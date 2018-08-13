10 фактов о том, что противоположности притягиваются, но счастливы лишь похожие пары

Считается, что противоположности притягиваются, соответственно, счастливым браком можно назвать тот, в котором супруги имеют совершенно разные характеры, различное мировоззрение, внешность, образование, умственные способности, ведь только так они дополняют друг друга, как говорится, становятся половинками одного целого. Поэтому учёные решили заняться исследованием этого вопроса, изучив семьи, в которых много десятилетий царит гармония и полное взаимопонимание, и пришли к выводу – превалирует всё-таки сходство.

Но человечество продолжает упорствовать и создаются союзы совершенно разными людьми: коммуникабельные живут с любителями одиночества, консерваторы – с экспериментаторами, транжиры – со скупердяями, рискованные – с осмотрительными. И многие счастливы в таком браке. Наш сайт решил изучить самостоятельно этот вопрос и пришёл к выводу, что противоположности притягиваются, но счастливы лишь похожие пары.

10 доказательств теории, что противоположности притягиваются

Конечно, всем любопытно общаться с человеком, который отличается по характеру и образу жизни, например, большинству интересно окунуться в мир тусовок и красивого прожигания времени. Но, если мужчина привык проводить досуг за компьютером, то через какой-то период ему надоедят постоянные выходы в свет, пусть даже с самой великолепной девушкой на свете. Он начнёт искать тихую и спокойную, возможно, не супер красавицу, умеющую хорошо готовить и предпочитающую ночным клубам уютную квартиру. А когда он будет играть в компьютерные игры, она в другой комнате почитает роман. Велика вероятность того, что именно с такой девушкой он и создаст семью, а не с тусовочной красоткой, и будут они жить долго и счастливо. Людей, имеющих одинаковые убеждения, одни и те же эмоции и чувства, все эти качества делают единым целым. Ведь очень важно, чтобы два человека видели мир одинаково, чтобы для них правда и ложь были схожими, чтобы для них действовали равные правила жизни, тогда их отношения можно будет назвать настоящей любовью. Есть различия, которые могут создать большую проблему для хороших семейных отношений. Например, жена не выносит храп мужа, а супруга злит, что его вторая половинка работает. Конечно, они могут долго бороться и найти компромисс – перестанут спать в одной постели, и женщина станет домохозяйкой. Но будут ли они счастливы друг с другом? Существуют пары, которые не могут позволить себе много времени проводить вместе: он часто ездит по командировкам, она же постоянно занята на работе. Но кто сказал, что это помеха счастливому браку? Если только это не раздражает кого-то из супругов. Представьте себе такую ситуацию. Супруг приехал из длительной командировки и ждёт, что его вторая половинка будет встречать его вкусным ужином, но дома пустой холодильник и записка, в которой написано, что она поужинает в офисе. Есть большая вероятность того, что мужчина будет, как минимум, обижен, как максимум, взбешён таким поведением супруги. Но, если они оба настроены на то, что это норма, никаких проблем не возникнет. Скорее всего, супруги встретятся за ужином в милом ресторанчике и проведут прекрасный романтический вечер. Часто люди ищут вторую половинку, которая была бы схожа с отцом или матерью, являющимися для своего ребёнка идеалом отношений. Бывает и по-другому, если в семье были постоянные конфликты между родителями, то тогда выбор падёт на противоположного по характеру спутника жизни. Но, оказывается, это совсем не важно, на кого похожа или не похожа вторая половинка, главнее, чтобы с ней не возникало ссор, поэтому желательно искать близкого себе по характеру и темпераменту человека, только так можно будет избежать недоразумений и скандалов. Имея схожесть мыслей, аналогичные ценности, одинаковый подход к вещам и ситуациям, людям проще вместе справляться с жизненными сложностями, делать выбор как в мелочах – какой фильм посмотреть, куда отправиться на уикенд, так и в важных вопросах – покупка недвижимости или автомобиля, рождение ребёнка и их количество. У такой пары, безусловно, могут возникнуть споры, но они всегда смогут найти решение, которое придётся обоим по душе. Когда в семье один лидер, то он обязательно будет подавлять более слабого партнёра. Притом, если первоначально такие отношения могут обоих устраивать: «он решает, я ни о чём не забочусь и мне так удобно», то через какой-то период времени давление со стороны сильного станет причиной ярости и враждебности находящегося под гнётом. Итог – кризис и разрыв. Интимная жизнь в начале отношений противоположностей яркая и страстная, которая притягивает их друг к другу. Но семья не строится только на общении в постели, а за её пределами людям с разными взглядами будет весьма сложно. Есть великий риск, что очень скоро их перестанет удовлетворять и половая связь, когда-то такая непредсказуемая и неповторимая. Большая разница в возрасте тоже может сыграть против долгих и счастливых отношений, ведь когда одному 40 лет, а другому – 20, то это замечательно и интересно, но спустя пару десятков годков, им уже 60 и 40, а это ощутимая разница, влияющая не только на интимные отношения пары, но и на другие аспекты жизни. Только в сказке в Золушку влюбляется Принц, и они живут в любви и радости. В жизни социальное отличие может негативно сказаться на отношениях в паре, и не только по причине недовольства родственников, что часто и бывает, но и по многим другим – круг и манера общения, умение вести себя в обществе, и даже разный подбор гардероба, стилиста и визажиста. Да, это всё мелочи, которые как раз сильно разъединяют.

Исходя из вышесказанного, можно сделать такой вывод – старайтесь выбирать человека, себе подобного, ведь не зря же говорят, что «два сапога – пара», так станьте ею. Только так вы сможете создать брак, в котором проживёте счастливо и долго. Хотя в каждом правиле есть исключение, об этом тоже не стоит забывать…