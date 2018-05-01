Дружба или любовь: 10 признаков, чтобы определить это

Дружба или любовь, как определить? Как понять, что соединяет парня и девушку, ведь часто между дружескими и любовными отношениями довольно тонкая грань.

Если есть сомнения, что вас связывает, найдите время и проанализируйте поведение друг друга в разных ситуациях, вспомните случаи, когда вы испытывали любовь, и сравните с тем, что вы сейчас чувствуете к другу. Если есть сходство, то можно заподозрить любовь.

Признаки, как определить, что это: дружба или любовь?

Итак, что между вами: дружба или любовь, как определить? Существует 10 признаков, указывающих на любовь.

Физический контакт. Постоянное желание обниматься, держаться за руку, а также привычка целоваться в щёчку. Дело в том, что любящий человек всегда ищет контакт, хотя ничего серьёзного себе и не позволяет. Шуточки. Другая характерная черта любовных отношений – желание шутить и дразнить друг друга: «какие у тебя мускулы!», «да ты красотка», «хороша, злодейка». Вроде бы ничего серьёзного, но при этом куча комплиментов. Заинтересованность. Человек, который неровно дышит к своему другу, всегда задаёт двусмысленные вопросы, например: «Где ты был сегодня, почему не звонил целый день, ты с кем-то сегодня тусил?», чтобы проверить, не произошла ли какая-то романтическая встреча с кем-то другим. И не верьте тому, что он это делает из любопытства. Он всегда рядом. Если ваш друг проводит с вами все дни напролёт – вы вместе посещаете тренажёрный зал, театры, выставки, вместе бегаете по утрам - это указывает на то, что он не хочет с вами расставаться, потому что вы для него не просто друг. Иначе у него точно были бы дела, не связанные с вами. Ревность. Даже если он поддерживает вас перед романтическим свиданием, даёт напутствия, как себя лучше вести с новым знакомым, знайте, он сильно страдает при этом. Конечно, он не будет ревновать к каждому, но если вы начнёте рассказывать, как мило провели время с новым другом, то, возможно, сдержать он себя не сможет – разозлится, перестанет слушать или же переключит разговор на другую тему. Нет «я» - есть «мы». Когда двое любят, то нет понятия «я», у них всё общее. У друзей же есть своя жизнь. Они, конечно, идут рядом по жизни и имеют массу совместных дел, но только любовь делает людей единым целым. Влияние. Конечно, наши друзья влияют на наш выбор, например, одежды, ВУЗа или модели автомобиля, но любимый человек обладает в этих вопросах большим авторитетом. Влюблённый друг начинает воспринимать свою жизнь через призму любимого человека. Между друзьями такого не бывает. Мой друг самый лучший. Конечно, это здорово, когда ты нашёл человека, который для тебя самый лучший друг, но в нём ты всё-таки отыщешь недостатки. А вот в друге, в которого влюблён, тяжело видеть что-то плохое, часто он идеализирован. Общие цели. Совместное будущее может быть только у романтических пар. Друзья, у которых может полностью совпадать мнение на многие вопросы, начиная от религии, политики и заканчивая образом жизни, никогда не будут иметь общие жизненные цели. Поддержка. Друг никогда не оставит в беде, даже если позвонить ему среди ночи, рассказав о своих неприятностях, но он, в отличие от влюблённого, проявит эгоизм – прервёт душевные излияния, когда надоест, не поедет на край света из-за прихоти приятеля и не станет рисковать жизнью, чтобы набрать очки в глазах товарища. Влюблённый же воплотит в себе качества всех супергероев, которые в любую минуту придут на помощь по первому зову.

Выяснив, кто перед вами – друг или влюблённый, будет проще строить отношения, тем более, если вы отвечаете взаимностью. И кто знает, во что перерастёт ваша трепетная дружба? Возможно, и в крепкий брак, ведь в первую очередь между супругами должно быть товарищество и полное взаимопонимание!