Многие незамужние женщины не знают, где знакомиться с мужчинами. Казалось бы, у симпатичной дамы не должно быть отбоя от кавалеров и воздыхателей. Но не всё так просто, как кажется, потому что одиноких красивых женщин повсюду очень много. Как бы ни были они хороши, если они работают, найти мужчину становится не так и просто, ведь ежедневный маршрут женщины ограничивается проездом из дома на работу, а затем обратно. Работающая женщина уходит из дома рано утром, а возвращается уже вечером, когда часто на улице уже темно. Где познакомиться с интересным мужчиной для серьёзных отношений? Откуда же взяться мужчинам? Мужчины, конечно, встречаются в автобусе или на улице, но чтобы между кем-нибудь из них и женщиной начали развиваться романтические отношения – это большая редкость. А всё потому, что мужчины обычно не очень-то смелы и часто элементарно не решаются знакомиться на улице.

Романтические знакомства обычно завязываются в определённых местах и при определённых обстоятельствах.

Итак, вот где можно женщине познакомиться с мужчиной для серьёзных отношений:

– На дискотеке. Дискотека – самое подходящее и самое естественное место для знакомства. А всё потому, что на медленные танцы обычно приглашают мужчины. Это действие их ни к чему не обязывает, поэтому они ничего не боятся. Далеко не каждый мужчина сможет подойти к женщине на улице и предложить познакомиться, зато пригласить на танец хватит смелости даже у самого робкого из них. Зря говорят, что дискотеки предназначены только для молодёжи. В разнообразных музыкальных клубах выделяются дни и для аудитории постарше. Ещё лучше, если в одном клубе одновременно встречаются люди разных возрастов и поколений.

– На сайте знакомств. Не у каждой женщины есть время и возможность часто ходить по дискотекам. Если вы относитесь к их числу, можно поискать в Интернете сайты знакомств. Правда, тут существуют свои сложности. Многие мужчины ищут женщину только на одну ночь. Если вы видите, что мужчина не склонен вести долгие беседы и торопится, не стоит с таким связываться.

– В театре. К сожалению, в наше время любителей театра не так уж много. Но, тем не менее, заядлые театралы существуют и регулярно ходят на премьеры. Так что у одинокой женщины, которая не поленится пойти в театр, есть реальная возможность встретить на спектакле приличного, культурного и интеллигентного мужчину.

– В кафе. Многие мужчины в рабочий перерыв приходят в кафе перекусить. Если представитель сильного пола вдруг увидит за столиком одинокую симпатичную женщину, не спеша попивающую чай, то наверняка решится к ней подсесть, если, конечно, тоже одинок и настроен на знакомство.

– На презентации. Несмотря на то, что презентации бывают на работе, не забывайте посматривать по сторонам – здесь часто можно встретить хорошего мужчину. Главное – вовремя улыбнуться или заговорить, как бы невзначай делясь впечатлениями от увиденного.

– На отдыхе. Если вам нравится отдыхать на курортах, лучше поехать отдыхать одной, без родственниц и подружек. Хотя многие и говорят, что курортные романы легкомысленны и вряд ли будут иметь продолжение, исключения бывают! Разумеется, мужчина должен оказаться холостым – тогда есть шанс на удачное продолжение отношений.

Можно ещё записываться в разные кружки и секции, куда ходят не только женщины, но и мужчины, тренажёрные залы, посещать концерты и прочие мероприятия. Не сидите дома после работы и в выходные в гордом одиночестве. Выходите на улицу, в магазины, кафе, даже если вам там не очень нравится. Чем активнее вы будете идти навстречу своему счастью, тем быстрее оно найдёт вас!