Как поднять самооценку женщине? 7 простых шагов

Как поднять самооценку? Многие женщины задают этот вопрос, не веря в собственную силу и значимость. Однако уровень самооценки зависит только лишь от нас. В нашей статье представлено 7 простых шагов, благодаря которым каждая женщина сможет снова полюбить себя.

Как поднять самооценку женщине?

Самооценка – это совокупность наших представлений о себе самом. Неудачи в личной и общественной жизни, постоянная привычка сравнивать себя с окружающими, акцентирование внимания на ошибках подрывают самоуверенность, из-за чего человек теряет внутреннюю гармонию и не может чувствовать себя счастливым. Уровень самооценки складывается из множества факторов. В первую очередь на нее влияет родительская любовь, количество достижений или неудач, наличие счастливых романтических отношений, близких по духу друзей и т.д. Под воздействием жизненных обстоятельств самооценка может, как расти, так и опускаться вниз. Чем меньше у человека уверенности в себе, тем труднее ему добиваться поставленных целей, будь то новое знакомство или успех в карьере. Наиболее тяжело заниженная самооценка проявляется у женщин, т.к. представительницы слабого пола имеют привычку заниматься «самокопанием» и анализом собственных ошибок.

К счастью, самооценка – это не заданная величина, и над ее ростом можно и нужно работать. Если вы чувствуете, что ваш уровень веры в себя движется к нулю, читайте в нашей статье о 7-ми простых шагах, которые помогут вам поднять самооценку.

Шаг №1 – примите свою индивидуальность

Вы не лучше и хуже, чем остальные. Вы – другая. Как, впрочем, и все люди, живущие на нашей планете. Привычка сравнивать себя с окружающими – это главный враг здоровой самооценки. Примите свою индивидуальность и перестаньте акцентировать внимание на том, что, по вашему мнению, у вас получается хуже, чем у остальных. Вы обладаете уникальным характером и уникальной внешностью. Конечно, вы можете подкорректировать как внешние, так и внутренние черты, но до тех пор, пока вы будете загонять себя под заданные шаблоны, вы не сможете достичь внутренней гармонии и свободы.

Шаг №2 – делайте то, что вам нравится

Жизнь порой заставляет нас делать то, что не приносит нам удовольствия. Работа и обязанности съедают львиную долю времени, из-за чего у многих не остается сил на увлечения и удовольствия. Однако живя в автоматическом режиме, вы перестаете подпитывать свою внутреннюю энергию, из-за чего вера в собственные силы постепенно угасает. Какой бы занятой вы не были, найдите место в графике для того, что приносит вам истинное удовлетворение. Садоводство, спорт или вязание – неважно, чем вы занимаетесь, важны ваши эмоции. Если это доставляет вам радость, вы становитесь увереннее в себе, а, следовательно, у вас появляется мотивация двигаться дальше.

Шаг №3 – запишите свои достижения

Неудачи оставляют глубокий след в наших душах, поэтому мы помним о них дольше, чем об успехах. Однако копание в собственных промахах подрывает самооценку, из-за чего мы перестаем верить в собственные силы, что, как следствие, приводит к отсутствию мотивации. Чтобы помочь себе выбраться из этой ямы, нужно перестать корить себя за ошибки. Воспринимайте собственные неудачи как опыт и возможность вынести полезный урок. Кроме того, никогда не переставайте помнить о своих успехах. Для этого запишите в отдельный блокнот свои достижения, и вы поймете, как многого вы добились в жизни.

Шаг №4 – порадуйте свою внешность

Самооценка женщины напрямую зависит от внешнего вида. Надеемся, вы знаете о том, что красота – понятие растяжимое, и каждый человек обладает уникальной привлекательностью. Однако чтобы еще больше поверить в собственную неотразимость, время от времени себя нужно «баловать». Для этого выделите время и средства для того, чтобы позаботиться о своей внешности. Купите новое платье, которое подчеркнет вашу фигуру, сделайте новую стрижку, запишитесь в спортзал, и вы увидите, что жизнь буквально заиграет новыми красками.

Шаг №5 – учитесь быть оптимистом

Люди, для которых стакан всегда наполовину полон, обладают более здоровой самооценкой, чем те, для которых стакан всегда наполовину пуст. Оптимисты легче смотрят на жизнь и проще переживают собственные неудачи, поэтому никакие жизненные обстоятельства не смогут подкосить их веру в себя. Если вы относите себя к категории реалистов или пессимистов, пришло время пересмотреть свое мировоззрение. Тем более что оптимизму можно научиться. Для этого постарайтесь выносить что-то положительное с каждого прожитого дня. И, конечно же, отгоняйте от себя грустные мысли и неверие в собственную значимость.

Шаг №6 – общайтесь с теми людьми, которые вас ценят

На уровень самооценки большое влияние оказывает наше близкое окружение. Если в вашей среде есть люди, которые негативно влияют на ваше самовосприятие, сведите общение с ними к минимуму, а лучше – полностью прекратите контакт. Если по каким-то причинам вы вынуждены и дальше общаться с этими людьми, перестаньте воспринимать их слова всерьез. Когда человек целенаправленно излучает негатив, это значит только одно – он не уверен в себе точно так же, как и вы, и своей агрессией он старается повысить собственную значимость. Вместо того чтобы тратить время на людей, которые приносят вам вред, тратьте его на тех, кто вас по-настоящему ценит. Именно эти люди помогут вам полюбить себя.

Шаг №7 – ежедневно выполняйте поставленные задачи

Вы будете чувствовать уверенность тогда, когда начнете выполнять поставленные задачи и увидите результат от собственных усилий. Для этого ежедневно ставьте перед собой цель, которую вы наверняка выполните. Речь идет отнюдь не о глобальных проектах, а о действиях, которые кажутся простыми, но которые вы, по каким-то причинам, привыкли откладывать «на потом». Например, займитесь спортом, устройте генеральную уборку, решите рабочие вопросы и т.д. Постепенно подчищая свои «хвосты», вы научитесь грамотно распределять время, что в свою очередь заставит вас верить в собственные силы. Кроме того, вознаграждайте себя за старания, тем самым вырабатывая мотивацию к активным действиям.

Самооценка требует развития точно так же, как и мышцы нашего тела. Поэтому не забывайте хвалить себя и помнить о своих сильных сторонах. Поймите, пока вы сами не научитесь любить себя, никто другой не сможет полюбить вас.