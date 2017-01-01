Как определить форму лица? Онлайн-тест

Форма лица считается ключевым показателем, от которого следует отталкиваться при подборе стрижки, формы бровей, аксессуаров (например очков, серёжек, шляп и шапок), макияжа. Правильно определённая, она поможет создать наиболее гармоничный, яркий и запоминающийся образ. Как определить форму лица? Тест поможет вам понять это.

Современная классификация включает семь основных типов лица - овальный, треугольный, прямоугольный, ромбовидный, трапециевидный, квадратный, круглый. Иногда встречаются ещё два – продолговатый и перевёрнутый треугольник. Но чаще всего их относят к подвидам прямоугольной и трапециевидной форм, если нет каких-то выраженных особенностей в строении лица.

Чтобы определить, к какой форме относится ваше лицо, соберите волосы на затылке в «хвост» и заколите их, чтобы не мешали. Установите зеркало так, чтобы его и вас хорошо освещал дневной свет. Наденьте майку или топ с узкими бретелями – шея и ключицы должны быть открыты, чтобы линии одежды не мешали более точному определению формы.

Теперь посмотрите внимательно на лицо, отметьте про себя все его особенности: линии скул, подбородка, форму лба и т.д. Ответьте на вопросы теста. Для замеров можно даже воспользоваться сантиметром, выполняя нехитрые математические действия для более точных данных.

Вопросы бесплатного онлайн-теста «Как определить форму лица?»:

1. Какова длина вашего лица? Больше ли она, чем его ширина?



Да

Нет



