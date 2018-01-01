Тест. Какое животное вам подходит?

Каждый из нас, будучи ребёнком, просил у родителей какого-то питомца. Ведь с ним можно играть, ласкать и быть за кого-то в ответе. Как раз последний пункт так и пугает взрослого человека, понимающего, что ответственность за животного – это очень серьёзно, ведь его нужно выгуливать, кормить, следить за его гигиеной и здоровьем…

И всё же, что может быть прекраснее весёлого и счастливого пса, с радостью встречающего тебя на пороге, кота, нежно мурлыкающего тебе на ушко и согревающего своим теплом, или попугая – прекрасного собеседника? Кто-то скажет, тишина и спокойствие, а кто-то, прочитав эти строки, улыбнётся, представив идиллическую картину – лежащий у ног пес, на коленях кот и шуршащий в своей клетке кролик-шиншилла или хомяк. Полное умиление и безмерное счастье! Даже учёными доказано, что большинство людей испытывает к своему питомцу иногда более сильные чувства, чем к другу или родственнику: он, в отличие от человека, не предаст, не обманет и будет всегда рядом, даже в тяжёлые минуты.

Как же определиться, какое животное вам идеально подходит? С кем вы сойдётесь характером, а кто станет тяжёлой обузой? В этом поможет наш небольшой тест.

Вопросы онлайн-теста «Какое животное вам подходит?»:

1. Сколько времени в день вы готовы потратить на своего питомца?



Неограниченное количество

Более трёх часов

Около часа

По минимуму



