Знаете, что поза, в которой вы спите, расскажет о вашем характере? Об этом поведали учёные из Британии. Дело в том, что во время сна человек расслаблен, поэтому можно с лёгкостью узнать, интроверт он или экстраверт, пессимист или оптимист, закрытый или общительный. Одним словом, ночной сон лучше любого психолога расскажет о спящем. Вот как связаны поза сна и характер человека.

Поза сна и характер человека

Положение эмбриона

Такое положение во время сна выбирает 41% людей, чаще женщины. Если человек лежит на боку и сворачивается калачиком, прижимая к груди колени, то это показатель того, что у него чуткая и отзывчивая душа, но он старательно это скрывает. В повседневной жизни он нередко переживает и беспокоится, поэтому во сне старается абстрагироваться от проблем и защитить себя от жестокого окружающего мира.

Если это ваша любимая поза для сна, то вам нужно срочно направить свои волнения в мирное русло – спорт, хобби или же больше времени проводите с друзьями. Так спит близкий человек? Поговорите с ним и выясните причину беспокойства.

Положение цапли

Такое положение во время сна выбирает 15% людей. Если человек спит на боку, одну руку кладёт под голову или под подушку, а другую, сгибая, подтягивает к себе, то он экстраверт. Его характер непредсказуем, очень зависит от того, с кем он и когда общается – с одними он наивен и добр, с другими – вспыльчив и нетерпелив к ошибкам. Также для этих людей характерны постоянные смены настроения – за минуту он может превратиться из спокойного и уравновешенного добродея в агрессивного монстра. Из-за своей непостоянности им тяжело делать выбор, поэтому они стремятся к стабильности и на работе, и в быту, а также в отношениях, как любовных, дружеских, так и деловых.

Если это ваша поза для сна, то вам просто необходимо учиться сдерживать свои эмоции, ведь они часто мешают спокойно жить. Так спит близкий человек? Старайтесь не реагировать на его перепады настроения, ведь такое поведение не зависит от него.

Позиция ищущего

Такое положение во время сна выбирает 13 % людей. Если человек спит, лёжа на боку, вытянув руки вперёд, как будто что-то или кого-то ищет, то о нём можно сказать, что он открытая личность, но с повышенной подозрительностью. Со стороны кажется, что они - сама дружелюбность, но при этом им не чужд цинизм. Такие люди долго думают перед принятием решения, но если что-то решили, никогда не откажутся от своего и будут стоять на своём.

Если это ваша любимая поза для сна, то вам желательно научиться доверять людям, возможно, для вас это будет и сложно, но постараться стоит. Так спит близкий человек? Старайтесь его не обижать, даже если он и виду не покажет, но обиду обязательно затаит.

Позиция солдата

Такое положение во время сна выбирает 8 % людей. Если человек спит на спине, а руки вытягивает вдоль бёдер, то он имеет спокойный характер, сдержан в проявлении эмоций. Среди них нередко встречаются перфекционисты, тяжело воспринимающие неприятности. Он всегда безупречен во всём и очень переживает, когда находит в своей внешности недостатки. Обожает быть в центре внимания. Отличается честностью и преданностью, с удовольствием учится новому.

Если это ваша любимая поза, то вам важно помнить, что все мы не идеальны, оглянитесь вокруг, у других тоже масса недостатков, но они не волнуются по этому поводу. Так спит близкий человек? Старайтесь как можно реже указывать ему на его промахи, а вот хвалить нужно часто и много.

Позиция «в свободном падении»

Такое положение во время сна выбирает 7 % людей. Если человек спит на животе, руки при этом могут быть как под подушкой, так и раскинутые, то он имеет сварливый характер, редко кому доверяет, раздражителен и упёрт. Никогда не делает то, что ему не нравится, зато всецело отдаётся любимому делу. Трудолюбив, может работать, даже когда силы на исходе. Эгоистичен, тяжело переносит критику, конфликтен, часто сам является зачинщиком скандалов.

Если это ваша любимая поза, то вам нужно постараться быть сдержаннее в своих эмоциях, иначе не удивляйтесь, что вас многие недолюбливают. Так спит близкий человек? Вам не повезло, ведь чаще всего основной удар недовольства обычно приходится на вас. Терпения вам.

Позиция «морская звезда»

Такое положение во время сна выбирает 6 % людей. Если человек спит на животе, расставив в сторону ноги и руки, то он коммуникабельный, быстро заводит друзей, внимательный слушатель, приятный собеседник. Всегда придёт на помощь друзьям, даже если они и не просят напрямую, а лишь пожаловались. При всей их общительности, стараются быть в тени, так как всеобщее внимание их тяготит.

Если это ваша любимая поза, то вы прекрасный человек, но не давайте другим садиться вам на шею. Да, сложно, но иногда всё же стоит некоторым и отказывать в просьбах. Так спит близкий человек? Вы с ним как за каменной стеной – на него можно во всём положиться, начиная от мелочей и заканчивая серьёзными проблемами – всё решит и всё разрулит.