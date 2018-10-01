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4 знака Зодиака, которые расстанутся с любимыми до конца 2018 года

Даже самые лучшие отношения могут когда-то закончиться. Причин множество – кто-то стремится к большему и не готов ждать, когда партнёр будет готов к переменам, кто-то встречает другого человека, а кто-то просто однажды проснулся и понял, что его розовые очки влюблённости спали с него и он не готов принимать вторую половинку с грязными носками под кроватью и ночным храпом. Конечно, можно ещё попытаться сохранить отношения, несмотря ни на что, но, с другой стороны, зачем, если жить с нелюбимым человеком становится в тягость.

 

4 знака Зодиака, которые расстанутся с любимыми до конца 2018 года

 

До конца года осталось совсем немного, и если вы ещё сомневаетесь, будете ли вы вместе со своим партнёром или всё-таки решитесь на разрыв, мы вам расскажем, что сулят вам звёзды. Согласно астрологическому прогнозу, 4 знака Зодиака могут расстаться с любимыми до конца 2018 года. Итак…

 

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Рак. Представители этого зодиакального созвездия закончат этот год нестабильностью в любовных отношениях. Окончательное решение о разрыве они примут в конце декабря. И, что удивительно, сделают это с лёгкостью, полностью забыв о второй половинке. Как будто её и не было в их жизни. В январе их ожидает новая связь. 

 

Овен. В конце ноября этот знак будет страдать из-за разочарования в любимом, поэтому уже в начале декабря, будучи по своей натуре максималистом, решится на окончательный разрыв с предателем. Притом, вычеркнет его из своей жизни навсегда. Кстати, он ещё проследит и за тем, чтобы их общие друзья поступили так же. Но и это ещё не всё – он постарается максимально испортить жизнь своему бывшему партнёру. А уж мстители они знатные. 

 

Лев. Они прекратят свои отношения со второй половинкой только потому, что они исчерпали себя. Львы в принципе не из тех, кто сильно привязывается к партнёру. Если связь им наскучила, то они легко рвут её и идут дальше, не думая о прошлом. В конце концов, вокруг столько прекрасных людей, так что одиноким Лев надолго не останется.

 

Козерог. Многие представители этого знака в ноябре решат поставить любовные отношения на паузу, а к концу декабря всё-таки решатся на полный разрыв. Сделают они это легко, у них уникальный навык – Козероги при желании просто выбрасывают из головы мешающие спокойно жить эмоции и привязанности, и идут дальше. Так что страданий от них не дождёшься. 

 

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Безусловно, эта информация не является стопроцентной. Наиболее точную картину даёт индивидуальный астрологический прогноз. Но всё же задуматься стоит, тем более, если отношения начали давать трещину. Возможно, и не стоит тянуть дальше с ними, если финал не за горами. 


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Автор: Татьяна Арнаутова
Сегодня, 08:06

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