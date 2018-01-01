Стоит ли разрывать отношения с мужчиной? 4 причины, когда это нужно сделать

Отношения мужчины и женщины бывают разными. Не всегда на первом месте бывают любовь и взаимоуважение. Стоит ли разрывать отношения с мужчиной? Если имеются перечисленные ниже явления, увы, пора подумать о прекращении отношений.

1. Ваш партнёр вас оскорбляет

Если мужчина ведёт себя с вами грубо, – и это касается не только общения, но и физической стороны дела, секса и прочего другого – необходимо его оставить.

Не бывает такого, чтобы грубый по природе своей мужчина вдруг исправился и стал совсем другим. Даже если на какое-то время его грубости прекратились, они потом появятся снова. Это может поставить под угрозу не только ваше существование и здоровье, но и жизнь.

2. Ваш партнёр лжёт или ревнует

Очень тяжело общаться с лжецами. На них практически невозможно положиться. Вы думаете, что обстоятельства складываются так, а они складываются совсем по-другому.

Чрезмерно ревнивые мужчины тоже изрядно портят жизнь. Они не только постоянно отслеживают, где находится и чем занимается их женщина, но и устраивают допросы с давлением и различными манипуляциями.

Если ложь или ревность проявились однократно, такое ещё можно потерпеть. Но если они являются основными чертами характера мужчины, терпеть нет смысла.

3. Вы сделали всё, что смогли, а ему всё мало

Бывает, что мужчине ничем не угодишь. Что бы женщина ни делала, он постоянно не доволен. И обед у вас не так приготовлен, и в сексе его всё не устраивает, и выглядите вы не очень. В общем, это будет продолжаться бесконечно. Причиной тому является то, что вы мужчине не подходите. Не стоит больше терять время.

4. Вы просто знаете, что пришёл конец

Иногда вроде бы ничего плохого не происходит, но вы понимаете, что отношения пора прекращать.

При этом, вы можете поймать себя на том, что ничего вас в человеке не раздражает, ничего плохого он вам не делает. Просто вдруг выясняется, что говорить не о чем, полноты жизни нет и вы зря тратите время. Если есть такое чувство, то это неспроста. Возможно, и стоит к нему прислушаться.

У всех пар бывают в жизни трудные времена, когда партнёры перестают понимать друг друга. Иногда такие ситуации можно разрешить и пара живёт дальше, как ни в чём не бывало. Если же ничего не получается и семейная жизнь становится настоящей каторгой, надо принимать решение о разрыве отношений. Вы должны помнить, что за вас это никто не сделает. Решение, стоит ли разрывать отношения, придётся принимать вам самой.