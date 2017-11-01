Какие продукты не употребляет английская королевская семья, интересные факты и подробности

Оказывается, английская королевская семья ест далеко не все. Существует продукт, который она не употребляет. В это трудно поверить. Кажется, что бы королевская семья себе ни заказала, ей сразу же все доставят на блюдечке с голубой каемочкой.

Интересно, какие именно продукты не употребляет английская королевская семья и почему

Так уж исторически сложилось, что, когда семья обедает за пределами дома, она не ест моллюсков. А все потому, что один из ее членов как-то получил пищевой отравление после употребления этого продукта.

Впрочем, королевская семья не ест не только моллюсков. Она также избегает употребления вареного мяса и водопроводной воды, особенно, когда выезжает за границу. Все это тоже из-за опасности пищевых отравлений. Все-таки неловко может получиться, если из-за болезни приехавших королевских особ сорвутся намеченные официальные приемы и мероприятия. Семье также не рекомендуется пробовать каких-либо жуков и прочих насекомых.

Пока все поколения королевской семьи соблюдали эти гастрономические предписания. Как поведут себя молодые ее представители, пока неизвестно.