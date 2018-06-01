Самые ревнивые и собственнические знаки Зодиака

Среди чувств, которые люди могут испытывать в течение своей жизни, тяжелее всего перенести ревность. Она развивается тогда, когда появляется страх потерять любимого. Есть, конечно, те, кто больше поддаётся этому разрушительному чувству, многое зависит от знака Зодиака, под которым родился человек. Вот самые ревнивые знаки Зодиака по мнению астрологов.

Самые ревнивые знаки Зодиака

Овен. Это главный ревнивец. Он буквально взрывается, когда лишь только подозревает об измене. Причина такой реакции – природная тяга к крупномасштабным жизненным драмам. Партнёру Овна придётся жить с ним, как на американских горках – то эмоции зашкаливают, то царит тишь и благодать. С ними нужно быть осторожными: никаких шуток, взглядов в сторону, иначе совершенно невинная сцена ревности может перерасти в грандиозный скандал.

Телец. Этот знак очень упрямый и ревнивый в любви, особенно, если партнёр не может доказать своих чувств, хотя они никогда этого не покажут. Дело в том, что они тщательнейшим образом выбирают вторую половинку и очень верны ей, чего ожидают и от неё, и если вдруг узнают о её измене, то простить уже не смогут. Они не станут устраивать сцен ревности с битьём посуды и хлопаньем дверьми: просто отпустят изменника мирно и тихо и навсегда забудут его.

Близнецы. Этот знак ревнует только по одной причине – они сами не без греха, а значит, и партнёр способен на измену. Проявление ревности пропорционально их чувству вины, которую они испытывают после измены. Но, если Близнец точно будет знать о том, что ему изменили, то второй половинке мало не покажется: это о них говорят, что «месть – это блюдо, которое подают холодным». Удар будет болезненный и неожиданный.

Рак. Этот знак быстро и навсегда привязывается к своему брачному партнёру, просто одаривая его любовью. Они делают всё необходимое, чтобы вторая половинка была счастлива с ними, иногда они просто душат своей привязанностью. Поэтому, если они узнают об измене, то очень долго скрывают эту информацию глубоко в душе, давая шанс всё исправить. Если же этого не происходит, то вскоре их скрытое негодование перерастает в ненависть – в гневе Раки агрессивны. Они никогда не прощают измену.

Лев. Этот знак чаще проявляет не ревность, а свою эгоцентричность, ведь он просто обязан быть правителем отношений. Он всегда должен быть в душе и сердце того, кому он позволил себя любить. Вторая половинка должна постоянно восхищаться и прилюдно демонстрировать свои чувства широкими жестами и постоянными комплиментами. «Царям» по жизни чужда ревность, скорее их заденет то, что кто-то посягнул на их сокровище. В ярости они беспощадны – достанется и второй половинке, и её любовнику. Сдерживать себя они не будут, потому что не считают нужным это делать.

Дева. У этого знака заниженная самооценка, из-за чего Дева и является одним из самых ревнивых зодиакальных созвездий. Они должны ощущать единение с партнёром, быть уверенными в совместном будущем, но при этом иметь и свою жизнь. Девы с лёгкостью отпустят свою вторую половинку на мероприятие, где будет в изобилии представителей противоположного пола, но потом замучают себя вопросом, не зря ли они это сделали, однако лишними расспросами любимого человека мучить не будут. Им всё надо проверить, прежде чем обвинять в измене. Когда же Дева убедится в своей правоте, простить уже не сможет.

Весы. Этот знак ненавидит скандалы и очень желает, чтобы его все любили, поэтому он ищет спокойного и любящего партнёра для семейной жизни, которого будет ревновать в душе, но никогда не покажет этого внешне. Весы часто сомневаются в чувствах второй половинки из-за своей внутренней незащищённости, поэтому, узнав об измене, в первую очередь они будут винить себя и молча носить в душе свои подозрения. Со стороны даже может показаться, что он просто надулся. Единственный способ выяснить причину его обиды – это спросить. Он обязательно расскажет и, что интересно, даст ещё один шанс, чтобы всё исправить.

Скорпион. Этот знак можно назвать «королём ревности». Он ежедневно ревнует своего партнёра ко всем и вся, к настоящему и прошлому, будущему и виртуальному, поэтому Скорпионам нельзя рассказывать о своих бывших и друзьях из соцсетей, чтобы не накликать беды и длительного конфликта с лёгкими покусываниями с его стороны. Представители этого зодиакального знака хотят всё знать о своей второй половинке, контролируя каждый её шаг, чтобы не допустить походов налево и взглядов в сторону. Если же Скорпион окажется прав в своих домыслах – то жалить будет постоянно и очень больно.

Стрелец. Этот знак редко кого ревнует, но даже если и испытывает эти чувства, то никогда в этом не признается. Кстати, часто ревность Стрельцов не обоснована, они могут накрутить себя до такой степени, что уйдут от своего партнёра, который ни в чём не виноват. Чтобы этого не произошло, надо просто с ним искренне поговорить. Когда Стрелец будет иметь доказательства своей правоты, то мало не покажется – переубедить его в обратном не получится и пощады ждать от него не стоит.

Козерог. Этот знак - очень мирный, он спокойно реагирует на любое поведение партнёра, но за внешней бронёй они скрывают огромную ревность. Даже если они будут уверены в том, что им изменили, они никогда этого не покажут, потому что не смогут признаться в том, что им предпочли кого-то другого – ведь они победители по жизни. Они спокойно отреагируют на постоянные обманы второй половинки, но всеми силами будут стараться её вернуть назад. В итоге добьются своего и, почувствовав вкус победы, – успокоятся.

Водолей. Этот знак один из самых непредсказуемых, поэтому понять, что у них на душе, очень сложно. Внешне они дружелюбны, но внутри может кипеть ураган страстей. С чувствами Водолея лучше не шутить – привлекать его внимание, провоцируя ревность, глупо – можно потерять его навсегда. Кстати, представителей этого знака больше разозлит факт не физической измены, а эмоциональной, он простит близость интимного характера, но никогда – прекрасные дружеские отношения, связывающие вторую половинку с противоположным полом.

Рыбы. Это один из самых неревнивых знаков Зодиака, они всегда войдут в положение любимого человека и найдут оправдания его измене. Тем более, если видят его искреннее раскаяние из-за совершённого поступка. Если же любимый решил порвать навсегда с Рыбой, то не стоит опасаться – всё пройдёт спокойно и беспрепятственно, к тому же, есть большая вероятность того, что они даже могут с Рыбами остаться хорошими друзьями.

Изучив особенности всех знаков Зодиака, нами был составлен рейтинг самых ревнивых знаков. Тройка лидеров-ревнивцев – Овен, Рак, Дева – их реакция может быть яростной и непредсказуемой. Следующее трио – Телец, Скорпион, Близнецы – уйдут, но обиду затаят и обязательно при случае отомстят. Затем Водолей, Лев и Стрелец – с ними можно договориться и вернуть былые отношения. Ну, а самые неревнивые знаки – Весы, Рыбы и Козероги. Они не только простят, но даже и вида не покажут, что ревнуют.