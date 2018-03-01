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10 секретов мужчин, которые они никогда не говорят женщинам
Многие мужчины уяснили для себя, что «молчание – золото», поэтому часто недоговаривают о том, что им не нравится в их женщинах. Ведь недомолвки – это не ложь, а попытка не поссориться с любимой, когда она неправа. Итак, вот 10 секретов мужчин, которые есть у каждого парня, берегущего нервы и себе, и своей второй половинке.
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10 секретов, которые мужчины никогда не говорят женщинам
- Они всегда смотрят на красивых девушек. Все мужчины любуются красотками, это у них заложено природой, только не вздумайте его критиковать за это. Во-первых, вы и сами тихонько вздыхаете при виде мужчины с шикарной фигурой (разве не так?), а во-вторых, сколько бы он ни любовался другими, живёт он с вами: делит с вами постель, еду, финансы и, конечно же, любовь.
- Они против равноправия полов. Испокон веков повелось, что мужчина - добытчик, а женщина – хранительница очага. И даже если ваш «охотник за мамонтом» принёс лишь его бивень, вы должны обязательно его встретить с похвалой и сварить из добычи массу вкусных блюд, иначе мужское самолюбие будет задето, а это чревато проблемами в отношениях. Кстати, по этой же причине многие представители сильного пола не выносят, когда их любимая зарабатывает больше них. Равноправие - равноправием, но мужик не должен стоять у плиты!
- Они счастливы, когда вы уходите из дома. Вы сказали любимому, что собираетесь провести субботний вечер с подружками в кафе, а он сделал печальные глаза. Поверьте, не стоит волноваться, что ваш ненаглядный будет тосковать и страдать, бегая от окна к окну в ожидании вас. Он безумно рад, что у него появилась возможность поваляться на диване с бутылочкой пива и пультом в руках, переключая с одного канала на другой. Когда вы вернётесь домой, то оба будете счастливы, а ведь это самое главное!!!
- Они ненавидят ваш любимый розовый блеск. Это вам нравится его цвет и качество, благодаря которому губы становятся мягкими. Он же после вашего поцелуя чувствует себя параноиком (ему кажется, что на него все смотрят и ощущают запах блеска). Конечно, любимый никогда об этом не скажет, но чтобы его не злить – целуйте его тогда, когда на ваших губах ещё нет этого прекрасного блеска.
- Они всегда чувствуют на расстоянии, что на вас кто-то положил глаз. Ваш мужчина моментально ловит похотливый взгляд другого мужчины, устремлённый на вас. Он начинает беситься от ревности, но потом берёт себя в руки и успокаивает себя тем, что вы его и только его! А потом восхищается: «Это всё моё!!!»
- Они смотрят фильмы для взрослых. Возможно, нечасто, но это они делают, даже если в ваших интимных отношениях всё прекрасно. А ещё им очень хочется, чтобы фильмы для взрослых вы посмотрели вместе, но мало кто в этом признается.
- Он нервничал, когда впервые занимался с вами сексом. Конечно, у него были интимные связи до вас, но даже самый крутой мачо волнуется перед первой близостью с новой партнёршей. Поэтому старайтесь подыграть ему, даже если он где-то недотягивает до вашего идеала. Возможно, после продолжительных отношений вы сможете показать ему, что нужно вам, а он – что нужно ему.
- Они любят, когда мы ведём серьёзные разговоры. Мужчины кажутся безразличными, когда женщина говорит о детях, браке или сожительстве, но на самом деле им очень нравится слушать ваши рассуждения, дополнять их своими. Благодаря этим беседам они понимают, что вы ему верны.
- Они действительно не хотят. Созданный самими же мужчинами миф, что они всегда готовы к близости, часто играет против них. Так как когда женщина говорит, что у неё болит голова, то к этому надо отнестись спокойно, если же любимый отказывается от интима, его партнёршей это воспринимается как кровная обида. Не обижайтесь на него, если видите, что он не готов.
- Они боятся стареть. В тайне они мечтают, чтобы им всегда было 30, а переживания по этому поводу они оставляют женщинам. Поддерживайте своего любимого, говорите, какой он красавчик, говорите, как ему идёт седина, возмужавшее тело. Не взращивайте в нём комплексы.
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