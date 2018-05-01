Дружба или любовь: 10 признаков, чтобы определить это
Дружба или любовь, как определить? Как понять, что соединяет парня и девушку, ведь часто между дружескими и любовными отношениями довольно тонкая грань.
Если есть сомнения, что вас связывает, найдите время и проанализируйте поведение друг друга в разных ситуациях, вспомните случаи, когда вы испытывали любовь, и сравните с тем, что вы сейчас чувствуете к другу. Если есть сходство, то можно заподозрить любовь.
Признаки, как определить, что это: дружба или любовь?
Итак, что между вами: дружба или любовь, как определить? Существует 10 признаков, указывающих на любовь.
- Физический контакт. Постоянное желание обниматься, держаться за руку, а также привычка целоваться в щёчку. Дело в том, что любящий человек всегда ищет контакт, хотя ничего серьёзного себе и не позволяет.
- Шуточки. Другая характерная черта любовных отношений – желание шутить и дразнить друг друга: «какие у тебя мускулы!», «да ты красотка», «хороша, злодейка». Вроде бы ничего серьёзного, но при этом куча комплиментов.
- Заинтересованность. Человек, который неровно дышит к своему другу, всегда задаёт двусмысленные вопросы, например: «Где ты был сегодня, почему не звонил целый день, ты с кем-то сегодня тусил?», чтобы проверить, не произошла ли какая-то романтическая встреча с кем-то другим. И не верьте тому, что он это делает из любопытства.
- Он всегда рядом. Если ваш друг проводит с вами все дни напролёт – вы вместе посещаете тренажёрный зал, театры, выставки, вместе бегаете по утрам - это указывает на то, что он не хочет с вами расставаться, потому что вы для него не просто друг. Иначе у него точно были бы дела, не связанные с вами.
- Ревность. Даже если он поддерживает вас перед романтическим свиданием, даёт напутствия, как себя лучше вести с новым знакомым, знайте, он сильно страдает при этом. Конечно, он не будет ревновать к каждому, но если вы начнёте рассказывать, как мило провели время с новым другом, то, возможно, сдержать он себя не сможет – разозлится, перестанет слушать или же переключит разговор на другую тему.
- Нет «я» - есть «мы». Когда двое любят, то нет понятия «я», у них всё общее. У друзей же есть своя жизнь. Они, конечно, идут рядом по жизни и имеют массу совместных дел, но только любовь делает людей единым целым.
- Влияние. Конечно, наши друзья влияют на наш выбор, например, одежды, ВУЗа или модели автомобиля, но любимый человек обладает в этих вопросах большим авторитетом. Влюблённый друг начинает воспринимать свою жизнь через призму любимого человека. Между друзьями такого не бывает.
- Мой друг самый лучший. Конечно, это здорово, когда ты нашёл человека, который для тебя самый лучший друг, но в нём ты всё-таки отыщешь недостатки. А вот в друге, в которого влюблён, тяжело видеть что-то плохое, часто он идеализирован.
- Общие цели. Совместное будущее может быть только у романтических пар. Друзья, у которых может полностью совпадать мнение на многие вопросы, начиная от религии, политики и заканчивая образом жизни, никогда не будут иметь общие жизненные цели.
- Поддержка. Друг никогда не оставит в беде, даже если позвонить ему среди ночи, рассказав о своих неприятностях, но он, в отличие от влюблённого, проявит эгоизм – прервёт душевные излияния, когда надоест, не поедет на край света из-за прихоти приятеля и не станет рисковать жизнью, чтобы набрать очки в глазах товарища. Влюблённый же воплотит в себе качества всех супергероев, которые в любую минуту придут на помощь по первому зову.
Выяснив, кто перед вами – друг или влюблённый, будет проще строить отношения, тем более, если вы отвечаете взаимностью. И кто знает, во что перерастёт ваша трепетная дружба? Возможно, и в крепкий брак, ведь в первую очередь между супругами должно быть товарищество и полное взаимопонимание!
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