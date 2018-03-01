10 секретов мужчин, которые они никогда не говорят женщинам

Многие мужчины уяснили для себя, что «молчание – золото», поэтому часто недоговаривают о том, что им не нравится в их женщинах. Ведь недомолвки – это не ложь, а попытка не поссориться с любимой, когда она неправа. Итак, вот 10 секретов мужчин, которые есть у каждого парня, берегущего нервы и себе, и своей второй половинке.

10 секретов, которые мужчины никогда не говорят женщинам