Добрая ли вы девушка? Тест онлайн

Существуют ли в мире люди, всегда готовые прийти другим на помощь? На самом деле таких индивидуумов мало, доброта и отзывчивость нынче не в почёте. Некоторые могут отлично скрываться под маской чуткого человека, руководствуясь собственной выгодой. У других это качество характера проявляется только в отношении ближнего круга. А есть и такие, для кого чужая неудача и проблемы – лишь повод позлорадствовать. Они пройдут мимо, не протянув руку помощи даже в смертельно опасной ситуации.

А из каких людей вы? Знакомо ли вам чувство доброты, отзывчивости? Броситесь ли вы на помощь или постараетесь побыстрее отделаться, побоявшись, что излишнее добросердечие сделает вас спасательным кругом для родни и друзей, и тогда их проблемы неизменно будут оказываться вашими?

Или, может быть, вы бесчувственный камень? Тогда, возможно, вам стоит пересмотреть своё отношение к жизни, ведь однажды и вам может понадобиться чья-то доброта или хотя бы сочувствие.

Вопросы онлайн-теста «Добрая ли вы девушка?»:

1. Ваша сестра собирается на романтические выходные. В последнюю минуту она предупреждает, что оставит своих детей на ваше попечение. Ваша реакция:



Вы соглашаетесь, но даёте понять, что в следующий раз ей придётся предупредить вас заранее.

Вы не видите повода отменять собственные планы на выходные и прямо говорите об этом сестре.

Вы отказываетесь от собственных планов и интересуетесь временем работы зоопарка.



