7 вещей, которых мужчины боятся в женщинах

Мужчины – это сильный пол, у которого, как оказалось, есть множество страхов, большинство из них связаны с женщинами. К сожалению, в современном мире представительницам прекрасного пола есть чем напугать сильных и мужественных парней. Притом страшат они их не физически, а психологически и эмоционально.

Семь вещей, которых мужчины боятся в женщинах

1. Красота

Слишком красивая женщина, как это ни парадоксально, пугает мужчин. Во-первых, они думают, что такая красотка просто не может быть одна и, конечно, рядом с ней намного более достойная кандидатура (да, у сильного пола тоже есть куча комплексов – он непривлекателен, небогат, неуспешен и другие). Мужчинам, которых матушка-природа создала лидерами, тяжело воспринять тот факт, что их могут отвергнуть. Во-вторых, многие парни рассуждают таким образом, что красотой нужно восхищаться, а не осквернять её своими прикосновениями.

Поэтому, привлекательные и обаятельные красотки, будьте весёлыми и коммуникабельными, тогда вами будут и восторгаться, и начнут общаться.

2. Интеллект

Мужчина желает видеть около себя беззащитную особу, мало в чём смыслящую, которой он будет открывать «тайные знания», как работает коробка передач, как сменить кран, катридж или же как вести успешные переговоры с партнёром. И чтобы она, сидя с открытым ртом, ловила каждое его слово и хлопала в ладоши от восхищения его умом и различными умениями. Но когда девушка намного лучше разбирается в компьютерах, выигрывает в шахматы, а также обладает кучей знаний, которыми не может похвастаться мужчина, то у него сразу же пропадает желание с ней общаться.

Поэтому умная женщина должна быть в первую очередь мудрой, а значит не показывать свой интеллект, чтобы не смущать им сильный пол.

3. Карьеристка

Современным мужчинам, как и их прадедам, нравится женщина – хранительница домашнего очага, которая будет ждать в уютной хижине с вкусным и свежеприготовленным ужином своего охотника, принесшего ей заработную плату и пару банок консервации из гаража; а не прибегающая с ноутбуком под мышкой и кучей бумаг, тут же садящаяся за стол с чашечкой кофе (он очень быстро готовится), чтобы доработать начатый на работе проект, а потом перекусить на скорую руку салатиком, купленным в ближайшем супермаркете.

Не стоит забывать народную мудрость, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а значит в супермаркете желательно купить не только салатик, но и котлетки, чтобы быстро их поджарить и подать любимому как домашние, собственного приготовления.

4. Высокий рост

Очень высокая девушка кажется сильной, даже если она худощавая, так как на неё многим мужчинам приходится смотреть снизу вверх. Это заставляет их чувствовать себя неполноценными, так как у них на подсознательном уровне срабатывает установка, что они не могут защитить её. Да, мир поменялся, но с природой не поспоришь: женщина – хрупкая и беззащитная, мужчина - её заступник и крепость.

Однако, не стоит расстраиваться высоким девушкам, ведь не зря же наши предки говорили, что «на каждый товар – свой купец», поэтому несите свой рост с гордостью в ожидании настоящей любви.

5. Успешная

Если женщина с экономической точки зрения успешнее мужчины, то он чувствует себя неполноценным, так как он от природы завоеватель и управитель. Поэтому именно он должен приносить любимой высокую заработную плату, благодаря которой «дом полная чаша», а женщина благодарить его за это. К тому же, для многих успешная женщина ассоциируется с понятием «мужик в юбке», ведь для того, чтобы достичь больших высот, нужно обладать волевыми мужскими качествами.

Чтобы любимый был рядом, нужно успех и власть оставлять на работе, а дома становиться нежной и мягкой кошечкой.

6. Независимость

Рядом с независимой женщиной мужчина чувствует себя неуверенным, ведь ему приходится постоянно с ней соревноваться в карьере, дома за главенство в семье, постоянно отстаивать свою точку зрения. Матриархат не по душе сильному полу.

Женщинам нужно хотя бы иногда давать любимому делать выбор, например, куда пойти вечером или же как провести выходные.

7. Экстравагантность

Оригинальные женщины интригуют и завораживают, но если они - вторые половинки знакомого или друга или же подруги его невесты. Иметь же рядом с собой необычную особу мало какого мужчину прельщает, ведь неизвестно, что за сюрприз она готовит – оденется или выкрасит волосы так, что шокирует всех вокруг, или же начнёт целовать всех прохожих мужчин, чтобы привлечь внимание своего любимого.

Девушкам нужно помнить, что во всём должна быть мера, экстравагантность не значит эпатажность, конечно, если вы не преследуете цели навсегда отвадить от себя сильный пол.