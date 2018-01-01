Меня не ценят! Всем не угодишь или как бороться с синдромом Золушки

«Меня не ценят на работе, дома или в семье» - стандартная женская жалоба. Представительницы слабого пола просто не могут понять, почему неких леди, которые обычно не напрягаются, окружающие всячески восхваляют, а их усилия, порой невероятные, игнорируют. Психологи называют эту проблему синдромом Золушки. Специалисты объясняют: угодить всем, сохранив при этом нормальную самооценку, невозможно. Вероятность сказочной развязки – выйти замуж за принца – 0,01%, куда реальнее превратиться в ломовую лошадь. Женщинами, которые стараются помочь всем, охотно пользуются манипуляторы. Чувствуете, что вас не ценят, а «запрягли и погоняют»? Читайте, как с этим бороться.

Меня не ценят, что же делать?

Долой самокопание

Внимание, банальность: научитесь говорить «нет».

Хорошие женщины знают это слово, но, увы, не могут им пользоваться. Если чудо и происходит, то изводятся в поисках самооправдания. Золушки ночами не спят, думая: «Не обиделся ли Х. А как же он теперь бедняжечка. Все могло бы быть по-другому». На подобные терзания уходит уйма жизненных сил и внутренней энергии, в итоге «нет» просто исчезает из лексикона.

Не ищите себе оправданий. Написать, безусловно, легче, чем осуществить. Но глупые мысли уйдут, если вы отвлечетесь. Простейший вариант – уборка, альтернативы: шоппинг, болтовня с подругами, вязание. Трудно только в первые несколько раз.

Не угадывайте чужие мысли и желания

Признайтесь, вы гордитесь своим умением угодить, даже если об этом не просят? Зря. Не торопитесь, подождите, пока объект опеки соизволит попросить. Так будет лучше хотя бы потому, что вы получите четкое задание. Кроме того, отдельные персонажи умудряются воспринимать чужие услуги как должное. Да, в первый раз они благодарят, но во второй даже до элементарного «спасибо» не опускаются. Дальше – хуже.

Научитесь исполнять собственные желания. Кстати, а они у вас есть? Попробуйте для начала составить Wish List.

Устройте праздник непослушания

Речь идет не об ужине после 18.00. Но если очень хочется, то и праздник живота не навредит.

Барышни с синдромом Золушки, которые считают, что их не ценят, живут по строгому распорядку: выходной тратят на стирку, уборку, глажку. Посещают все мероприятия, на которых необходимо присутствовать (оперативки на работе, родительские собрания в школе или саду).

Попробуйте отклониться от расписания. Купите еду в кулинарии, заставьте домочадцев сделать уборку без вас. А освободившееся время потратьте на дела приятные: шоппинг, кино, салон красоты.

Хвалите себя любимую

Помните фильм «Обаятельная и привлекательная»? Героиня Ирины Муравьевой также была зависима от чужого мнения. Но она регулярно хвалила себя перед зеркалом, вслух, выразительно.

Если вам кажется, что окружающие не ценят вас, поступайте также.

А еще ежедневно составляйте список из трех и более пунктов, в которых указано, почему вы сегодня молодец, что конкретно сделали для себя любимой.

Пусть не сразу, но это работает. Здоровый эгоизм вынырнет из небытия, а со временем окрепнет.

Да здравствует скандал!

Золушки не конфликтуют. Они всячески избегают ссор в ущерб собственной психике.

Чтобы окончательно вылечить злополучный синдром ввяжитесь в скандал. Не бойтесь, людей близких к этому можно не привлекать, посуду бить не обязательно. В общественном транспорте или, например, в супермаркете всегда найдутся провокаторы. Некоторые товарищи только так избавляются от накопленного негатива.

Вас провоцируют? Отвечайте. Смело высказывайте все, что на ум придет, только в драку не лезьте.

Реализовать все пять пунктов несложно. Главное – начать, постепенно жить станет интереснее и веселее. Да здравствует здоровая самооценка, прощай синдром Золушки!