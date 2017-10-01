Вязаные яичница и пельмени: еда для кукол своими руками

Давно доказан тот факт, что одним из главных методов обучения и воспитания ребёнка является игра, и особую роль при этом играют сюжетно-ролевые игры. Еда для кукол, созданная своими руками, будет всегда в центре различных игр. Дети дошкольного возраста очень любят играть в продавцов, поваров, парикмахеров, официантов, врачей. Почему бы не подыграть им, скажем, «приготовив» им нехитрый «завтрак», играя в «кафе» или «семью»? Будьте уверены, они высоко оценят ваши труды и используют «приготовленные блюда» ещё не раз в своих играх. Предлагаем связать своими руками яичницу и пельмени для кукол, воспользовавшись пошаговым мастер-классом с фотографиями.

Для вязания яичницы и пельменей понадобится:

пряжа «Ирис» или любая другая тонкая пряжа белого цвета;

крючок, подходящий под толщину пряжи (например, №1);

пряжа «Джинс» жёлтого цвета;

иголка с ниткой;

синтепон;

ножницы.

Мастер-класс по созданию еды для кукол «Вязаный завтрак - яичница и пельмени»

1) Как мы видим, наш «завтрак холостяка» состоит из «яичницы» и пельменей «ручной лепки». Сначала начнём вязать «пельмени». Для этого набираем на крючок 4 воздушные петли, после чего первую и последнюю петли цепочки соединяем соединительной петлёй.

2) Первый ряд вяжем столбиками без накида, причём, в каждую петлю первого ряда провязываем по 2 столбика.

3) Остальные ряды вяжутся аналогично, только с каждым рядом количество прибавлений уменьшается. Например, во втором ряду прибавки делаем через 3 петли, в третьем – через 5 петель, и так далее. Главное, следите за тем, чтобы круг не сворачивался, так как нам нужна только плоская заготовка для «пельменей».

4) Как только диаметр круга будет равен примерно 6-7 см, складываем его пополам так, чтобы получился полукруг, и, не отрывая нити, соединяем края «пельменя» столбиками без накида. Не забываем оставить небольшое отверстие, через которое будем набивать «пельмень» синтепоном.

5) Через это отверстие помещаем синтепон внутрь «пельменя», пальцами переместив его ближе к центру, и закрываем отверстие также столбиками без накида.

6) Далее поворачиваем вязание и вяжем ещё один ряд столбиков без накида. Это нужно для того, чтобы наш «пельмень» был более похож на «пельмень ручной лепки».

7) После этого отрываем нить, прячем её внутрь «пельменя» и берём иголку с ниткой. Большим и указательным пальцем зажимаем уголки вязания и прошиваем их вместе.

8) Туго затягиваем и завязываем нитку на узелок.



9) Половина «завтрака» готова. Далее будем «готовить» «яичницу». Для этого из пряжи «Джинс» жёлтого цвета набираем 4 воздушные петли и соединяем концы вместе. Соединяем концы так же, как и в случае с «пельменем», соединительным столбиком.

10) Далее вяжем 3 ряда столбиков без накида, точно так же, как мы вязали основу для «пельменя». То есть круг на данном этапе должен оставаться плоским.

11) Четвёртый ряд вяжем без прибавлений, что позволит «желтку» «яичницы» немного свернуться.

12) Далее отрываем жёлтую пряжу и присоединяем белую.



13) Первые 2 ряда вяжем столбиками без накида, в каждой петле делая прибавления.



14) Начиная с третьего ряда, прибавления делаем уже через каждые 3-4 петли.



Завтрак для кукол готов.

Приятного аппетита!