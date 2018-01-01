Добрая ли вы девушка? Тест онлайн
Существуют ли в мире люди, всегда готовые прийти другим на помощь? На самом деле таких индивидуумов мало, доброта и отзывчивость нынче не в почёте. Некоторые могут отлично скрываться под маской чуткого человека, руководствуясь собственной выгодой. У других это качество характера проявляется только в отношении ближнего круга. А есть и такие, для кого чужая неудача и проблемы – лишь повод позлорадствовать. Они пройдут мимо, не протянув руку помощи даже в смертельно опасной ситуации.
А из каких людей вы? Знакомо ли вам чувство доброты, отзывчивости? Броситесь ли вы на помощь или постараетесь побыстрее отделаться, побоявшись, что излишнее добросердечие сделает вас спасательным кругом для родни и друзей, и тогда их проблемы неизменно будут оказываться вашими?
Или, может быть, вы бесчувственный камень? Тогда, возможно, вам стоит пересмотреть своё отношение к жизни, ведь однажды и вам может понадобиться чья-то доброта или хотя бы сочувствие.
Вопросы онлайн-теста «Добрая ли вы девушка?»:
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