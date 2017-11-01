Декупаж бутылки новогоднего шампанского. Мастер-класс пошагово с фото

Бутылка новогоднего шампанского необходима для праздничного стола точно так же, как все атрибуты Нового года. Зима, снег, горки, ёлки, гирлянды, мандарины, икра и шампанское. С остальным могут быть варианты. Даже просто для красоты, но бутылка шампанского на столе должна быть обязательно. Сегодня мы сделаем декупаж бутылки новогоднего шампанского для праздничного стола.

Смотрите пошаговый мастер-класс по декупажу бутылок шампанского к Новому году с фотографиями.

Чтобы сделать декупаж новогоднего шампанского, понадобятся:

бутылки шампанского 2 шт.

палочка от суши

таз с водой для отмачивания этикеток

спиртовые салфетки

белая краска вместо грунта

прищепка с поролоном

кисти (синтетика)

краски художественные акриловые

файл

пульверизатор с водой

салфетки бумажные

клей ПВА универсальный

лак для саун на акрилатной основе

ленты для украшения бутылок

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского

1) Сделать декупаж даже одной бутылки – работа не одного часа. Сначала я замочила бутылки в воде. Как только этикетки отмокли, хорошо очистила бутылку и обсушила. Сняла фольгу с горлышка палочкой от суши.

2) Спиртовой салфеткой протёрла бутылку, сняв остатки от клея.

3) Промазала стеклянную поверхность клеем ПВА и просушила. Сделала это для лучшего сцепления стекла и краски.

4) Покрасила тонким слоем белой краски бутылку и просушила.

5) Затем нанесла ещё один слой. Отделила нижний слой у салфетки, а красочный слой выложила лицом вниз на файл и увлажнила водой из пульверизатора. Разровняла от морщин.

6) Приложила плотно файл с рисунком к поверхности бутылки и разгладила. И приклеила этот фрагмент на ПВА.

7) Точно так же наклеила фрагменты со всех сторон бутылки, создавая единый сюжет.

8) Горлышко бутылки обклеила фрагментами, получилось звёздное небо, выполнила подрисовку фона для сочетания нижних фрагментов салфетки.

9) Всю работу покрыла лаком.

10) Когда лак высох, нанесла ещё слой. Желательно сделать это несколько раз. И хорошо просушить.

11) На горлышко бутылки надела фольгу, но значительно подрезала её.

12) Покрасила её под цвет общего фона и нарисовала снег.

13) Горлышко бутылок задекорировала лентой в местах, где заканчивается фольга.