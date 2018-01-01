Тест: Насколько вы зависимы от своего мужчины?

Самое прекрасное чувство – это любовь и крепкие счастливые отношения. Когда женщина встречает своего мужчину, у неё как будто крылья за спиной вырастают, она всеми силами стремится завоевать его симпатию и уважение, часто идя наперекор своим принципам и привычкам.

Безусловно, это прекрасно, когда ради любви человек готов на многое. Но есть и такие представительницы прекрасного пола, у которых чувства к спутнику начинают приобретать патологическую форму – они не могут принять даже самые простые решения – какую выбрать одежду, что приготовить на ужин, не говоря уже о сложных задачах такого плана как дорогостоящие покупки или же собственные решения о будущем, например, стоит ли ради семьи отказаться от карьеры. Для таких женщин любовь теряет первоначальный смысл, она даже перестаёт им приносить радость, постепенно лишает веры в себя, убивая личностную независимость. Как показывает опыт, многие представительницы прекрасного пола первоначально даже не замечают этого.

Если же вы хотите выяснить для себя, насколько вы зависимы от своего мужчины, ответьте на 10 вопросов теста. Возможно, после полученного результата вы задумаетесь, стоит ли вам что-то менять в своей жизни или лучше всё оставить так, как есть?

Вопросы онлайн-теста «Насколько вы зависимы от своего мужчины?»:

1. В вашем платяном шкафу упала полка, а вашего любимого нет дома. Как вы поступите?



Поворчу, что любимого вечно нет рядом, когда он очень нужен, и отремонтирую полку самостоятельно. Ненавижу, когда вещи разбросаны

Как-то укреплю полку, положив упавшие вещи на другую, и буду ждать прихода любимого

Сложу вещи в сторонку и дождусь любимого, чтобы сделать всё вместе



