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10 секретов мужчин, которые они никогда не говорят женщинам

Многие мужчины уяснили для себя, что «молчание – золото», поэтому часто недоговаривают о том, что им не нравится в их женщинах. Ведь недомолвки – это не ложь, а попытка не поссориться с любимой, когда она неправа. Итак, вот 10 секретов мужчин, которые есть у каждого парня, берегущего нервы и себе, и своей второй половинке. 

 

10 секретов мужчин

 

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10 секретов, которые мужчины никогда не говорят женщинам

  1. Они всегда смотрят на красивых девушек. Все мужчины любуются красотками, это у них заложено природой, только не вздумайте его критиковать за это. Во-первых, вы и сами тихонько вздыхаете при виде мужчины с шикарной фигурой (разве не так?), а во-вторых, сколько бы он ни любовался другими, живёт он с вами: делит с вами постель, еду, финансы и, конечно же, любовь.
  2. Они против равноправия полов. Испокон веков повелось, что мужчина - добытчик, а женщина – хранительница очага. И даже если ваш «охотник за мамонтом» принёс лишь его бивень, вы должны обязательно его встретить с похвалой и сварить из добычи массу вкусных блюд, иначе мужское самолюбие будет задето, а это чревато проблемами в отношениях. Кстати, по этой же причине многие представители сильного пола не выносят, когда их любимая зарабатывает больше них. Равноправие - равноправием, но мужик не должен стоять у плиты!
  3. Они счастливы, когда вы уходите из дома. Вы сказали любимому, что собираетесь провести субботний вечер с подружками в кафе, а он сделал печальные глаза. Поверьте, не стоит волноваться, что ваш ненаглядный будет тосковать и страдать, бегая от окна к окну в ожидании вас. Он безумно рад, что у него появилась возможность поваляться на диване с бутылочкой пива и пультом в руках, переключая с одного канала на другой. Когда вы вернётесь домой, то оба будете счастливы, а ведь это самое главное!!!
  4. Они ненавидят ваш любимый розовый блеск. Это вам нравится его цвет и качество, благодаря которому губы становятся мягкими. Он же после вашего поцелуя чувствует себя параноиком (ему кажется, что на него все смотрят и ощущают запах блеска). Конечно, любимый никогда об этом не скажет, но чтобы его не злить – целуйте его тогда, когда на ваших губах ещё нет этого прекрасного блеска. 
  5. Они всегда чувствуют на расстоянии, что на вас кто-то положил глаз. Ваш мужчина моментально ловит похотливый взгляд другого мужчины, устремлённый на вас. Он начинает беситься от ревности, но потом берёт себя в руки и успокаивает себя тем, что вы его и только его! А потом восхищается: «Это всё моё!!!»
  6. Они смотрят фильмы для взрослых. Возможно, нечасто, но это они делают, даже если в ваших интимных отношениях всё прекрасно. А ещё им очень хочется, чтобы фильмы для взрослых вы посмотрели вместе, но мало кто в этом признается. 
  7. Он нервничал, когда впервые занимался с вами сексом. Конечно, у него были интимные связи до вас, но даже самый крутой мачо волнуется перед первой близостью с новой партнёршей. Поэтому старайтесь подыграть ему, даже если он где-то недотягивает до вашего идеала. Возможно, после продолжительных отношений вы сможете показать ему, что нужно вам, а он – что нужно ему.
  8. Они любят, когда мы ведём серьёзные разговоры. Мужчины кажутся безразличными, когда женщина говорит о детях, браке или сожительстве, но на самом деле им очень нравится слушать ваши рассуждения, дополнять их своими. Благодаря этим беседам они понимают, что вы ему верны.
  9. Они действительно не хотят. Созданный самими же мужчинами миф, что они всегда готовы к близости, часто играет против них. Так как когда женщина говорит, что у неё болит голова, то к этому надо отнестись спокойно, если же любимый отказывается от интима, его партнёршей это воспринимается как кровная обида. Не обижайтесь на него, если видите, что он не готов.
  10. Они боятся стареть. В тайне они мечтают, чтобы им всегда было 30, а переживания по этому поводу они оставляют женщинам. Поддерживайте своего любимого, говорите, какой он красавчик, говорите, как ему идёт седина, возмужавшее тело. Не взращивайте в нём комплексы. 

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 (голосов: 6)
Автор: Татьяна Арнаутова
Вчера, 07:56

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