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Какие продукты не употребляет английская королевская семья, интересные факты и подробности

Оказывается, английская королевская семья ест далеко не все. Существует продукт, который она не употребляет. В это трудно поверить. Кажется, что бы королевская семья себе ни заказала, ей сразу же все доставят на блюдечке с голубой каемочкой. 

 

Какие продукты не употребляет английская королевская семья

 

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Интересно, какие именно продукты не употребляет английская королевская семья и почему

Так уж исторически сложилось, что, когда семья обедает за пределами дома, она не ест моллюсков. А все потому, что один из ее членов как-то получил пищевой отравление после употребления этого продукта.

 

Впрочем, королевская семья не ест не только моллюсков. Она также избегает употребления вареного мяса и водопроводной воды, особенно, когда выезжает за границу. Все это тоже из-за опасности пищевых отравлений. Все-таки неловко может получиться, если из-за болезни приехавших королевских особ сорвутся намеченные официальные приемы и мероприятия. Семье также не рекомендуется пробовать каких-либо жуков и прочих насекомых.

 

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Пока все поколения королевской семьи соблюдали эти гастрономические предписания. Как поведут себя молодые ее представители, пока неизвестно. 

 

 (голосов: 1)
Автор: Наталия Иванова
Вчера, 08:03

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