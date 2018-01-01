Тест. Насколько соблазнителен ваш гардероб

Желание быть притягательной в глазах мужчин присуще практически всем представительницам прекрасного пола. Часто в этом помогает правильно подобранная одежда, которая в первую очередь должна быть не вульгарной, а соблазнительной. В выборе своего гардероба, который должен завлекать мужчин, главное не переусердствовать, ведь можно быть одновременно и целомудренной, и сексуальной. Чтобы выяснить, насколько соблазнителен ваш гардероб, вы можете пройти тест, ответив честно на предложенные вопросы. Возможно, он поможет найти золотую середину в выборе стиля, который притянет к вам мужские взгляды, но при этом не даст перегнуть палку.

Также стоит помнить, что даже тщательно подобранная одежда не сможет соблазнить мужчину, если на лице той, на кого она одета, толстый слой пудры, жирный блеск на губах, макияж индейца и приторный аромат духов, а также тоска в глазах и грустное выражение лица. Поэтому, обратившись к нашему тесту, не ждите стопроцентного результата, он лишь поможет вам скорректировать гардероб, а всё остальное только в ваших глазах, улыбке и желании нравиться сильному полу!

Вопросы онлайн-теста «Насколько соблазнителен ваш гардероб??»:

1. Ваш повседневный гардероб состоит из таких вещей:



Вещи, сшитые по индивидуальным меркам портным, и высокий каблук

Платье и подходящие к нему аксессуары

Блузка и классические джинсы, стильная обувь

Джинсы, майки, балетки



