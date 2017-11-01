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Декупаж бутылки новогоднего шампанского. Мастер-класс пошагово с фото

Бутылка новогоднего шампанского необходима для праздничного стола точно так же, как все атрибуты Нового года. Зима, снег, горки, ёлки, гирлянды, мандарины, икра и шампанское. С остальным могут быть варианты. Даже просто для красоты, но бутылка шампанского на столе должна быть обязательно. Сегодня мы сделаем декупаж бутылки новогоднего шампанского для праздничного стола.

 

Декупаж бутылки новогоднего шампанского: фото

 

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Смотрите пошаговый мастер-класс по декупажу бутылок шампанского к Новому году с фотографиями.

 

Декупаж бутылки новогоднего шампанского: фото

 

Декупаж бутылки новогоднего шампанского: фото

Чтобы сделать декупаж новогоднего шампанского, понадобятся:

  • бутылки шампанского 2 шт.
  • палочка от суши
  • таз с водой для отмачивания этикеток
  • спиртовые салфетки
  • белая краска вместо грунта
  • прищепка с поролоном
  • кисти (синтетика)
  • краски художественные акриловые
  • файл
  • пульверизатор с водой
  • салфетки бумажные
  • клей ПВА универсальный
  • лак для саун на акрилатной основе
  • ленты для украшения бутылок

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского

1) Сделать декупаж даже одной бутылки – работа не одного часа. Сначала я замочила бутылки в воде. Как только этикетки отмокли, хорошо очистила бутылку и обсушила. Сняла фольгу с горлышка палочкой от суши.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 1

 

2) Спиртовой салфеткой протёрла бутылку, сняв остатки от клея.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 2

 

3) Промазала стеклянную поверхность клеем ПВА и просушила. Сделала это для лучшего сцепления стекла и краски.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 3

 

4) Покрасила тонким слоем белой краски бутылку и просушила.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 4

 

5) Затем нанесла ещё один слой. Отделила нижний слой у салфетки, а красочный слой выложила лицом вниз на файл и увлажнила водой из пульверизатора. Разровняла от морщин.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 5

 

6) Приложила плотно файл с рисунком к поверхности бутылки и разгладила. И приклеила этот фрагмент на ПВА.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 6

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 7

 

7) Точно так же наклеила фрагменты со всех сторон бутылки, создавая единый сюжет.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 8

 

8) Горлышко бутылки обклеила фрагментами, получилось звёздное небо, выполнила подрисовку фона для сочетания нижних фрагментов салфетки.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 9

 

9) Всю работу покрыла лаком.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 10

 

10) Когда лак высох, нанесла ещё слой. Желательно сделать это несколько раз. И хорошо просушить.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 11

 

11) На горлышко бутылки надела фольгу, но значительно подрезала её.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 12

 

12) Покрасила её под цвет общего фона и нарисовала снег.

 

Мастер-класс по декупажу бутылки новогоднего шампанского: фото 13

 

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13) Горлышко бутылок задекорировала лентой в местах, где заканчивается фольга.

 

Декупаж бутылки новогоднего шампанского: фото

 

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Автор: Ирина Иванова
Сегодня, 08:00
Фото: Ирина Иванова

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