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Вязаные яичница и пельмени: еда для кукол своими руками

Давно доказан тот факт, что одним из главных методов обучения и воспитания ребёнка является игра, и особую роль при этом играют сюжетно-ролевые игры. Еда для кукол, созданная своими руками, будет всегда в центре различных игр. Дети дошкольного возраста очень любят играть в продавцов, поваров, парикмахеров, официантов, врачей. Почему бы не подыграть им, скажем, «приготовив» им нехитрый «завтрак», играя в «кафе» или «семью»? Будьте уверены, они высоко оценят ваши труды и используют «приготовленные блюда» ещё не раз в своих играх. Предлагаем связать своими руками яичницу и пельмени для кукол, воспользовавшись пошаговым мастер-классом с фотографиями.

 

Вязанные яичница и пельмени для кукол: фото

Для вязания яичницы и пельменей понадобится:  

  • пряжа «Ирис» или любая другая тонкая пряжа белого цвета;
  • крючок, подходящий под толщину пряжи (например, №1);
  • пряжа «Джинс» жёлтого цвета;
  • иголка с ниткой;
  • синтепон;
  • ножницы.

Мастер-класс по созданию еды для кукол «Вязаный завтрак - яичница и пельмени»

1) Как мы видим, наш «завтрак холостяка» состоит из «яичницы» и пельменей «ручной лепки». Сначала начнём вязать «пельмени». Для этого набираем на крючок 4 воздушные петли, после чего первую и последнюю петли цепочки соединяем соединительной петлёй.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 1

 

2) Первый ряд вяжем столбиками без накида, причём, в каждую петлю первого ряда провязываем по 2 столбика.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 2

 

3) Остальные ряды вяжутся аналогично, только с каждым рядом количество прибавлений уменьшается. Например, во втором ряду прибавки делаем через 3 петли, в третьем – через 5 петель, и так далее. Главное, следите за тем, чтобы круг не сворачивался, так как нам нужна только плоская заготовка для «пельменей».

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 3

 

4) Как только диаметр круга будет равен примерно 6-7 см, складываем его пополам так, чтобы получился полукруг, и, не отрывая нити, соединяем края «пельменя» столбиками без накида. Не забываем оставить небольшое отверстие, через которое будем набивать «пельмень» синтепоном.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 4

 

5) Через это отверстие помещаем синтепон внутрь «пельменя», пальцами переместив его ближе к центру, и закрываем отверстие также столбиками без накида.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 5

 

6) Далее поворачиваем вязание и вяжем ещё один ряд столбиков без накида. Это нужно для того, чтобы наш «пельмень» был более похож на «пельмень ручной лепки».

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 6

 

7) После этого отрываем нить, прячем её внутрь «пельменя» и берём иголку с ниткой. Большим и указательным пальцем зажимаем уголки вязания и прошиваем их вместе.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 7

 

8) Туго затягиваем и завязываем нитку на узелок.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 8


9) Половина «завтрака» готова. Далее будем «готовить» «яичницу». Для этого из пряжи «Джинс» жёлтого цвета набираем 4 воздушные петли и соединяем концы вместе. Соединяем концы так же, как и в случае с «пельменем», соединительным столбиком.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 9

 

10) Далее вяжем 3 ряда столбиков без накида, точно так же, как мы вязали основу для «пельменя». То есть круг на данном этапе должен оставаться плоским.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 10

 

11) Четвёртый ряд вяжем без прибавлений, что позволит «желтку» «яичницы» немного свернуться.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 11

 

12) Далее отрываем жёлтую пряжу и присоединяем белую.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 12


13) Первые 2 ряда вяжем столбиками без накида, в каждой петле делая прибавления.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 13


14) Начиная с третьего ряда, прибавления делаем уже через каждые 3-4 петли.

 

Мастер-класс по вязанию яичницы и пельменей для кукол: фото 14


Завтрак для кукол готов.

 

Вязанные яичница и пельмени для кукол: фото

 

Приятного аппетита!

 (голосов: 1)
Автор: Елена Мингалева
Вчера, 08:00
Фото: Елена Мингалева

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