Почему вы не можете найти любовь? 8 причин

Встретить свою любовь - одна из важнейших целей в жизни каждого человека. Независимо от характера и устремлений, все мы в глубине души верим, что где-то в мире блуждает наша вторая половинка, встреча с которой кардинально изменит нашу жизнь к лучшему. Одним удаётся познакомиться со своей любовью в довольно юном возрасте, казалось бы, не прикладывая к этому абсолютно никаких усилий. Другие же годами безуспешно надеются и верят, делая всё возможное, чтобы приблизить долгожданную встречу. На первый взгляд, кажется, что знакомство со своей истинной любовью - это событие, которое невозможно предугадать и спрогнозировать, нужно всего лишь довериться судьбе. Однако, психологи уверены, что счастье в личной жизни не нужно перекладывать на плечи фатума, т.к. оно целиком и полностью зависит от наших мыслей и действий.

Почему так трудно найти любовь? Если вы до сих пор не можете найти свою любовь, внимательно проанализируйте своё мировоззрение. Вот 8 причин, которые могут помешать вам встретиться со своей второй половинкой.

Причины, почему вы не можете найти любовь

1. Эгоистический подход к отношениям

Отношения базируются на понятиях брать-отдавать. Если этот баланс нарушен, происходит перекос в ту или иную сторону. Например, если вы живёте с установкой, что мужчина должен прийти в вашу жизнь, чтобы избавить вас от всех накопившихся проблем, подсознательно вы будете отталкивать от себя представителей сильного пола. Нужно осознать, что любовь - это гармония, и для того, чтобы быть счастливой, вы должны не только получать, но и дарить чувства. Пока вы не готовы работать над отношениями и вкладывать в них частичку своей души, мужчины будут чувствовать себя рядом с вами некомфортно.

2. Поиск идеального партнёра

У каждой из нас есть собственный образ идеального мужчины. Иногда этот образ выглядит настолько привлекательно, что ни один реальный человек не может конкурировать с ним. Мечтая найти партнёра, соответствующего нашим требованиям, мы перестаём воспринимать всерьёз реальных мужчин, ведь они, в отличие от идеала, имеют множество недостатков и слабостей. Подобная установка - это путь, который отдаляет вас от встречи со своей половинкой. Чтобы избавиться от неправильных убеждений, нужно осознать, что идеальных людей не существует, и в каждом из нас соседствуют как положительные, так и отрицательные черты характера.

3. Пассивный образ жизни

Для того, чтобы ваша любовь нашла вас, вы должны, по крайней мере, находиться в пределах её видимости. Если ваша жизнь ограничивается только домом и работой, ваша любовь просто-напросто не сможет отыскать вас. Конечно, можно довериться судьбе и ждать, что принц найдёт вас даже в замке, однако, расширив границы, вы сможете приблизить долгожданную встречу. Для этого постарайтесь наполнить свою жизнь активными событиями и мероприятиями - встречайтесь с друзьями, путешествуйте, ходите в спортзал, посещайте деловые семинары и т.д. Ведя активный образ жизни, вы не только создадите новые возможности для встречи, но и заведёте новые знакомства, а также расширите свой кругозор.

4. Неуверенность в себе

Многие женщины, имеющие длительные проблемы в личной жизни, испытывают неуверенность в себе. С одной стороны, на самооценке пагубно сказывается чувство одиночества, а с другой - неуверенность является их перманентным состоянием, блокирующим интерес у противоположного пола. Если в глубине души женщина не считает себя достойной любви и счастья, эти события так и не случатся в её жизни. Первым шагом на пути избавления от неуверенности в себе является отказ от привычки сравнивать себя с другими. Важно понять, что вы идёте своим путем, и количество преград на этом пути во многом зависит от того, насколько сильно вы любите и цените себя.

5. Пессимизм по отношению к жизни

Негативное отношение к жизни - главный враг на пути к личному счастью. Не веря в то, что вы сможете найти свою любовь, вы блокируете это событие. Часто пессимизм базируется на прошлом негативном опыте. Однако, прошлое нужно оставлять в прошлом, делая из него соответствующие выводы. Каким бы сильным ни было ваше неверие, приучите себя к мысли о скорой встрече со второй половинкой. Когда это убеждение станет реальным и осязаемым, долгожданная встреча непременно произойдёт.

6. Боязнь что-то менять в своей жизни

Одиночество надоедает и тяготит, однако, для многих оно становится привычным образом жизни. Часто женщины говорят о том, что их главной мечтой является взаимная любовь, но вместе с тем они боятся менять устоявшийся уклад своей жизни. Встреча с любовью обязательно кардинально изменит вашу жизнь, однако, нужно осознать, что эти перемены неизбежны, и они ведут к счастью.

7. Мысли о бывших отношениях

Бывшие отношения напоминают якорь, который не даёт вашему кораблю отправиться в свободное плаванье. Если вы до сих пор не отпустили своё прошлое, даже не надейтесь, что вы сможете найти новую любовь. Более того, при зависимости от прошлых отношений все ваши новые романы будут напоминать предыдущие, что только усугубит вашу проблему. Если вы хотите стать по-настоящему счастливой, забудьте обо всём, что с вами происходило ранее, особенно, если воспоминания приносят вам боль. Поймите, что новую любовь нужно начинать с нового и чистого листа.

8. Навязчивое желание любви

Женщины, маниакально желающие поскорее встретить свою любовь, часто превращают эту проблему в идею-фикс. Посвящая жизнь поиску партнёра, они забывают обо всех увлечениях и задачах, что отдаляет их от осуществления мечты. Когда мы слишком сильно чего-то хотим, наше желание становится недостижимым и недоступным, ведь мы тратим на него слишком много энергии. Постарайтесь не перегибать палку. Иногда нужно мысленно отпустить проблему, и тогда верное решение найдётся само собой.

Поиск любви - это процесс непредсказуемый и неконтролируемый. Вы не можете назначить точную дату и время встречи со своей судьбой, однако, вы можете максимально подготовиться к этому долгожданному событию и настроить себя на успех, тем самым приблизив своё счастье.