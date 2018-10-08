Безответная любовь к парню: 7 советов, что делать.

Как быть, когда любишь парня, а он не отвечает взаимностью? Наверное, в такой ситуации были многие. Безответная любовь к парню является причиной страданий и комплексов, которые и становятся преградой на пути к достижению цели – завоевать расположение любимого человека. Что же делать? Вырисовывается какой-то порочный круг, из которого довольно сложно выбраться. Но попробовать стоит. Вам помогут эти 7 простых советов.

Что делать с безответной любовью к парню?

Не сотвори кумира. Часто безответно влюблённая девушка идеализирует свой объект обожания. В своём воображении она создаёт образ идеального мужчины, приписывая ему несуществующие в реальности черты или же преувеличивая существующие. Кстати, нередко это приводит к тому, что девушка начинает преследовать своего кумира, демонстрируя ему свои чувства. Наверняка некоторым парням такое поведение льстит, но многих оно скорее отпугнёт. Есть цель – нет преград. Многие преследовательницы воспринимают любовь как вызов: «Я его покорю, несмотря ни на что!» К сожалению, часто такая позиция не приносит желаемых плодов. Но только девушка понимает это слишком поздно. Ведь не зря же говорят, что профилактика лучше лечения, а настоящая любовь не имеет ничего общего с конкуренцией. Не верьте, что он изменится. Безответно влюблённые девушки часто фантазируют о совместном будущем с любимым человеком, воображая, что однажды объект обожания изменится и сможет разглядеть в преследовательнице прекрасную девушку, которую он полюбит и не захочет с ней никогда расставаться. Как показывает практика, это происходит довольно редко, хотя, конечно, бывают и исключения. Желаете стать одним из них? Тогда терпите и ждите. Любите себя. Одной из главных причин, подталкивающих в объятия человека, не отвечающего взаимностью, является отсутствие чувства собственного достоинства и любви к самой себе. Дело в том, что девушку с комплексами безответная любовь будет постоянно преследовать, а значит, чтобы обрести настоящие и взаимные чувства, надо в первую очередь полюбить саму себя. Продолжайте жить. Неразделённая любовь становится причиной отказа от своих целей, общения с друзьями, коллегами (ведь все они не связаны с героем романа), а также общего упадка, что тут же отражается и на внешности. Это приводит к общей неудовлетворённости. Что очень опасно! Выйдите на свежий воздух, сходите в кино или в ночной клуб с друзьями, начните посещать тренажёрный зал – и тело подтянете и, возможно, найдёте новый объект воздыхания, который ответит взаимностью. Загляните в будущее. У каждого из нас была в детстве любимая игрушка, с которой мы никогда не расставались, но прошли годы, и она забылась. Так и с безответной любовью. Будьте уверены, вы сможете позабыть свой объект очарования, если переключитесь на что-то другое. Поэтому как можно чаще представляйте своё будущее, где нет парня, о котором вы постоянно грезите. Оно ужасное или же вы в нём счастливы? Наверняка ничего страшного не произошло, а возможно, даже наоборот. Избегайте одиночества. Неразделённая любовь, будь то воображаемая или реальная, побуждает к одиночеству, депрессии и печали. Чтобы этого не произошло, надо больше общаться, видеться с друзьями, рассказывать им о своих чувствах к недостижимому объекту. Есть большая вероятность, что они дадут хороший совет, как завоевать любовь, или же переключат вас на что-то другое или кого-то другого, тем самым излечат от хандры и грусти.

Настоящие чувства не должны приносить неприятности и обеспокоенность, а неразделённая любовь является лишь источником боли. Так не лучше ли найти того, кто будет любить вас так же, как вы любите его? Ведь гармония в паре – залог счастливых и крепких отношений.