзья поступили так же. Но и это ещё не всё – он постарается максимально испортить жизнь своему бывшему партнёру. А уж мстители они знатные.

Лев. Они прекратят свои отношения со второй половинкой только потому, что они исчерпали себя. Львы в принципе не из тех, кто сильно привязывается к партнёру. Если связь им наскучила, то они легко рвут её и идут дальше, не думая о прошлом. В конце концов, вокруг столько прекрасных людей, так что одиноким Лев надолго не останется.

Козерог. Многие представители этого знака в ноябре решат поставить любовные отношения на паузу, а к концу декабря всё-таки решатся на полный разрыв. Сделают они это легко, у них уникальный навык – Козероги при желании просто выбрасывают из головы мешающие спокойно жить эмоции и привязанности, и идут дальше. Так что страданий от них не дождёшься.

Безусловно, эта информация не является стопроцентной. Наиболее точную картину даёт индивидуальный астрологический прогноз. Но всё же задуматься стоит, тем более, если отношения начали давать трещину. Возможно, и не стоит тянуть дальше с ними, если финал не за горами.