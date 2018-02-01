Что посмотреть на день влюблённых? Романтическая киноподборка хиты ХХ века

Далеко не все влюблённые предпочитают активные и шумные мероприятия по поводу празднования дня влюблённых. Альтернативой прогулкам по значимым местам города и фееричным застольям в фешенебельных заведениях для многих становится умиротворённое времяпрепровождение вдвоём дома. Будь то скромный ужин в непринуждённой обстановке или вечер в объятиях друг друга, пожалуй, сопровождение приятной романтической комедии или трогательной мелодрамы не окажется лишним.

Что посмотреть на день влюблённых? Романтические хиты ХХ века

Что посмотреть на день влюблённых? Теряетесь в догадках, чем порадовать себя, перебирая новинки голливудского ассортимента? Лучше вспомните хорошо забытое старое, обратите внимание на хиты минувшего столетия, которые вне всяких сомнений украсят ваш тихий домашний праздник любви.

20-е годы. Комедийная мелодрама «Семь шансов» окунает нас в историю извечной борьбы любви и денег. Главному герою судьба преподнесла шанс в одночасье обрести богатство и счастье, однако, времени для достижения цели ничтожно мало. Просмотр погружает зрителя в беззаботный позитив и добрый юмор. Но, если немое кино вам не по нраву, выбирайте практически идентичный ремейк «Холостяк», снятый в 1999 году.

30-е годы. Пятикратный обладатель «Оскара» – картина «Это случилось однажды ночью», повествует о богатой наследнице, сбегающей из дома, чтобы отправиться к избраннику, который не пришёлся по душе своенравному отцу. Встреча с репортёром, жаждущим сенсации для укрепления своего шаткого положения на службе, оказывается судьбоносной. Всепоглощающая сила любви меняет в корне планы обоих.

40-е годы. Романтическая драма «Касабланка» занимает достойное место в сотне лучших творений кинематографа всех времён и народов, с завидным успехом прошла испытание годами, обретая всё большую популярность. Культовая история любви с пронизывающей актёрской игрой и чувственной музыкой не позволит оторваться от экрана.

50-е годы. Многие современные фильмы пытались подражать сюжету сказочной встречи в чужом городе с таинственным незнакомцем, переросшей в трепетные чувства. Однако, на протяжении полувека так никому и не удалось превзойти успех «Римских каникул». Не зря романтическая комедия признана произведением с особым культурным и эстетическим значением.

60-е годы. Лёгкий и душевный фильм «Босиком по парку» в очередной раз демонстрирует зрителю всепобеждающую силу любви. Насущные проблемы супружеской жизни, разногласия поколений, притяжение противоположностей. Затрагивая массу актуальных по настоящий день вопросов взаимоотношений, комедийная картина позволяет взглянуть на них с улыбкой и наслаждением.

70-е годы. Если хочется отвлечься от повседневности и быта, расслабиться, окунуться в мир музыки, танцев и страстей, то выбор очевиден – экранизация мюзикла «Бриолин». Вместе с американской молодёжью зритель проведёт время легко и весело, погрузившись в беззаботную жизнь 50-х, полную оптимизма и благополучия.

80-е годы. Спустя 13 лет после выхода в свет картина «Скажи что-нибудь» получила звание лучшего романтического фильма. Легко ли завоевать неприступную отличницу – красивую, умную, самую исключительную одноклассницу? Очаровательные актёры, приятная музыка, переплетающиеся сюжетные линии – залог захватывающего просмотра.

90-е годы. Воссоединение любимого миллионами актёрского союза вылилось в удивительную романтическую комедию «Сбежавшая невеста». История ветреной красавицы, взявшей в привычку отступать от своего решения за несколько шагов до алтаря, и знаменитого журналиста, оказавшегося очередной жертвой сердцеедки, не может оставить равнодушной.